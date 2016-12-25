20 вещей. которые НЕОБХОДИМО выбросить до Нового года

Есть ли вы часто чувствуете эмоциональное напряжение, страхи, груз нерешенных проблем, вины, сожалений о прошлом — пора взять себя в руки и напомнить, что всё это лишь негативные мысли, которые мешают жить!

Конечно, у всех бывают непростые жизненные обстоятельства. Но нужно помнить, к чему стоит стремиться каждый день.

Отпустите мысли, которые мешают вам почувствовать свои силы и возможности.

Отпустите чувство вины, которое мешает вам делать то, что вам действительно хочется.

Отпустите страх перед неизвестным. Сделайте один маленький шаг, и вы увидите, как новый путь сам раскроется перед вами.

Отпустите сожаления. В определённый момент жизни мысль «Мне всё равно» была вам необходима.

Отпустите беспокойство. Беспокоиться — то же самое, что просить о том, что вам не нужно.

Отпустите обвинения в адрес других людей. Сами несите ответственность за свою жизнь. Если вам что-то не нравится, у вас есть два варианта: принять это или изменить.

Отпустите мысли о том, что с вами что-то не так. Вы нужны миру таким, какой есть.

Отпустите мысли о том, что ваши мечты не важны. Всегда следуйте своему сердцу.

Отпустите привычку постоянно брать все обязательства на себя. Не тратьте на это все силы, в первую очередь позаботьтесь о себе. Потому что вы важны.

Отпустите мысли о том, что все остальные счастливее, успешнее и лучше, чем вы. Вы находитесь там, где вам нужно быть. Ваш жизненный путь раскрывается для вас как нельзя лучше.

Отпустите мысли о том, что всё в мире можно разделить на правильное и неправильное, чёрное и белое. Наслаждайтесь контрастами и цените разнообразие жизни.

Отпустите своё прошлое. Пришло время двигаться дальше и рассказать новую историю.

Отпустите мысли о том, что вы не там, где должны быть. Вы находитесь именно там, где вам нужно быть, чтобы отправиться туда, куда вы хотите. Просто начните спрашивать себя, куда вы хотите идти.

Отпустите злость на бывших возлюбленных и семью. Все мы заслуживаем счастья и любви. Если любовь закончилась, это не значит, что её не было.

Отпустите желание сделать больше и быть чем-то большим. На сегодня вы сделали лучшее, на что способны, и этого достаточно.

Отпустите желание всё знать наперёд. Вы всё узнаете, когда будете идти по своему пути.

Отпустите проблемы с деньгами. Составьте план, чтобы избавиться от долгов, и сосредоточьтесь на своём финансовом благополучии.

Отпустите желание спасти или изменить человека. У каждого свой собственный путь. Лучшее, что вы можете сделать, — работать над собой и перестать направлять всё своё внимание на окружающих.

Отпустите попытки получить одобрение от каждого. Ваша уникальность делает вас особенным.