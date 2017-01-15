Мотузяник рассказал подробности предстоящей инспекции российских военных частей в Ростовской области

15.01.2017 14:10

Спикер МОУ по вопросам АТО Александр Мотузяник на брифинге, который транслировал телеканала "112 Украина", рассказал подробности о предстоящей инспекции украинскими представителями российских военных частей в Ростовской области.

"В состав инспекционной группы, как планируется, войдут два представителя от Украины, один представитель от Канады и один представитель от Королевства Дания. Инспектированию подлежит территория указанного района Ростовской области России, которая непосредственно прилегает к государственной границе Украины. В рамках инспектирования будет, в частности получение информации от командиров российских подразделений, планируется осуществить вертолетный облет. Также планируется провести сухопутную проверку указанного района. Целью этих мероприятий является проверка наличия, или же отсутствия военной деятельности частей и подразделений ВС РФ, о которой должны сообщать заранее. По итогам инспекции будет подготовлен официальный отчет", - рассказал Мотузяник. Как сообщалось ранее в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности, Украина с 16 по 19 января проведет инспекцию российских военных частей в Ростовской области. По данным СМИ РФ дала согласие на такую проверку.

Истчник 112.ua