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Территории «республик» интегрируются в состав России с тем же успехом, что и Украина в ЕС - социолог

12.01.2017 15:49
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Территории «республик» интегрируются в состав России с тем же успехом, что и Украина в ЕС - социолог

Лидерам анти/майдана прийдется довольствоваться бусами от Путина и уходящего Обамы на фоне усиливающейся деградации общественных отношений и колапсирующей экономики.
Идеологический конфликт со стороны выглядит крайне неадекватно и отвратительно. Низкая слаботочность трендов, которые создают информационные системы быстро угасают до состояния тлеющих углей из которых сложена государственность.
Заменить свободное украинское небо каким-то аморфным русским или украинским национализмом не получится — этот рецепт счастья явно не для страны, которая производила двигатели для межконтинентальных ядерных ракет Сатана.
Бандерики и кокошники это реальность для сельской местности. Все мы видим, что получается когда Ее насильно проецируют на сознание 100% жителей очень разной и сложной Украины:
Информационная реальность, в которую мы все вовлечены последние 3 года это 2-3 листа с выписанными политическими намерениями в форме тезисов, которые осваивают журналисты ежесекундно формируя сознание граждан. Над текстом нужно работать.
Две политические Бригады в борьбе за власть усиленно работают на конфронтацию общества подчёркивая актуальность майдана или антимайдана как надгосударственных систем. Над их идеологией нужно работать.
Идеологическое шрамирование территорий приходится на наиболее серьёзные информационные платформы, в которых работают конкретные люди на конкретных собственников. Над усмирением их политических страстей нужно работать.
Вопрос в том кто и как будет работать.
Мы сами или катки Путина и Трампа вплоть до полного просветления сознания масс целенаправленно уничтожаемого на протяжении последних десятилетий политическими мошенниками и спекулянтами.

Источник Восточныйй фарватер.



Теги: Украина, Россия, Донбасс, Евросоюз, ДНР, ЛНР
 
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