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Версия 2.0: втянут ли Украину в новый Советский Союз
Экс-президент СССР Михаил Горбачев взорвал информпространство заявлением о возможной реанимации Советского Союза, причем в том же составе. При явной абсурдности подобных прогнозов нельзя сбрасывать со счетов "совковую" ностальгию среди части украинского населения, имперские амбиции Кремля и определенные реинтеграционные процессы на постсоветском пространстве.
С учетом этого "Обозреватель" решил разобраться, возможно ли возрождение СССР – пусть даже в другом статусе и формате.
"Совок" в головах
В начале декабря украинский президент Петр Порошенко заявил, что Союз по сей день не прекратил своего существования в головах людей, и Киев воюет для того, чтобы его "похоронить". Несмотря на агрессию России, которая позиционирует себя как правопреемник СССР, по результатам опроса социологической группы "Рейтинг" 35% украинцев все еще ностальгируют по советским временам, а 15% затрудняется с ответом. В сумме – у половины граждан Украины Советский Союз как государственная модель и период в истории не вызывает морального отторжения. События на Донбассе и в Крыму – косвенное тому подтверждение.
Запоздалая декоммунизация в Украине пока не победила советскую ностальгию. Почти половина граждан против демонтажа памятников Ленину, о роли которого в "красном терроре" давно и много твердят историки. Около 60% против переименования советских названий.
В России "совковые" настроения ожидаемо еще сильнее. По результатам недавнего опроса "Левада-центра" 58% россиян выступают за восстановление Советского Союза. Прибавьте к этому имперско-колониальный курс Кремля и попытки реинтеграции (пока не очень успешные) то в рамках Таможенного союза, то в рамках Евразийского экономического союза. И вот тут уже становится не до смеха.
Идеология жива, а государство умерло
И все же реанимация СССР в былом формате неосуществима по многим причинам: как экономическим, так и геополитическим. Советская модель себя не оправдала, а агрессивная внешняя политика России оттолкнула ряд бывших республик, в которых и ранее были сильны антикремлевские настроения (Украина, Балтийские страны). Проше говоря, идеология будет жить еще какое-то время, ее же государственное воплощение безвозвратно ушло в прошлое. С этим тезисом согласны и социологи, и политики, и дипломаты, с которыми мы беседовали
У Горбачева нет оснований для подобных заявлений. Как бы там ни было, ностальгия по Советскому Союзу в Украине хотя и постепенно, но уменьшается. После начала агрессии России любые союзные объединения вокруг Москвы стали нереальными. Большинство украинцев поддерживают европейский выбор", – отметил директор социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович.
"Горбачев говорил о восстановлении Советского Союза в прежних границах и на добровольных началах. То есть он говорил и о Балтийских странах, и об Украине. Очевидно, что слова Горбачева очень далеки от реальности", – подчеркнул народный депутат от "Народного фронта", председатель парламентского комитета по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий.
"Это фантазии Михаила Горбачева. Советский Союз был суперцентрализованным сверхгосударством. Главная проблема СССР – в основе его идеологии лежали неправильные экономические принципы. Советский Союз в первую очередь не выдержал экономической конкуренции. Восстановление СССР невозможно также потому что бывшие советские республики сильно "разбежались" за 25 лет. Если говорить странах Средней Азии, то они идут на сближение с Китаем. Если говорить о западной части бывшего СССР, то там наблюдается притяжение к Европе. Мир изменился, как и правила игры", – уверен экс-министр иностранных дел Украины Леонид Кожара.
Аналоги СССР
Возможность создания дееспособных аналогов Советского Союза в Украине также вызывает скепсис. Наиболее перспективной попыткой на данный момент выглядит Евразийский экономический союз. Это некое экономическое пространство с политическим налетом.
Но назвать ЕАЭС успешным проектом нельзя даже с натяжкой. Процесс интеграции между членами идет очень медленно. В 2016 году товарооборот между ними падает. Да и налицо слишком много политических разногласий.
"Внутренние противоречия очень сильны. Интеграция в другие мировые организации продвигается куда быстрее, чем в ЕАЭС. Например, по китайской линии", – отметил Кожара.
Есть и проблема доминирования России в организации. Вести сотрудничество на равных – не в политических традициях Москвы. В то же время кризис и неэффективная модель экономики не позволяют России подкрепить доминирование в ЕАЭС достаточными бонусами.
Теги: Украина, Донбасс, СССР, возможности
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