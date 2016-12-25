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Попросит ли Гуково защиты у ЛНР? ВИДЕО

25.12.2016 09:55
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Попросит ли Гуково защиты у ЛНР? ВИДЕО

Недавно писал, как в российском городе Гуково 19 декабря полиция заблокировала шахтеров, которые требовали выплат долгов по зарплате, и не дала им выехать в Москву на акцию протеста.
Теперь появилось и видео из города
Полюбуйтесь, какая жизнь нравится нашим пророссийским гражданам. Полицейское государство, где власть может заблокировать в городе десятки людей и не позволить им перемещаться по стране — вот их идеал. Казалось бы, помирать за такое может только полный идиот. Но до сих пор находится немало желающих, готовых идти в бой ради того, чтобы жить как в Гуково. А кто не хочет такого счастья — тот фашист и каратель…
С другой стороны, не понимаю жителей Гуково. Почему они это терпят? Ведь у них под боком есть процветающая народная республика! Выход есть. Нужно срочно сформировать «народное ополчение», захватить административные здания, выставить на блокпосты всех местных потребителей боярышника, а затем объявить о своем присоединении к ЛНР.
Долой тиранию! У луганчан получилось, получится и у вас. Зарплаты все равно нет, так что терять уже нечего.

Источник блог Дениса Казанского.



Теги: Россия, Донбасс, ЛНР, шахтеры
 
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