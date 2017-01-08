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Ушлепков расстреляем первыми: Портнов выложил «запись Пашинского». ВИДЕО

08.01.2017 07:06
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Ушлепков расстреляем первыми: Портнов выложил «запись Пашинского». ВИДЕО

Бывший замглавы Администрации президента Андрей Портнов разместил запись разговора, который, по его словам, состоялся между нардепом Сергеем Пашинским и экс-замглавы Днепропетровской ОГА Геннадием Корбаном.
"Возомнившая себя большим начальником облезлая политическая обезьяна, а по совместительству депутат Народного Фронта Пашинский с хвастовством и надменностью о захвате власти, дружбе с президентом и о том, как нужно воровать", - подписал аудиозапись Андрей Портнов в своем фейсбуке.
В ходе разговора человек, голос которого похож на Пашинского, обещает захватить власть.
"Я - друг президента. Мы захватим власть для президента. И вот этих ушлепков, которые его окружают и врут, что мы - враги, мы расстреляем первыми. Они ничего делать не умеют. Даже воровать не умеют", - подчеркнул он.
Напомним, 31 декабря 2016 года произошел инцидент с участием Сергея Пашинского на дороге в одном из сел Васильковского района Киевской области. Он ранил незнакомого мужчину, а тот ударил его бутылкой по голове. Пашинский и пострадавший расходятся в версиях произошедшего.

Источник from-ua.



Теги: Донбасс, разговор, запись
 
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