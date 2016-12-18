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Пока запад развивается — восток гибнет. ВИДЕО
Пока в Донецке и Луганске строят «русский мир», пилят на металлолом шахты и закрывают заводы, в западных областях постепенно развивается экономика и открываются новые производства.
Только за последние дни в Тернопольской и Черновицкой областях иностранными инвесторами были открыты два новых завода. Оба специализируются на производстве электрокабелей.
13 декабря в Черновцах запустила новый завод компания ООО «Аутомотив Электрик Украина», учредителем которого является немецкая Prettl Kabel Konfektion GMBH. На открытие приезжал Гройсман. По его словам, на новом предприятии будет создано около 1000 рабочих мест.
А 14 декабря в Черткове Тернопольской области японская корпорация Sumitomo Electric открыла первую очередь завода по производству кабельной продукции для автомобилей «Борднетце-Украина». Туда на открытие приезжал Порошенко.
Сообщается, что чертковский филиал завода «Борднетце-Украина» создаст в городе 500 новых рабочих мест, что для населенного пункта с населением в 28 тысяч — достаточно значимое событие. А летом следующего года планируется завершить вторую очередь и ввести в эксплуатацию производство электрического оборудования для автотранспортных средств. Это обеспечит рабочими местами еще 1500 жителей Тернопольской области.
Новое предприятие выкупило часть территории и цехов местного завода «Агромаш», который в последние годы фактически не работал. Один завод «Борднетце-Украина» в Тернополе был открыт еще несколько лет назад. Таким образом, в настоящий момент инвестор расширяет производство.
Кто-то скажет, что 1-2 тыс. рабочих мест это не очень много, а зарплаты на заводах невелики и значительно уступают уровню европейских зарплат. Все это так. Однако, с другой стороны тенденция очень хорошая. Во-первых, рабочие места возникают в тех регионах, где с работой очень туго, и многим людям приходится ездить на заработки. Во-вторых, описанные примеры — далеко не единственные. В этом же году во Львове был открыт завод «Фуджикура». В Старосамборском районе Львовской области запустили ветроэлектростанцию. Кроме того, открытие новых производств планируется и в будущем году. Да, прогресс идет не так быстро, как хотелось бы. Но хотя бы так. По крайней мере, этот прогресс есть, в отличие от того, что происходит там, где сегодня властвуют «народные республики». Сложно представить, чтобы кому-то сегодня пришло в голову построить завод хотя бы на те же 500 рабочих мест в Торезе или Красном Луче.
Там, где люди любят свою страну и вкладываются в нее — идет развитие. Западные области являются на протяжении многих лет местом относительной стабильности, поэтому иностранные инвесторы не боятся туда приходить. Кроме того, народ там в целом довольно работящий и предприимчивый, о чем я уже писал как-то в посте Почему запад Украины живет лучше востока.
А вот там, где высок процент тех, кто живет ненавистью к Украине и желает ей краха и развала — происходит регресс и деиндустриализация. Глупые мудаки радостно называют Украину «страной 404», думая, что это не относится к ним самим. Но российские друзья наших сепаратистов не устают напоминать им, что Донбасс это тоже Украина. И желая зла Украине, мечтая ее разрушить эти люди желают зла самим себе и своим потомкам, которым потом придется жить на самим же устроенной помойке.
Вот свежий пример. Обращение собственника захваченного боевиками в Харцызске завода «Силур» к коллективу предприятия. С тех пор, как завод в сентябре «отжали», он больше не работает, а люди сидят без денег. Скорее всего, в будущем «Силур» тоже распилят на металл. Это все, что получили жители Донбасса от якобы «патриотов Донбасса», которые захватили власть в 2014 году.
Напоследок снова задам вопрос, который уже не раз задавал.
Какие заводы построила Россия в Приднестровье, Южной Осетии и Абхазии? Не говоря уже про ЛНР и ДНР. Может быть, российскими инвесторами там уже созданы сотни рабочих мест, а я об этом не знаю? Ну, нам же российские политики, журналисты и блоггеры постоянно доказывают ошибочность геополитического выбора Украины, нам же говорят, что с Россией интегрироваться намного выгоднее для экономики. Вот и хотелось бы понять, что конкретно это дает?
Источник блог Дениса Казанского.
Теги: Донбасс, Восток, гибель, развитие, Запад
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