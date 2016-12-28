Российская оккупация: кто на очереди?

28.12.2016 19:33

Конец 2016 года запомнится России не только трагической гибелью посла Карлова в турецкой столице, но и чередой знаковых поражений на дипломатических фронтах. Барак Обама уже стоит одной ногой за порогом Белого дома, Дональд Трамп с характерной для него любезностью расшаркивается перед дверями, а режим санкций, введенный американским государством после аннексии Крыма, продолжает действовать. Более того, охватываемый им перечень предприятий и частных лиц в последние дни даже расширился.

Наверное, действующая администрация президента США решила добавить Кремлю проблем напоследок. Ответные шаги руководства РФ на мировой арене в обозримой перспективе предугадать не так-то просто: путинская внешняя политика славится своим волюнтаризмом. Однако успешное апробирование технологии локальной гибридной войны в Грузии, Украине и Сирии должно внушать серьезные опасения даже тем, кто привык считать себя друзьями Москвы.

Во вторник, 20 декабря, Обама и министерство финансов США внесли в санкционный список дополнительно 15 российских субъектов — компаний, бизнесменов и чиновников. Эксперты утверждают, что этот шаг был тесно согласован с Европейским Союзом, который, несмотря на растущее влияние пророссийских сил на континенте, продолжает политику давления на РФ в связи с событиями в Крыму и на Донбассе. «Последний реверанс» Барака Обамы может оказаться также тревожным сигналом для Украины: в 2017-м расстановка сил в Вашингтоне существенно изменится, и мы должны быть к этому готовы.

Днем ранее состоялось историческое голосование Генеральной Ассамблеи ООН: был утвержден украинский проект резолюции о правах человека в Крыму. В соответствии с принятым документом, полуостров на международном уровне признается временно оккупированной российскими войсками территорией. 70 стран проголосовали «за», но для нас гораздо интереснее, кто высказался «против». Список противников решения по большей части совпадает с давно сложившимся кругом друзей России. Среди них — Белоруссия, Армения, Казахстан, Венесуэла, Сирия, где у власти не без помощи Путина остается диктатура Башара Асада, а также ряд других государств.

Ни для кого не секрет, что правительства, входящие в так называемое «евразийское пространство», очерченное Кремлем в качестве собственной сферы влияния, не являются сколько-нибудь самостоятельными игроками. Да, Александр Лукашенко, пользуясь высоким статусом одного из архитекторов союзного государства, время от времени отпускает двусмысленные комментарии в адрес внешней политики «старшего брата». Речь, конечно, не идет об открытом осуждении, ведь авторитарный режим в Белоруссии, как и во многих других постсоветских странах, до сих пор держится во многом за счет российской помощи. Президент Армении Серж Саргсян со времен массовых протестов, охвативших Ереван летом 2015-го, даже не пытается скрывать собственное зависимое положение. Газотранспортная система закавказской республики полностью принадлежит корпорации Газпром, управляемой всемогущим Алексеем Миллером. Официальная политическая жизнь Армении замкнута в рамки того, что позволено московскими кураторами. Едва ли подобное грустное положение можно назвать иначе, как колониальным.

Казахстан, обладая значительно большими экономическими возможностями и выступая в роли регионального центра влияния, сохраняет пространство для маневра. Отношения между структурно схожими диктаторскими режимами Владимира Путина и Нурсултана Назарбаева основаны на признании иерархической субординации в обмен на относительную политическую самостоятельность последнего. Астана является вторым по силе и значению участником Таможенного союза. Не будет большим преувеличением сказать, что именно присутствие в ядре «евразийского сообщества» Казахстана обуславливает стабильность выстроенного современной Россией геополитического блока.

Тем не менее, под всю эту систему отношений с самого начала был заложен динамит. Этот фактор уже сыграл свою роль на Украине, в 2014 году чуть не взорвав страну изнутри. Его влияние существенно снизилось после потери Киевом контроля над Крымом и «отдельными районами Донецкой и Луганской областей», но даже сейчас в некоторых регионах существует опасность ирриденты.

Русское — этнически и политически — население в том же Казахстане составляет около 20%, будучи компактно расселено в северных областях республики. Можно вспомнить забавную историю начала 2000-х годов, когда скандальный писатель и лидер Национал-большевистской партии Эдуард Лимонов был арестован по обвинению в подготовке вооруженного вторжения как раз в эти области с целью их отделения в пользу России. Сейчас, впрочем, этот сценарий уже не кажется таким уж смешным. В Белоруссии численность русских по самоидентификации граждан находится в районе 8%. Ни много ни мало — 785 тысяч человек, не говоря уже о том, что русский язык родным называют свыше 40% населения. Разумеется, это вовсе не означает, что все они готовы скандировать «Путин, введи войска», но давайте вспомним, что значительная часть русского населения Крыма также не поддержала аннексию. Значение здесь имеет лишь то, что проживание в постсоветских республиках больших массивов людей, идентифицирующих себя в качестве русских и разговаривающих на русском языке, в любой момент дает политикам в Москве возможность объявить себя защитниками их интересов и начать процесс насильственного пересмотра существующих границ. Надо честно отдавать себе отчет в том, что от этого не застрахован никто, даже если в данный конкретный момент отношения между Кремлем и тем или иным национальным правительством ничего вроде бы не омрачает.

Агрессивный концепт «русского мира», как и любую другую идеологию, можно понять исходя не из того, что он сам о себе говорит, а из того, чьим интересам в действительности служит. Внешняя политика современной России определяется совсем не целями возрождения мифической «империи», а предельно прагматическим желанием правящего класса как можно дольше оставаться при власти. В условиях стремительного истощения накопленных в тучные 2000-е запасов ресурсов и объективной невозможности предотвратить падение уровня жизни собственного населения остается только воевать. Уже не в первый раз ставка делается на государственный патриотизм и переключение внимания народа на подлых врагов, окружающих Россию со всех сторон. Не стоит обольщаться: Кремль готов пожертвовать даже самыми лояльными и зависимыми соседями во имя собственных интересов. Вопрос только в том, кто на очереди?

Источник Диалог UA.