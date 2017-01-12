Магазины Донецка заполнены украинским товаром

12.01.2017 15:05

С момента введения условной продуктовой блокады на неподконтрольных территориях Донбасса прошло около двух лет. За это время полки магазинов и рынков крупных неподконтрольных городов заполнились товарами белорусского и российского производства.

Несмотря на ограничение ввоза украинских товаров на территорию отдельных районов Донецкой области, бизнес на продуктах в неподконтрольных городах продолжает процветать. Среди широкого ассортимента российских продуктов в местных супермаркетах, которые теперь называют «республиканскими», постепенно появляются продовольственные товары известных торговых марок Украины.

За последний год полки магазинов неподконтрольных городов прибавили в ассортименте украинских товаров. В продаже можно найти сыры, макароны, соусы, кетчупы, консервацию, конфеты, чай, соки, безалкогольные и спиртные напитки украинских производителей. Самый большой выбор украинской продукции наблюдается в крупных магазинах и гипермаркетах. На местных рынках также можно найти в продаже продукцию украинских торговых марок, но не в большом ассортименте.

В супермаркетах можно купить продовольственные товары ТМ «Чумак». В ассортименте представлены соусы, кетчупы и пакетированные макароны.

В одних супермаркетах упаковка известной украинской марки «Чумак» полностью оформлена на украинском языке со знакомым слоганом: «З лану до столу». На штрих-коде страны производителя указана Украина. Такой товар можно найти на прилавках недавно открывшегося центра – оптовой торговли «МОСТ», который начал свою работу в бывшем здании гипермаркета «МЕТРО», а также в крупном супермаркете «Парус» (ранее известный как «Варус»).

В гипермаркете «Сигма-Ленд», дончанам более известный как «Ашан», упаковки с продукцией торговой марки «Чумак» полностью переведены на русский язык с тем же знакомым слоганом: «С поля к столу». Известно, что ТМ «Чумак» занимается экспортом в страны СНГ и расширяет продвижение собственного бренда на российские и белорусские рынки. Поэтому упаковка производителя специально стилизована под эти страны.

Среди представленных украинских брендов в магазинах можно купить продукцию торговой марки «ТОРЧИН». Также в достаточно широком ассортименте представлена продукция ТМ «Верес».

Это консервированный горошек, кукуруза, помидоры, огурцы, грибы, горчица и прочие наименования товара. Этикетки на банках и упаковках полностью оформлены на украинском язык.

Также в супермаркетах на территории ОРДО можно приобрести сырно-молочную продукцию украинских торговых марок.

В ассортименте представлены плавленые сырки торговых марок «Шостка», «Наш молочник», «Весела корівка», «Комо», сливочное масло фирмы «Наш молочник», маргарин Запорізький Вершковий, маргарин «Сливочный Киевский» ТМ «Олком».

В продаже можно встретить популярную украинскую марку чипсов «Люкс».

На кондитерских полках можно найти конфеты украинских производителей

В ассортименте кондитерская продукция житомирской фабрики, шоколадные плитки известной украинской марки «Корона» и популярный львовский шоколад ТМ «Світоч».

Кроме того, в местных магазинах реализуется продукция известной в Украине фирмы «РОШЕН». Конфеты ТМ «РОШЕН» завозят на неподконтрольную территорию из России. На коробке указаны адрес изготовителя и производственные мощности в городе Липецке.

Также с супермаркетах Донецка продается пакетированный чай ТМ «Хвилинка» украинской компании ООО «ВПК-Украина», чайная продукция торговой марки «Ahmad Tea».

В супермаркетах на неподконтроьных территориях продаются напитки и соки украинских производителей. В широком ассортименте представлены соки популярной украинской марки «Садочок», «Сандора», «Сандорик», которые выпускает украинский производитель ООО «Сандора».

В супермаркетах «Сигма-Ленд» (бывший «Ашан») и «Парус» (бывший «Варус») продаются украинские соки ТМ «Садочок». Упаковки продукции оформлены на украинском языке. В то же время в «Первым республиканском» супермаркете продается продукция украинского бренда «Садочек», экспортируемая в странах СНГ. Названия торговой марки напечатаны на двух языках.

Также в супермаркетах на неподконтрольной территории представлена продукция украинского холдинга «Витмарк-Украина» торговая марка «Наш сік» Одесского консервированного завода детского питания. Упаковка сока полностью оформлена на украинском языке со штрих-кодом Украины.

Кроме соков можно купить напитки торговых марок «Живчик», «Биола», «Nestea», столово-минеральные воды ТМ «Моршинская», «Миргородская».

Среди представленных торговых марок на территории ОРДО продаются напитки популярных во всем мире брендов Pepsi, Fanta, Sprite, Schweppes, минеральная вода ТМ Bonaqua. Этикетки бутылок этих напитков полностью оформлены на украинском языке.

На полках магазинов также представлены слабоалкогольные и спиртные напитки украинских торговых марок. В ассортименте можно найти пиво «Оболонь» и «Чернiгiвське».

Этикетка пивной бутылки марки «Оболонь» оформлена на русском зыке с указанием страны производителя – 467 Россия. Производственные мощности торговой марки находятся в РФ, откуда продукция и попадает на неподконтрольную территорию. Пивные бутылки ТМ «Чернiгiвське» полностью оформлены на украинском языке со штрих-кодом страны изготовителя – 482 Украина.

Кроме того, магазинные полки заставлены продукцией Артемовского завода шампанских вин ЧАО «Артвайнери». Этикетки шампанского ТМ «Артемовское», ТМ «Крым», ТМ «Krimsekt» оформлены на украинском языке и полностью соответствуют оригинальной продукции Артемовского завода шампанских вин. На бутылках указано, что продукция изготовлена в городе Бахмут (до переименования – Артемовск). Кроме того, на горлышках бутылок шампанского отсутствует украинская акцизная марка, вместо нее наклеена марка «ДНР».

В некоторых супермаркетах нередко можно встретить шампанское ТМ «Артемовское», ТМ «Крым» с поддельным оформлением. Задняя этикетка бутылки напечатана на обычной белой бумаге на русском языке с данными производственных мощностей Бахмута. Здесь уже можно поспорить, является ли данная продукция украинской.

Цена украинских товаров на неподконтрольной территории значительно выше, чем в супермаркетах на территории Украины. Стоимость одной и той же группы товаров по обе стороны линии разграничения может отличаться на 5-12 гривен.

Несмотря на запрет украинской власти о коммерческом ввозе товаров на неподконтрольную территорию, продукция торговых марок Украины все же попадает на полки местных супермаркетов. Большая часть этих экспортных товаров попадает на временно неподконтрольные территории из России. Кроме того, многие известные торговые марки Украины имеют филиалы в странах СНГ и официально выпускают свою продукцию на территории РФ. Остальная же часть товаров вопреки всем запретам и ограничениям, все же завозится в неподконтрольные города Донецкой области.

Источник Донецкие новости.