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Мотузяник рассказал подробности предстоящей инспекции российских военных частей в Ростовской области
Спикер МОУ по вопросам АТО Александр Мотузяник на брифинге, который транслировал телеканала "112 Украина", рассказал подробности о предстоящей инспекции украинскими представителями российских военных частей в Ростовской области.
"В состав инспекционной группы, как планируется, войдут два представителя от Украины, один представитель от Канады и один представитель от Королевства Дания. Инспектированию подлежит территория указанного района Ростовской области России, которая непосредственно прилегает к государственной границе Украины. В рамках инспектирования будет, в частности получение информации от командиров российских подразделений, планируется осуществить вертолетный облет. Также планируется провести сухопутную проверку указанного района. Целью этих мероприятий является проверка наличия, или же отсутствия военной деятельности частей и подразделений ВС РФ, о которой должны сообщать заранее. По итогам инспекции будет подготовлен официальный отчет", - рассказал Мотузяник. Как сообщалось ранее в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности, Украина с 16 по 19 января проведет инспекцию российских военных частей в Ростовской области. По данным СМИ РФ дала согласие на такую проверку.
Истчник 112.ua
Теги: Российская Федерация, инспектор, Ростовская область
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