Не «хунта», а «сходняк»: тени прошлого украинской власти

28.12.2016 11:07

Весной 2014 года Украина была охвачена эйфорией люстрации. Толпы галдящих «активистов» в масках бросали в мусорные баки «старорежимных» чиновников и обливали зеленкой политиков из разгромленной Партии Регионов. В воздухе витала надежда, что доставшую многим Систему наконец-то удастся сломать, избавив страну от ментов-беспредельщиков, прокуроров-рейдеров и чиновников-взяточников, покрывавших друг друга и двадцать лет грабивших державу и народ.

Те, кто пришел к власти на волне Майдана, а затем в ходе досрочных выборов, всячески спекулировали на надеждах украинцев. Не просто толкали лозунги с высоких трибун, но даже создавали органы, имитирующие люстрацию и борьбу с коррупцией. Тем самым создавали видимость своего отличия от «старого режима», пытались показаться новыми честными политиками и безупречными профессионалами – такими, о которых давно мечтали избиратели. Это была заведомая ложь. Дело не только в том, что «новые» не только начали дерибанить Украину с еще большей жадностью, чем «старые. Дело в том, что уже на момент своего назначения или избрания они имели в своем портфолио отнюдь не безупречную биографию…

Жирный кот мышей не ловит

Весьма ярким примером этих «перемен» стал новый Генпрокурор Украины. Безусловно, та «прокурорская мафия», которую в свое время создал Геннадий Васильев, а потом развил Виктор Пшонка, к 2013 году превратилась в настоящую ОПГ – на которую не было никакой управы. Как говорили тогда, прокуратуру нужно было люстрировать в полном составе. Новая же власть не придумала ничего более умного, как назначить новым Генпрокурором видного «свободовца» Олега Махницкого, за которым тянулся целый шлейф скандальных историй.

Его назначение лично лоббировал Игорь Кривецкий – «отец» Самообороны Майдана, а в прошлом львовский авторитет по кличке Пупс (хотя бывших авторитетов не бывает). Пупс хорошо знал Махницкого еще с 90-х годов, когда тот работал во Львове следователем прокуратуры. Их тесное сотрудничество было очень плодотворным: всего за 4 месяца во главе Генпрокуратуры (февраль-июнь 2014) Махницкий «порешал» столько дел (и продал столько кресел в облпрокуратурах), что его личную «маржу» оценивали в 300 миллионов долларов! Как говорится, Пшонка на его фоне просто отдыхал!

После Мохницкого новым Генпрокурором назначили Виталия Ярему. Очень интересная личность: с 90-х работал в киевском УБОП вместе с Валерием Гелетеем, и, по слухам, водил дела с виднейшими авторитетами столицы. А перед тем как Виктор Ющенко поднял их до высоких руководящих высот, Ярема и Гелетей чудесным образом обзавелись собственным банком «Авант» - сразу после загадочного убийства лидера троещинской ОПГ Валерия Прыщика. То есть Генпрокурором стал еще один «решала», тесно связанный с теми, кого он должен был бы изобличать и сажать. Итог – громкая отставка Яремы и назначение на его место Виктора Шокина.

Шокин тоже «прославился» еще в эпоху Ющенко, однако сомнительных связей с криминальными авторитетами за ним замечено не было. Напротив, он водил дружбу исключительно с чистыми перед законом людьми: политиками, олигархами, высокопоставленными чиновниками и лично с Петром Порошенко (еще в бытность того секретарем СНБО). И, как писали СМИ, получил тогда репутацию мастера «заказных дел»: он мог завести дело на кого угодно или развалить любое дело, в зависимости от пожелания заказчиков. Вот почему усилиями Шокина под арестом порою оказывались птицы очень высокого полета - и в тоже время все громкие дела, которые он вел (убийство Гонгандзе, отравление Ющенко, гибель Кушнарева, расстрел Небесной сотни, бизнес «семьи» Януковича) не были доведены им до конца.

Говорить же о прошлом нынешнего Генпрокурора, пожалуй, будет просто излишним. Достаточно вспомнить его пьяный дебош в аэропорту Франкфурта или судимость за превышение служебных полномочий – которая была снята лишь новой властью, объявившей его политическим узником «старогорежима». Зато стоит отметить его недавний визит на Кипр, где Юрий Луценко встречался со своим местным коллегой и главой полиции, а также с кипрскими банкирами и юристами. Официально его визит состоялся в рамках программы борьбы с коррупцией. Однако неофициально оказалось, что эта встреча состоялась лишь стараниями сопровождавшего его Александра Грановского – интересного персонажа из «президентской семьи» и личного друга Игоря Кононенко. В прошлом известного мастерским отжатием ТРЦ «SkyMall», в 2015-м проворачивавший многомиллионные схемы на Одесском припортовом заводе, а сейчас являющегося главным «решалой» в сфере украинского правосудия и органов прокуратуры.

Деньги любят счет - оффшорный

После публикаций о катастрофическом финансовом положеним «Приватбанка» и других украинских банков, второй Майдан теперь называют «революцией олигархов-банкротов», задумавших поправить свои дела за счет бюджета и населения. Это могло бы пояснить многое: почему олигархи перехватили стихийный протест сторонников евроинтеграции и превратили его в орудие давления на тогдашнюю власть, о чем они несколько раз договаривались с Януковичем за кулисами Майдана, и почему в январе-феврале 2014 казна начала выделять их банкам масштабное рефинансирование.

Но после Майдана они вытрясли из государства на порядок больше (не считаю вынутого из карманов громадян), и раздавал им эти деньги новый глава Нацбанка Степан Кубив (ныне министр экономразвития). В прошлом он много лет работал главой «Кредит банка Украина» (купленного поляками и переименованного в «Кредобанк»), в 2002-2003 оскандалившийся возбужденным против него делом об уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. За этим обвинением стояла хитрая схема продаж залогового имущества. Однако тогда за Кубива лично вступился Виктор Ющенко, называвший это политическим преследованием демократической оппозиции. Позже, в апреле 2008 года, в киевском офисе «Кредобанка» правоохранители проводили обыски и изымали документации в рамках дела о т.н. конвертационном центре. После чего Степан Кубив вдруг оставил свой пост председателя правления банка – видать, неспроста!

И вот Верховная Рада, только что скинувшая Януковича, усадила Кубива в кресло главы Нацбанка. И понеслась! За март-июнь объем рефинансирования составил почти сто миллиардов гривен, из которых более 20 досталось «Приватбанку». То, что полученные деньги олигархи конвертировали в доллары, опустошая золотовалютные резервы и обрушивая гривну, и выводили их в оффшоры, Нацбанк как бы не замечал.

Не замечала это и сменившая Степана Кубива в июне 2014-го Валерия Гонтарева – а ведь именно при ней Приватбанк осуществил свою схему по выводу из Украины 1,6 миллиарда долларов. В её биографии тоже можно найти немало интересного. Например, в 2006 году произошло объединение инвестиционной компании «Investment Capital Ukraine» Валерии Гонтаревой с КУА «Инвестиционный капитал Украина» её мужа Олега Гонтарева в финансовую группу ICU Холдинг – который Гонтарева и возглавляла до лета 2014 года. И вскоре начала тесно сотрудничать с заместителем директора российского «ВТБ-банка» Юрием Соловьевым, ставшие её основным бизнес-партнером до 2014 года – пока американские санкции против России не сделали сотрудничество затруднительным, поскольку они осуществлялись через западные страны и оффшоры. А попал «ВТБ-банк» под санкции не только потому, что является одним из крупнейших банков России с государственным капиталом, но и потому что через него осуществлялись финансовые операции «семьи» Путина. Ходили слухи о том, что через «ВТБ-банк» и ICU россияне скупали в Украине недвижимость и предприятия. Такая вот «зрада»!

В числе таких купленных предприятий был банк «Мрия» Петра Порошенко - тогда еще простого украинского олигарха. Сделка осуществлялась через «ВТБ-банк» при поддержке ICU Холдинга Гонтаревой. Но её связи с будущим Гарантом этим не ограничивались: потом Гонтарева помогала корпорации «Рошен» создавать схемы наиболее эффективного возвращения НДС. В 2013 году тогдашний министр доходов и сборов Александр Клименко устроил утечку информации, согласно которой «Рошен» через эти схемы надул госбюджет на 1,2 миллиарда долларов.

Также сообщалось о якобы заключенной в 2012 году договоренности между Петром Порошенко и президентом Януковичем о том, что Порошенко не войдет в ряды Объединенной оппозиции, а власть будет закрывать глаза на его «грешки» с налогами и оффшорами. Возможно, это и поясняло ту странную пассивность Порошенко во время Майдана! Как бы там ни было, но весной 2014 года Клименко поспешил навсегда покинуть Украину: по словам новой власти, он сбежал потому что был «кошельком Януковича», однако понятно, что носитель такой информации был тут просто не жилец.

А знаете, как Гонтарева получила прозвище «Лерка-Облигация»? Эта история произошла в 2012-2013 году, при «злочинной владе», когда ICU Холдинг получил право стать посредником-брокером в продаже государственных облигаций валютного займа (ОВГЗ) между «Ощадбанком» (продавцом) и физическими лицами. В итоге «Ощадбанк» остался с носом, а облигации на сумму 300 миллионов долларов оказались в руках владельцев оффшоров, использовавших их для вывода денег за границу. Провернуть это Гонтарева сумела благодаря давнему личному знакомству с тогдашним министром финансов Юрием Колобовым – с которым оно в 2001 году вместе работала в руководстве украинского отделения банка «Société Générale». Как говорится, и тут зрада!

Мы пока затронули что лишь два ведомства украинской власти (Генпрокуратуру и Нацбанк), а ведь сколько еще интересных персонажей пристроились в экономических и силовых министерствах Украины, в президентской Администрации и президиуме Верховной Рады! Неудивительно, что украинские национал-радикалы нередко замечают, что нынешняя украинская власть это, к сожалению, вовсе не военно-политическая «хунта» (как прозвали ей сепаратисты), а что-то среднее между кагалом и «сходянком». Устроившая украинцам величайшее надувательство в их истории…

Источник from-ua.