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День зимнего солнцестояния
Самый короткий день в году и самая длинная ночь выпадают на 21 декабря. Этот день именуется зимним солнцестоянием.
Зимнее солнцестояние – астрономическое явление, при котором Земля находится на максимальном расстоянии от Солнца, которое, в свою очередь, располагается в самой южной точке эклиптики.
В старину дню зимнего солнцестояния придавали большое значение, называли его днем Анны-зимней. Наши предки, занимавшиеся преимущественно сельским хозяйством, делили год на два периода – зиму и лето. Зимнее солнцестояние как раз и определяло начало зимы. После этого световые дни постепенно увеличиваются и, одновременно, становится холоднее.
Однако больше всего различных верований, связанных с днем зимнего солнцестояния, бытовало еще в давние языческие времена. Предки верили, что такая длинная зимняя ночь – это злая воля божества по имени Карачун. Зимнее солнцестояние называлось “карачун” у ряда славянских народов.
Карачун (Корочун, Керечун) – в народной традиции срок, закрепленный главным образом за рождественским циклом обрядов и верований. У украинцев, поляков, словаков, моравцев, болгар, сербов этим словом обозначался зимний солнцеворот – Рождество и Сочельник, 24 и 25 декабря, период святок, а также рождественский хлеб и рождественское деревце. В болгарских диалектах этим словом может называться летний солнцеворот – день св. Феодора (8 июня). В древнерусском языке Карачун означал пост перед Рождеством, солнцеворот – Спиридонов день (12 декабря по старому стилю), предрождественский пост и обряд колядования.
Народные приметы:
После Анны солнце поворачивает на лето, а зима – на мороз.
Ясное солнце – на Новый год будет сильный мороз. Если пасмурно, а на деревьях иней – под Новый год будет оттепель.
Какая Анна до полудня, такова зима до конца декабря.
Какая Анна до ночки, такой будет зима до весны.
Если иней покрывает деревья, то это предвестник хорошего урожая.
Если идет дождь – вся весна будет дождливой.
Тихий и безветренный день – к урожаю фруктов.
Источник Зачем
Теги: Донбасс, ночь, солнцестояние, день
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