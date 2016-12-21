Импортозамещение по буйски, или А, чё там у...

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Давно не заглядывала за поребрик. Во-первых, страшно. Как-то привычнее находиться, даже удаленно, в цивилизованном обществе. Во-вторых, страшно. Страшно, что рядом существует это странное совково-коммунистическо-монархическое старообрядчество, именуемое Российской Федерацией.
Люди в музеи ходят. В кино. Изобретают. В космос летают. Лекарства новые создают. Технологиями удивляют. Это в Европе. ну, той, что не скрепная, прогнившая и нищенствующая, если смотреть со стороны нефтедолларовой России.
Там, в принципе, тоже люди в музей ходят, наверное. В кино точно. Военное. Чтобы, выпив стекломоя или боярышниковго суррогата, вылететь с кинозала с криками "За Родину, царя, Путина", дать в морду проходящему собрату. С космосом, сорри, давайте честно, русские, не ваше это. Нет, понятное дело, что что-то запускается, и даже пролетает первые десяток метров, но падает. Назойливо, как зеленая, обозленная жарким августом муха на...Да, с лекарствами вот тоже. Нет, промышленность у вас в запоребричье нормальная, развитая, только не разводите антибиотики стекломоем, народ "освобожденных" вами Донбасских городов к таким изыскам не привык. Мрет.
С технологиями вот. Здесь согласна. После просмотра сайта госзакупок РФвообще со всем согласна.
Организация мест полоскания белья в зимний период, то бишь, полыньи, это круто. Это Европа с ума сойдет, гадая, что это русские в реке долбят, да в раздолбленный лед макают.
Тупая Европа, как говорит ваш юморист Задорнов, регулярно проходящий лечение и отдыхающий в Германии, Франции, Италии, США и Израиле.
Ну, да, не понимают люди, как вообще можно на лед, да в холодную воду, да палками, да вещи.
Поверьте, русские, простите их, это от незнания. Ну, во-первых, экономия электричества там, где его отродясь не было. Во-вторых, экономия на стиральной машине, тем, кто не в состоянии на нее заработать. В-третьих, а повезет и вытащишь семейниками 56 размера щуку удалую, которая желания исполняет. И, понеслась! Ага!
Смеется украинский читатель, привыкший к комфорту и стиральной машине. Удивляется европейский, взмахивает руками, набожно креститься, и кричит,-о, майн гот, бедный рыб, его же убьют, эти сумасшедшие русские бабы с палками.
Злится русский читатель. На нашу глупость европейско-украинскую. Мол, не понимают люди такой простой речи, как полынья, прорубь и щучья халява в виде исполнения желаний.
А мне страшно. Понимаете, страшно! Ведь вот это, полощущее в полынье белье, живет вместе с нами в одном веке. На одной земле. В веке "Теслы", Микрософта, Аппле (яблоко типа, надкушенное), коллайдеров, атомов, и микронов. Пьет стекломой, умирает от передоза боярышниковой настойки, пишет на танках "На Берлин" и ненавидит всех нас. Обычных. Обывателей. Не искушенных щуками, прорубями да нагло и цинично стирающих белье в стиральной машине автомат с программным управлением (не "Вятка").
Источник Информационное сопротивление
Теги: Донбасс, Российская Федерация, Европа, цивилизация
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