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20 вещей. которые НЕОБХОДИМО выбросить до Нового года
Есть ли вы часто чувствуете эмоциональное напряжение, страхи, груз нерешенных проблем, вины, сожалений о прошлом — пора взять себя в руки и напомнить, что всё это лишь негативные мысли, которые мешают жить!
Конечно, у всех бывают непростые жизненные обстоятельства. Но нужно помнить, к чему стоит стремиться каждый день.
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Отпустите мысли, которые мешают вам почувствовать свои силы и возможности.
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Отпустите чувство вины, которое мешает вам делать то, что вам действительно хочется.
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Отпустите страх перед неизвестным. Сделайте один маленький шаг, и вы увидите, как новый путь сам раскроется перед вами.
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Отпустите сожаления. В определённый момент жизни мысль «Мне всё равно» была вам необходима.
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Отпустите беспокойство. Беспокоиться — то же самое, что просить о том, что вам не нужно.
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Отпустите обвинения в адрес других людей. Сами несите ответственность за свою жизнь. Если вам что-то не нравится, у вас есть два варианта: принять это или изменить.
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Отпустите мысли о том, что с вами что-то не так. Вы нужны миру таким, какой есть.
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Отпустите мысли о том, что ваши мечты не важны. Всегда следуйте своему сердцу.
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Отпустите привычку постоянно брать все обязательства на себя. Не тратьте на это все силы, в первую очередь позаботьтесь о себе. Потому что вы важны.
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Отпустите мысли о том, что все остальные счастливее, успешнее и лучше, чем вы. Вы находитесь там, где вам нужно быть. Ваш жизненный путь раскрывается для вас как нельзя лучше.
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Отпустите мысли о том, что всё в мире можно разделить на правильное и неправильное, чёрное и белое. Наслаждайтесь контрастами и цените разнообразие жизни.
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Отпустите своё прошлое. Пришло время двигаться дальше и рассказать новую историю.
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Отпустите мысли о том, что вы не там, где должны быть. Вы находитесь именно там, где вам нужно быть, чтобы отправиться туда, куда вы хотите. Просто начните спрашивать себя, куда вы хотите идти.
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Отпустите злость на бывших возлюбленных и семью. Все мы заслуживаем счастья и любви. Если любовь закончилась, это не значит, что её не было.
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Отпустите желание сделать больше и быть чем-то большим. На сегодня вы сделали лучшее, на что способны, и этого достаточно.
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Отпустите желание всё знать наперёд. Вы всё узнаете, когда будете идти по своему пути.
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Отпустите проблемы с деньгами. Составьте план, чтобы избавиться от долгов, и сосредоточьтесь на своём финансовом благополучии.
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Отпустите желание спасти или изменить человека. У каждого свой собственный путь. Лучшее, что вы можете сделать, — работать над собой и перестать направлять всё своё внимание на окружающих.
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Отпустите попытки получить одобрение от каждого. Ваша уникальность делает вас особенным.
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Отпустите ненависть к себе. Вы – это не ваша фигура и не цифра на весах. Поймите, кто вы, и помните, что мир нуждается в вас таком, какой вы есть. Цените себя!
Теги: Донбасс, вещи, Новый год
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