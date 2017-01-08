Не дороже денег. О чем стоит помнить, проклиная Савченко и Медведчука

08.01.2017 09:34

Никто точно не знает, как и когда закончится время президента Порошенко, но можно быть уверенным, что остаток своего пребывания на политическом Олимпе Петр Алексеевич проведет активно. Он будет договариваться. У нашего президента в рукаве всегда есть этот джокер: договорнячок.

Почему я так считаю? «По совокупности». Сейчас объясню (и даже «в полный голос»).

На днях сын спросил меня: «Тебе не кажется, что все готовятся к выборам?» Мой сын — философ. По образованию. И, похоже, по призванию. Философы – это те, кто задает «наивные» вопросы, на которые нет ответов. После слова «выборы» я как-то сразу счел себя слегка оболваненным. Какие выборы, к едреней фене! У нас до выборов вроде как – лесом, лесом, полем, полем… И дорога какая-то все больше разухабистая… «Я имею в виду — политическая реклама, — пояснил сын. – Ты обратил внимание, сколько ее появилось?»

Реклама? Господи, конечно! Я же обращаю внимание даже на комментарии отечественных политологов/политтехнологов! Этой разношерстной плеяды «капитанов Очевидность», готовых во благо власть имущих экстатически ударять в бубен практически по любому поводу. Да, я читаю их «глубокомысленные» умозаключения почти машинально. Зато потею, как боярин в думе. Меня, знаете ли, вместе с потом прошибает гордость за читательскую причастность к вращению жерновов их могучего интеллекта. Я начинаю, прям как заводной, восклицать: да! Великолепно! Какое открытие! Какое проникновение в суть явления! Мать твою!..

Недавно в этом смысле у меня был весьма плодотворный день. Серьезно! Я много чего узнал о нашей власти. Хотя, если честно, впитывал всеми фибрами души главным образом соображения экспертов о Надежде Савченко. Всего-навсего. Как известно, она наконец представила анонсированную ранее общественную платформу «РУНА» — «Рух украинского народа». Слегка припавшее нафталином название, вообще-то. У нас, если кто помнит, был уже один Рух. И была другая Надежда – на Вячеслава Чорновола. Фактически, она умерла в 1999 году — вместе с гибелью Вячеслава Максимовича. Если не раньше. Да и вообще, партийная ономастика в исполнении Савченко явно хромает – хотя бы потому, что слово «Рух» уже успел присоседить к себе еще один возмутитель спокойствия в Украине – Михаил Саакашвили, в конце ноября объявивший о создании политического движения «Рух новых сил».

Однако платформу «РУНА» и ту, кто ее олицетворяет, костерят не за метонимическое родство. Тарас Березовец, к примеру, подобрал для Савченко броский термин: «маньчжурский кандидат». По названию романа Ричарда Кондона эпохи «холодной войны». Этот политический триллер, между прочим, экранизировался Голливудом дважды, и главное, чем он одарил своих поклонников, был образ ветерана Корейской войны, после всех перипетий вернувшегося в США в качестве «зомби», готового выполнять самые зловещие приказы тех, кто столь круто промыл ему мозги в плену. По мнению Березовца, то же самое произошло и в ситуации с украинской летчицей: «У нас все больше оснований утверждать, что Савченко действительно сотрудничает с террористическими организациями, и хуже того – с российскими спецслужбами».

Скамейка тех, кто инкриминирует недавней героине подобную связь, длинная. И почти всякий, кто берется разоблачать Савченко, буквально спотыкается об имя Виктора Медведчука. Именно рупором его идей, полагает ряд аналитиков, и является мятежная летчица. Неважно, что она вроде как даже не встречалась с путинским кумом. Хватит и того, что с ним контактировала Вера Савченко. Еще на стадии, когда боролась за освобождение сестры. И Медведчук был, кстати, тем, кто тогда помог Вере избежать задержания в России – по сфабрикованному против нее уголовному делу об «оскорблении судьи» в Грозном.

Замечательный складывается пасьянс, верно? Савченко льет воду на мельницу врага, занимаясь, как выразился Роман Бессмертный, дискредитацией украинской власти и созданием внутреннего напряжения между властью и обществом. А сам Медведчук активно вращает колеса этой самой мельницы. Все правильно? Я не ошибся? Но у меня вопрос: а кто, собственно, такой господин Медведчук? Ну, кроме того, что он – кум Путина. Кто этот дивный экспонат в структуре украинской власти? Кто наделил данного красавца, например, полномочиями посредника на переговорах с самопровозглашёнными республиками? Фокус, от которого вздрагивают даже некоторые политологи в России – те, разумеется, кто нам сочувствует. Скажем, Андрей Пионтковский, удивляющийся, почему это господин Медведчук до сих пор на свободе. Это все Савченко, что ли? Нет. Ноги у этой вакханалии растут не отсюда. Их селекцией занимаются в других кабинетах. Это кому-нибудь неизвестно? «Не думаю». Еще в июне текущего года «Украинская правда» разместила лонгрид, в котором источник из Администрации президента заявлял, что Порошенко прислушивается к Медведчуку «в вопросах урегулирования ситуации на Донбассе, в вопросах проведения там выборов, именно Медведчук был главным коммуникатором в возвращении в Украину Надежды Савченко. И президент, что главное, в его случае всегда выполняет взятые на себя договоренности». Тот же инсайдер, кстати, вспомнил историю

с поставками угля с оккупированной территории под видом угля из ЮАР, в которой сделкой занимались люди из окружения путинского кума. Один из участников рынка прокомментировал все это действо так: «Для того, чтобы провернуть схему по углю из зоны АТО, нужно молчаливое согласие, как минимум, министра энергетики, который, как известно, был назначен по квоте президентской БПП».

У вас не создается впечатления, что «в нашей консерватории что-то не так»? Или вам нравится думать о происходящем в Украине в духе формулы: царь хороший – бояре плохие? Ну, может быть, последнее как-то утешительнее, я не знаю… Только это, по-моему, временное утешение. Примерно, как стакан водки: ты его выпил, немного забылся, потом протрезвел – и, блин, все еще хуже и мрачнее, чем до стакана! Может, все-таки не усугублять, а?

Да, и вот еще две реплики. Напоследок.

Первая. Я думаю, перспектива выборов в наступающем году весьма серьезна. После размышлений. По ощущениям. Без объяснений.

Вторая. Власти не нужны живые герои. Как написал однажды философ Джорджо Агамбен, импотенциальность власти выражается в фигуре славы, которую власть всегда стремится продуцировать. А для этого лучше мертвецов, павших за родину и посмертно награжденных, и придумать-то невозможно. Хотел здесь приписать что-то вроде: «безотносительно к Надежде Савченко». Но все-таки – относительно. Потому что вспоминаю полуторагодичной давности разговор с одним человеком с кучей регалий: поэт, публицист, народный депутат. Временами из своего столичного уюта он совершает набеги на Донбасс. В камуфляже и с фотоаппаратом. Фиксирует происходящее. Делает заключения. Так вот он, помнится, в тот свой визит в «наши палестины» выразился примерно так: мы, конечно, сочувствуем Савченко, но для Украины было бы лучше, чтоб она умерла, там, российской в тюрьме. Я теперь думаю, что он говорил это не только от себя.

Источник Восточный фарватер.