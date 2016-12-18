Луганск: налог на жизнь

18.12.2016 15:47

Такая, пожалуй, странная новость – в местной налоговой утеряны все документы на право собственности и их нужно принести снова (или опять). Но узнаешь об этом в очереди в электросеть, куда стоишь 6 часов, чтобы разобраться с долгом в две тысячи рублей за электроэнергию. И пока коротаешь свои 6 часов в очереди, успеваешь узнать не только всё про Кузькину мать, а и о том, что:

А) ждать в этой очереди смысла никакого нет (победители этого поединка известны априори);

Б) с электросетью нужно заключить (перезаключить) новый договор;

В) налоговая собирает все документы заново – старые копии они потеряли.

После шести часов в очереди хеппи-энда не следует – таки да, долг есть, его нужно оплатить, если мы хотим и дальше жить под лампочкой Ильича. Здесь куча нестыковок и непонятностей – как мог образоваться ТАКОЙ долг (полтора года мы, что ли, не платили за свет?) и как его могли не видеть и в упор не замечать контролёры, которые бывают у нас раз в месяц, сверяя наши квитанции и показания счётчика. А мы из тех педантов, кто платит раз в месяц по счетчику…. То есть два последних года все было иц окей на все наши вопросы, а потом эта же женщина-контролёр принесла нам квитанцию с долгом и ни одного вменяемого пояснения на это у нее не было: "Раньше все оплаты шли в Киев, а сейчас остаются здесь, новая компьютерная программа всё пересчитала…" И единственное "утешение": "Идите со всеми квитанциями и разбирайтесь сами". Разобраться не вышло. Оператор после долгой очереди резюмировал: "Я, конечно, могу всё пересчитать за эти два года, но наш компьютер не ошибается". И – месяц срока на уплату долга, если мы не хотим следующих санкций с отключением и последующим подключением. Но что ценного было в том паскудном дне – это новости про договор, о котором снова ни слова не сказала нам контролер (а для его заключения нужен пакет документов и новая очередь). Ну, и так, между строк, о том, что в налоговой нам тоже будут рады. И снова очередь уже в налоговую. Очень похоже на развлечения для тех, кому нечем в принципе заняться и кто ищет способы досуга. Так ведь не лето, чтобы вот так проводить время внутри и снаружи в очередях по два захода. И это всё к странным удовольствиям жизни сейчас. Если бы нам не принесли долг, мы бы не узнали всего остального, но как для цены новостей – сумма в две тысячи рублей очень немаленькая. А ведь могли бы как-то оповещать, рассылать напоминания, передавать теми же контролерами… Нет, в несовершенном мире мы все же живём. Да, и мир – не мир сейчас.

И после всех этих странных "открытий" со странными долгами почему-то верится в то, что эта же заплаченная нами в кассу сумма пойдет завтра на выплату пенсий, что таким вот образом пополняется "казна", а долги образуются ровно тогда, когда деньги нужны особенно. А что удивляет особенно, что своего удивления от этого нет. Должна быть злость, обида или еще что-то, а вместо этого какое-то спокойствие, как то, через что просто нужно пройти, если выбрал жизнь дома – как пеня за жизнь. Налог на жизнь здесь.

Источник Сегодня.