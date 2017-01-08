В этом году подорожают свет, вода и газ, – эксперты

08.01.2017 08:15

В Украине, согласно постановлению Нацкомиссии, которая осуществляет регулирование в сферах энергетики и коммуслуг (НКРЭКУ), в 2017-м подорожает электроэнергия. В результате подорожания света вырастет и себестоимость водоснабжения, что может привести к тому, что комиссии также придется поднимать тариф на холодную воду. Кроме того, как поясняют эксперты, в следующем году для Украины подорожает импортный газ, от стоимости которого зависит тариф на голубое топливо для населения. В свою очередь от цены на газ зависят тарифы на отопление и горячую воду. Сайт «Сегодня.ua» выяснил, как изменятся цены на коммуналку для населения.

Почему может подорожать газ

Часть газа Украина импортирует из Европы, при этом тариф на голубое топливо формируется согласно импортному паритету. Как пояснили в Министерстве экономразвития, тариф для населения определяется по формуле: стоимость импортного газа × курс доллара + НДС + транспортировка + распределение + наценка Нафтогаза

В мае прошлого года, когда Кабмин принял решение пересмотреть тариф на газ, тысяча кубометров импортного голубого топлива стоила 185 долларов, эту цифру и использовали в формуле при расчете тарифа для населения. Согласно проекту бюджета на 2017-й, тысяча кубометров импортного газа будет стоить 245 долларов. Кроме того, вырос и курс доллара – газ покупают в долларах, а продают в гривнях.

Член набсовета Института энергетических стратегий Юрия Корольчук уверен – правительству придется в следующем году снова повысить тариф на газ. Как подсчитал экс-начальник Управления по связям с общественностью «Нафтогаза» Валентин Землянский, газ, согласно формуле Кабмина, в следующем году будет стоить 9600 гривен за тысячу кубометров (на данный момент 6800 гривен). В то же время Юрий Корольчук уверен, что экономически обоснованный тариф на газ вырастет в следующем году на 25-60% (до 8,5-11 тысяч гривен). «Если цена минимально на 1500 гривен не вырастет, это означает только одно – рынок и дальше регулируется вручную, правительство контролирует цены, и никакого рынка нет. А эту разницу государство будет покрывать из бюджета», – рассказывает Юрий Корольчук.

Как говорится в меморандуме с МВФ, к апрелю 2017 года Украина обязуется запустить механизм, позволяющий корректировать тарифы на газ для населения и удерживать поквартальные показатели. В результате голубое топливо для украинцев может подорожать уже в конце этого отопительного сезона.

Если подорожает газ, придется пересматривать тарифы на горячую воду и отопление

Тариф на газ своим постановлением устанавливает Кабмин, а вот стоимость других коммунальных услуг (кроме тарифа на содержание дома и придомовой территории) определяет НКРЭКУ. Поставщики услуг по всей стране рассчитывают себестоимость своего товара (воды, отопления) и подают документы в Нацкомиссию. Там их изучают и принимают решение о том, насколько и в какую сторону пересмотреть тариф. При этом у каждого предприятия себестоимость разная – подогревать воду можно как дорогим газом, так с помощью и более дешевой атомной энергетики.

Если голубое топливо подорожает, НКРЭКУ будет вынуждена пересмотреть тарифы на горячую воду и отопления. Большинство предприятий используют для подогрева воды и генерации тепла газ, который занимает более 60% в структуре стоимости производства. Пропорционально газу подорожают и другие коммуслуги.

Электроэнергия подорожает почти на 30%

Еще в 2015-м НКРЭКУ постановлением №220 утвердила поэтапное повышение стоимости электроэнергии. Последний этап припадает на март 2017-го. В начале года украинцы будут платить за каждый кВт*час при потреблении менее 100 кВт 71,4 копейки, а с первого марта – 90 копеек. При потреблении более 100 кВт*час каждый кВт*час до марта стоит 129 копеек, а после марта – 168 копеек.

К примеру, если семья использует 200 кВт*час в месяц, до первого марта придется платить за свет 200,4 гривни, а после марта 2017-го – 258 гривни.

Однако на этом подорожание не остановится – в структуре тарифа на холодную воду почти 30% занимает стоимость света. После подорожания электроэнергия НКРЭКУ также придется пересмотреть тариф и на водоснабжение.

Источник Донецкие новости.