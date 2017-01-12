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Что и кому подарил один из основателей "ЛНР" чтобы бежать из Украины. ВИДЕО
Как и благодаря кому известный сепаратист Арсен Клинчаев сбежал из страны. Расследование об этом провел журналист Всеволод Филимоненко.
После начала боевых действий в Луганске Клинчаев сбежал в Киев. Примечательно, что одним из основателей так называемой "ЛНР" является сам луганский депутат.
В столице Клинчаева задержали сотрудники СБУ. Следствие шло два года. За это время подозреваемый сперва находился в СИЗО, а после был переведен под домашний арест.
Последний домашний арест Клинчаеву продлить не удалось, ведь в квартиру, где он жил, заехал следователь, который вел это дело.
Согласно данным из единого реестра, в начале 2014 года квартир в столице у Клинчаева было 3. Первая расположена по адресу пр. Победы 7б, вторая на Большой Китаевской 61, третья на Киквидзе 13А.
В 2017 году квартира на проспекте Победы в ведомости отстуствует.
Чтобы узнать, каким образом Клинаеву удалось покинуть Украину, журналисты издания "Четвертая власть" отправляли запрос в СБУ.
Ответ из ведомства был примерно следующим:
Побег Клинчаева это неблагоприятное стечение обстоятельств в результате которого следователь забыл подать в суд документ о продлении срока содержания подозреваемого под домашним арестом на 2 месяца. Судье ничего не оставалось, как по окончании срока освободить Клинчаева.
"В начале августа 2016 года Клинчаев покинул Украину на границе с Россией через пункт пропуска "Новые Яриловичи", - говорится в письме.
Примечательно, что данный пункт пропуска находится на украинско-белорусской границе и никак на украинско-российской.
4 августа 2016 года квартира по адресу проспект Победы 7б была подарена следователю, который забыл продлить срок домашнего ареста Клинчаева. Примерная стоимость недвижимости составляет 50 тыс. долларов.
Ответственность за это никто не понес.
Далее, исходя из данных Единого реестра движимого и недвижимого имущества женщина-следователь в этот день на себя оформила не одну, а целых 4(!) квартиры по дарственной и в течении 40 минут. Две из них ранее принадлежали Клинчаеву. Еще две, вероятно, были оформлены на кого-то из его родственников. Общая стоимость подаренной недвижимости составляет 200 тыс. долларов.
"Анкетные данные следователя СБУ, который не продлил арестную санкцию на арест Клинчаева, тем самым помог ему бежать, неизвестны. Мы решили заняться тетей следователя Лилией Тертычной. Кроме того, что Тертычная стала владелицей 4-х квартир, человек с таким же ФИО работает в Следственном отделе Генпрокуратуры по производствам связанным с "Л/ДНР", - подытожил Филимоненко.
Источник Трибун.
Теги: Донбасс, расследование, побег, сепаратисты
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