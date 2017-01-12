4 страшных опасности алкогольного отравления. ВИДЕО

12.01.2017 07:35

Известный украинский врач Евгений Комаровский обозначил четыре опасности отравления алкоголем:

1) риск получения травмы;

2) риск переохлаждения;

3) риск остановки дыхания;

4) риск нарушения проходимости дыхательных путей вследствие рвоты.

Признаки алкогольного отравления:

запах алкоголя изо рта;

расстройства сознания, заторможенность, возбудимость, вялость, сонливость, неадекватная реакция на окружающее, агрессия;

головная боль;

тошнота, рвота;

прерывистое дыхание, храп;

расстройства сердечной деятельности (снижение артериального давления, учащение или урежение пульса);

непроизвольные мочеиспускание и дефекация.

Неотложная помощь при алкогольном травлении:

если сознание отсутствует, самое главное — обеспечение проходимости дыхательных путей и устойчивое положение на боку;

внимательный осмотр на предмет обнаружения травм;

если спит — постоянное наблюдение за дыханием;

доступ свежего воздуха;

в холодное время года дополнительная теплая одежда, одеяла;

если в сознании, может и согласен глотать — обильное теплое питье;

не оставлять одного.

Меры профилактики:

Храните алкогольные напитки в закрывающихся шкафах.

Не оставляйте на столе посуду с остатками алкоголя.

Не растирайте детей жидкостями, содержащими алкоголь.

Источник komarovskiy.net