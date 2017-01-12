Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Статьи

4 страшных опасности алкогольного отравления. ВИДЕО

12.01.2017 07:35
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
4 страшных опасности алкогольного отравления. ВИДЕО

Известный украинский врач Евгений Комаровский обозначил четыре опасности отравления алкоголем:
1) риск получения травмы;
2) риск переохлаждения;
3) риск остановки дыхания;
4) риск нарушения проходимости дыхательных путей вследствие рвоты.

Признаки алкогольного отравления:
запах алкоголя изо рта;
расстройства сознания, заторможенность, возбудимость, вялость, сонливость, неадекватная реакция на окружающее, агрессия;
головная боль;
тошнота, рвота;
прерывистое дыхание, храп;
расстройства сердечной деятельности (снижение артериального давления, учащение или урежение пульса);
непроизвольные мочеиспускание и дефекация.

Неотложная помощь при алкогольном травлении:
если сознание отсутствует, самое главное — обеспечение проходимости дыхательных путей и устойчивое положение на боку;
внимательный осмотр на предмет обнаружения травм;
если спит — постоянное наблюдение за дыханием;
доступ свежего воздуха;
в холодное время года дополнительная теплая одежда, одеяла;
если в сознании, может и согласен глотать — обильное теплое питье;
не оставлять одного.

Меры профилактики:
Храните алкогольные напитки в закрывающихся шкафах.
Не оставляйте на столе посуду с остатками алкоголя.
Не растирайте детей жидкостями, содержащими алкоголь.
Источник komarovskiy.net



Теги: Донбасс, алкоголь, отравление
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх