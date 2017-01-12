Все рубрики раздела
- 4 страшных опасности алкогольного отравления. ВИДЕО07:35
- Десять напитков при простуде18:35
- А на десерт - новогодняя ёлка18:15
- Школа на обочине войны17:55
- Любовь, кошмары и триумфы Сергея Королёва17:45
- "Жизнь без стресса - это смерть" или Как научиться правильно реагировать на "нестандартные ситуации"20:23
- Колбасные изделия с ядом: украинцев травят не один месяц22:30
- Экономический прогноз на три месяца18:13
- Не дороже денег. О чем стоит помнить, проклиная Савченко и Медведчука09:34
- В этом году подорожают свет, вода и газ, – эксперты08:15
4 страшных опасности алкогольного отравления. ВИДЕО
Известный украинский врач Евгений Комаровский обозначил четыре опасности отравления алкоголем:
1) риск получения травмы;
2) риск переохлаждения;
3) риск остановки дыхания;
4) риск нарушения проходимости дыхательных путей вследствие рвоты.
Признаки алкогольного отравления:
запах алкоголя изо рта;
расстройства сознания, заторможенность, возбудимость, вялость, сонливость, неадекватная реакция на окружающее, агрессия;
головная боль;
тошнота, рвота;
прерывистое дыхание, храп;
расстройства сердечной деятельности (снижение артериального давления, учащение или урежение пульса);
непроизвольные мочеиспускание и дефекация.
Неотложная помощь при алкогольном травлении:
если сознание отсутствует, самое главное — обеспечение проходимости дыхательных путей и устойчивое положение на боку;
внимательный осмотр на предмет обнаружения травм;
если спит — постоянное наблюдение за дыханием;
доступ свежего воздуха;
в холодное время года дополнительная теплая одежда, одеяла;
если в сознании, может и согласен глотать — обильное теплое питье;
не оставлять одного.
Меры профилактики:
Храните алкогольные напитки в закрывающихся шкафах.
Не оставляйте на столе посуду с остатками алкоголя.
Не растирайте детей жидкостями, содержащими алкоголь.
Источник komarovskiy.net
Теги: Донбасс, алкоголь, отравление
- Боевики все время показывают, что Мариуполь под угрозой – генерал-майор08:44
- В Мариуполе муралы украсят целую улицу – в городе объявлен конкурс на лучшую арт-идею08:28
- Боец АТО рассказал правду об условиях службы в АТО08:02
- Пункты пропуска на линии разграничения оборудуют системами видеонаблюдения07:06
- «Зеленстрой» приступил к работам по благоустройству вдоль реки Кальмиус22:10
- С 1 января поездка в такси «влетает» жителям Доброполья «в копеечку»21:50
- Кинологический центр на Приморском бульваре откроется уже в конце января 21:20
- Паспорта оккупированному Донбассу19:50
- На Луганщине обнаружена африканская чума свиней18:25
- А на десерт - новогодняя ёлка18:15
- Боевики все время показывают, что Мариуполь под угрозой – генерал-майор08:44
- В Мариуполе муралы украсят целую улицу – в городе объявлен конкурс на лучшую арт-идею08:28
- Боец АТО рассказал правду об условиях службы в АТО08:02
- 4 страшных опасности алкогольного отравления. ВИДЕО07:35
- Пункты пропуска на линии разграничения оборудуют системами видеонаблюдения07:06
- «Спящие ФЛП» будут получать «спящую пенсию» - Розенко06:39
- «Зеленстрой» приступил к работам по благоустройству вдоль реки Кальмиус22:10
- С 1 января поездка в такси «влетает» жителям Доброполья «в копеечку»21:50
- Россиянин топтавший флаг Украины остался без ног21:23
- Кинологический центр на Приморском бульваре откроется уже в конце января 21:20
- 4 страшных опасности алкогольного отравления. ВИДЕО07:35
- Десять напитков при простуде18:35
- А на десерт - новогодняя ёлка18:15
- Школа на обочине войны17:55
- Любовь, кошмары и триумфы Сергея Королёва17:45
- "Жизнь без стресса - это смерть" или Как научиться правильно реагировать на "нестандартные ситуации"20:23
- Колбасные изделия с ядом: украинцев травят не один месяц22:30
- Экономический прогноз на три месяца18:13
- Не дороже денег. О чем стоит помнить, проклиная Савченко и Медведчука09:34
- В этом году подорожают свет, вода и газ, – эксперты08:15
- Это конец: Байден везет в Киев списки «потрошителей» Майдана
- Родителям погибшего запорожского воина пришло загадочное письмо
- “Трое суток крыли боевиков Гиви. Изуродованные трупы собирали в мешки” – Офицер 93-й бригады. ВИДЕО
- “Я пришел на Донбасс и встал за спинами женщин и детей" - в сети набирает обороты ролик о “российском освободителе” (ВИДЕО)
- Всей восточной Украине грозит "мирный ядерный взрыв": какое решение оккупантов “ДНР” приведет к катастрофе
- Слухи об Украине в израильском МИД неутешительны
- Население «ЛНР» массово меняет гривны на российские рубли
- Страшная инфекция убивает ежедневно десятки оккупантов, больница оккупированного Донецка забита "под завязку"
- В оккупированном Донецке демонтируют рынок в районе железнодорожного вокзала
- Долгая холодная зима и аномально жаркое лето - синоптики дали прогноз на 2017 год