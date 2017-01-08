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Колбасные изделия с ядом: украинцев травят не один месяц
Производители не стесняются добавлять различные добавки в свои изделия. Украинцы съедают почти 300 тысяч тонн колбасных изделий в год. Это в шесть раз больше, чем вес всех украинских танков на вооружении в армии и в почти десять раз тяжелее Эйфелевой башни.
Сообщается, что журналистка программы «Территория обмана» устроилась практиканткой пищевого техникума и прокралась в мясной цех «Истинная Баварщина», где производят колбасы. Работник цеха рассказал, что их фирма использует, например, обычную свиную кожу, которую перебивают в эмульсию, которая впоследствии идет в качестве мяса. Кроме того, кожу животных и внутренности кладут в колбасу по технологии, которую сами же производители и придумывают — на такой колбасе будут стоять буквы «ТУ».
«Есть в колбасе и соевые гранулы, которые сначала выглядят как резина. После этого, чтобы немясная колбаса казалась настоящей, ее подкрасят. Добавляют в украинские колбасы производители и такое: крупа манная, крахмал картофельный, соевый изолят, сорбат калия, нитрит натрия, изо-аскорбат натрия, мясо птицы механической обвалки, триполифосфат натрия пищевой, глутамат натрия», — сообщает издание.
Обычному потребителю колбаса, которая имеет низкую сортность и с добавлением всяких усилителей вкуса, может показаться даже вкуснее и выгоднее. В такие колбасные изделия добавляют химический элемент глутамат натрия — он же усилитель вкуса — E621. Это вещество считается условно безопасным, однако может вызывать привыкание. Источник from.ua
Теги: еда, отравление, украинцы, колбаса
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