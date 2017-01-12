Эксперты прогнозируют рост цен, курса доллара и количества получающих субсидии

12.01.2017 19:35

И действительно, похоже, в нынешнем году все будет расти как на дрожжах. Вырастут зарплаты, а вместе с ними и цены. Вырастет курс доллара, а также количество получающих жилищные субсидии…

Казалось бы, вполне исчерпывающий ответ на вопрос – что ждет украинцев в наступившем году, – дал премьер Владимир Гройсман. «Убежден, что самые тяжелые времена уже позади, и 2017 станет годом развития, который принесет существенные сдвиги в социальной, экономической, оборонной, политической, культурной и гуманитарной сфере. У меня есть очень четкое ощущение, что мы сможем обеспечить прорыв и качественный экономический рост в 2017 году. В Госбюджете на этот год заложен экономический рост в 3%. А развитие экономики является тем фундаментом, который позволит вырвать людей из той бедности, в которой они находятся хронически десятилетиями. Хватит уже людям страдать в такой прекрасной стране, как Украина оттого, что уровень их жизни является достаточно низким…», – недавно заявил он.

Как говорится, давно пора. Как заявила не так давно сотрудница отдела исследования уровня жизни Института демографии и социальных исследований им. Птухи НАНУ Светлана Полякова, за прошедший год количество бедных в Украине выросло более чем вдвое с 28,6% до 58,3%. Причем наибольший показатель фактической бедности зафиксирован среди семей с детьми, особенно с двумя – 38,6%. А недавнее исследование Киевского международного института социологии показало, что 18,5% украинцев не хватает денег даже на еду...

Итак, в этом году нас ждет прорыв из бедности. Попробуем разобраться куда.

Экономика в целом

Как это ни прискорбно, но роста украинской экономики в упомянутые премьером 3% почти никто из экспертов не ожидает. Даже Нацбанк Украины, который изначально разделял оптимизм главы правительства, осенью прошлого года снизил свой прогноз до 2,5%. А Мировой банк и вовсе считает, что экономика Украины в 2017 году вырастет лишь на 2%. Такого же мнения придерживается и Европейский банк реконструкции и развития. Что же касается украинских экспертов, то их мнения «гуляют» в интервале от 2 до 2,5%, причем ближе к 2%. С одной стороны, любой экономический рост (2% или 3%) – это гораздо лучше, чем стагнация или падение. Но есть и другая сторона. «Даже рост экономики в 3% – слишком мало, если вспомнить, что она упала только за 2014 – 2015 годы на 17%», – считает исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский, и с его аргументом трудно не согласиться. Такими темпами, только для того чтобы выйти на уровень развития 2013 года, Украине понадобится почти 6 лет.

Уровень жизни и зарплата

В нынешнем 2017 году украинцев ждет целых три повышения прожиточного минимума. Так, с 1 января он устанавливается на уровне 1544 грн, с 1 мая – 1624 грн, а с 1 декабря – и вовсе 1700 грн Минимальная пенсия в этом году повысится дважды. С мая она вырастет с 1247 до 1312 грн, с декабря – до 1373 грн. Со стипендиями сложнее. Их также повысят. С 1 января 2017 года для вузов III – IV уровня аккредитации обычная стипендия составляет уже 1100 грн, а повышенная – 1400 грн. Однако параллельно изменятся правила выдачи стипендии. Теперь их будут получать не все успевающие студенты, а лишь студенты с наивысшим рейтингом. В правительстве сообщили, что стипендии будут получать до 45% студентов. В прошлом году их получало примерно 75%.

Рост минимальной зарплаты будет быстрым и ощутимым. Как известно, еще в прошлом году по инициативе правительства была разорвана взаимосвязь между прожиточным минимумом и минимальной зарплатой. И, на первый взгляд, последней это пошло только на пользу. «С 1 января 2017 года минимальная зарплата вырастет в 2 раза – до 3200 грн. Это значительное повышение социальных стандартов. Впервые за годы независимости размер минимальной зарплаты сравнится с определенным размером прожиточного минимума для трудоспособных лиц. Ни один работник, в том числе в бюджетной сфере, не будет получать зарплату ниже этого уровня» , – заявил министр финансов Александр Данилюк. Когда Владимир Гройсман говорил «хватит страдать» и о «прорыве из бедности», он, видимо, имел в виду как раз это более чем двукратное повышение минимальной зарплаты.

Кроме того, в нынешнем году произойдет и секторальное повышение зарплат. Кому в этом смысле повезет больше всего? Прежде всего, учителям и врачам. Правительство решило повысить их зарплаты на 49,6% и 36,3%, соответственно. Таким образом, рост зарплат педагогических работников общеобразовательных учебных заведений составит от 1672 до 2140 грн в месяц. Зарплата учителя высшей категории (14 разряд ЕТС) с 1 января составит от 5266 до 6841 грн. Учитель без категории будет получать от 3960 до 4853 грн в месяц. Участковый терапевт высшей категории (13 разряд ЕТС) с нового года будет получать от 4940 до 8475 грн с учетом надбавок. Зарплата фельдшера высшей категории (10 разряд ЕТС) составит от 3960 до 4230 грн.

Однако рекордсменами в росте зарплаты в 2017 году станут прокуроры. Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что зарплата всех его работников будет повышена на 61%. «Это дает возможность осуществить ее выплату в среднем в размере 15 – 18 тысяч гривень, в зависимости от выслуги лет. В 2016 году сотрудники органов прокуратуры получали порядка 8 – 11 тысяч гривень», – заявил генеральный прокурор.

Однако вернемся к повышению минимальной зарплаты. Здесь как всегда есть хитрые нюансы. К примеру, есть второй норматив минимальной зарплаты – почасовой. Согласно ему, минимальная зарплата с нынешнего года просто обязана составлять 19,34 грн в час. Такой странный нюанс законодательства дает возможность предпринимателям, которые не хотят или могут платить своим работникам 3200 грн в месяц, но не готовы с ними расстаться, просто официально урезать им рабочие часы. И всего-то…

Или вот еще небольшая деталь. «Минимальная зарплата повышена, но есть целый ряд нюансов, о которых знают только специалисты. Первое и самое важное: принято решение, что на протяжении всего 2017 года размер минимальной зарплаты уже меняться не будет, независимо оттого, каким будет прожиточный минимум. То есть даже если гривня начнет какую-то безудержную инфляцию, все равно останется 3200 грн», – заявил депутат Верховной Рады Вадим Рабинович. Кстати, об инфляции.

Инфляция и рост цен

Согласно свежеиспеченному Госбюджету-2017, инфляция в Украине в нынешнем году ожидается на уровне 8,1%. Почти все эксперты считают эту цифру слишком скромной. К примеру, Мировой банк прогнозирует инфляцию на уровне 8,5%, а всемирное рейтинговое агентство Standart&Poors – 9,5%. Подавляющее большинство украинских экспертов и вовсе считает, что она будет в районе 10%. Но это совершенно не значит, что цены в нынешнем году вырастут всего на 10%! К примеру, по официальным данным Госстата Украины, инфляция в минувшем 2016 году составила 12,4%. При этом, по тем же данным, тарифы на жилищно-коммунальные услуги повысились за год на 47,2%, а расходы, связанные, к примеру, с образованием, – на 13,7%. Откуда такой диссонанс? Дело в том, что согласно официальной статистике, цены на продукты питания и безалкогольные напитки в Украине за весь минувший 2016 год выросли лишь на… 3,3%. При этом интересную ценовую статистику привел лидер Аграрной партии Украины Виталий Скоцик: «Рекордсменом подорожания является «Киевский торт», выросший в цене за год на 78%. На второй строчке среди рекордсменов подорожания – алкогольные напитки. Цена на водку в течение 2016 года подскочила в среднем на 67%. Далее идут твердые сыры, подорожавшие в прошлом году на 44%, яйца – на 34%, масло – на 32%, рыба – на 24% и детские смеси – 23%. Серьезно подорожала молочная продукция. Молоко выросло в цене на 22%, творог – на 16%. Подсолнечное масло подорожало также на 16%». Все остальные продукты, по его данным, подорожали менее значительно (т.е. рост их стоимости составил менее 16%). «В минувшем 2016 году рост цен на продукты был достаточно терпимым. Общая продуктовая инфляция уложились в 15– 17%», – сообщил генеральный директор Украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко. А как же 3,3%?

В новом году в этом смысле мало что изменится. Уже в первом квартале 2017 года эксперты прогнозируют рост цен от 2 до 6%. «Хотя потребительская инфляция в первом квартале окажется меньше 10%, но она может быть относительно высокой. Основными драйверами роста цен станут: повышение соцстандартов, подорожание энергоносителей и сезонный фактор роста», – сообщил руководитель секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский. Здесь можно добавить – и рост акцизов. С 1 января 2017 года акцизы на табачные изделия увеличиваются сразу на 40%. По мнению экспертов, это добавит к стоимости пачки сигарет в среднем 4 – 5 грн. Также акцизный налог на алкогольные напитки повышается на 20%, на коньяк – на 17%, на слабоалкогольные напитки, пиво, сидр, крепленые и игристые вина – на 12%. Правда, действовать это «алкогольное повышение» начнет с 1 марта. Но это – детали.

С другой стороны, с начала 2017 года должны были подешеветь лекарства, на которые правительство ввело регулирование ценовой надбавки. Однако аптекам дали месяц на распродажу старых запасов лекарств, закупленных по завышенным ценам. Поэтому снижение цен ожидают с февраля. В постановлении правительства говорится о целом перечне лекарств из нескольких сотен наименований. В частности, там есть препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, астмы, диабета, на которые с 1 апреля вводится еще и программа реимбурсации. На продукты никакой реимбурсации не будет. Все будет как всегда.

«Начиная с февраля, ожидается рост инфляции с резким скачком цен на продукты», – считает глава компании MPP Consulting Павел Мельник. При этом практически все эксперты соглашаются с тем, что курс доллара может очень сильно усугубить ситуацию. «Все прогнозы строятся на умеренном сценарии, т.е. росте курса доллара до 30 грн. Но вот если курс подскочит до 33 – 35 грн за доллар, то, поверьте, 12-процентной продуктовой инфляции и близко не будет. Она будет значительно выше», – признался Алексей Дорошенко.

Курс доллара

В Госбюджете на нынешний год заложен курс доллара в 27,2 грн. Уже сейчас, глядя на происходящее на межбанковском валютном рынке, а также обозревая вывески обменных пунктов, эта цифра кажется немного нереалистичной. И, как оказалось, не зря. «Курс без серьезных потрясений будет находиться до 30 грн за доллар к концу 2017 года», – сообщил исполнительный директор международного фонда Блейзера Олег Устенко. В принципе согласен с ним и президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко. «В начале 2017 года может быть существенный рост курса. Нужно будет обслуживать государственный долг, будет закупка импортного газа. Это все сразу отразится», – сказал он. Есть и куда более пессимистические прогнозы. «В Украине не растет ни ВВП, ни экспорт, вообще не улучшаются экономические показатели. По сути, под гривней уже нет никакого материально-вещественного фундамента. Был только доллар, но теперь и доллар, и евро уйдут. Будет девальвация, потом – инфляция», – заявил директор Института трансформации общества Олег Соскин. Однако такие мнения в явном меньшинстве. Подавляющее большинство украинских экспертов уверено, что в 2017 году доллар не пересечет рубеж в 30 грн. На этом можно было бы и успокоиться, однако некоторые иностранные эксперты видят ситуацию иначе. К примеру, аналитики известной американской инвестиционной компании Goldman Sachs ожидают, что в 2017 году курс украинской валюты будет на уровне 32 грн за доллар. И они не одиноки в своем мнении. В качестве позитива можно отметить, что Верховная Рада с нынешнего года отменила пенсионный сбор в 2% с обмена валюты. Но это, пожалуй, и все.

Занятость и безработица

Согласно главному финансовому документу Украины, уровень безработицы в Украине в нынешнем году прогнозируется на уровне 8,6% трудоспособного населения страны. Это некоторое снижение уровня безработицы в стране. Однако и здесь эксперты очень сомневаются как в показателях, так и в динамике. «Я думаю, что уровень безработицы в стране выше официально заявленных восьми, девяти или десяти процентов, которые дает государственная статистика. Я думаю, что реальная безработица в стране составляет не менее 30%», – заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

Так или иначе, почти все украинские эксперты единодушны в том, что количество неработающих украинцев в нынешнем году не только не снизится, но, скорее всего, даже вырастет. «На рост числа безработных повлияет сокращение сотрудников в тех сферах, где экономически невыгодно выплачивать повышенные минимальные зарплаты. Будет статистическое улучшение за счет отсекания нижнего порога минимальных зарплат. Но уровень реальной безработицы увеличится», – считает руководитель компании MPP Consulting Павел Мельник. «Уровень безработицы останется высоким, по крайней мере, в первом полугодии 2017 года. Улучшение с занятостью населения начнется лишь в условиях стабильного экономического роста и улучшения инвестиционного климата. То есть позитивную динамику можно будет наблюдать не ранее второй половины 2017 года», – сообщил глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский.

Подавляющее большинство экспертов рынка труда уверено в росте количества безработных в нынешнем году. Конкретное количество прогнозируемых ими безработных колеблется в интервале 9 – 12% трудоспособного населения. И глядя на ситуацию с физическими лицами-предпринимателями, можно сказать, что они еще поскромничали.

Как известно, по данным мониторинга регистрационных данных украинских компаний OpenDataBot, в Украине частные предприниматели массово подают документы на закрытие бизнеса. «Конечно, окончательная картина сформируется не ранее, чем через несколько месяцев. Однако с 27 декабря 2016 года по 3 января 2017 года количество ФЛП в Украине сократилось на 10850», – заявил основатель OpenDataBot Алексей Иванкин. Причем процесс нарастает. Причина проста. 27 декабря президент Петр Порошенко подписал изменения в законодательство о работе физических лиц-предпринимателей. По новым правилам, с 1 января 2017 года отдельные категории ФЛП, в частности, второй и третьей групп, даже при отсутствии фактической деятельности должны платить 704 грн в качестве страхового взноса.

Субсидии и верификации

По подсчетам правительства, в 2017 году субсидии на оплату коммунальных услуг получат уже около 9 млн украинских семей. Это абсолютный рекорд. Для сравнения: в 2014 году субсидии оформили 450 тыс. семей. В госбюджете на нынешний год на субсидии заложена рекордная сума – 51 млрд грн. Рост минимальной зарплаты должен уменьшить эти гигантские затраты, но эффект ожидается не сразу. Поэтому правительство еще в прошлом году начало так называемые массовые верификации социальных выплат, стараясь их уменьшить любым способом. Результат оказался впечатляющим. «Процесс верификации социальных выплат, начатый в марте 2016 года, позволил сэкономить в общей сложности порядка 10 млрд грн. В нынешнем году мы будем усиливать меры верификации и менять подходы для увеличения ее эффективности», – заявил министр финансов Александр Данилюк. Власти Киева уже показали пример нового подхода. «Представители киевской мэрии вместе с полицией будут проводить паспортный контроль в домах и квартирах, чтобы понимать, сколько людей нелегально проживает и сколько незарегистрировано. Если в квартире, к примеру, прописан один человек, а проживает семь-восемь, то все, что они потребили, затем закладывается в тариф. Мероприятия стартуют весной нынешнего года», – заявил заместитель главы Киевской горгосадминистрации Петр Пантелеев. А еще говорят, что у нас нет инноваций…

Источник Донцкие новости