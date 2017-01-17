Криминальные акции «Киевэнерго»: дело спускают на тормозах?

17.01.2017 16:30

В 2014-2015 годах Порошенко неоднократно заявлял о намерениях провести так называемую деолигархизацию социально-экономической и политической жизни страны. Некоторые, наиболее наивные, в это даже поверили, хотя деолигархизация в исполнении олигарха Порошенко – это такой же бред, как борьба пчел с медом, а наркоманов – с наркотиками. Максимум, что здесь возможно, так это передел ранее украденного. Но мы сейчас о другом, а именно, об акциях «Киевэнерго», 72,4% которых подозрительным образом оказались под контролем ДТЭК Ахметова.

Говоря о деолигархизации, Порошенко явно имел в виду именно Ахметова и его бизнес, который, как щупальца спрута, проник едва ли не во все сферы жизни. Но под деолигархизацию пока что попал Коломойский, у которого национализировали Приватбанк, хотя, похоже, от этого больше проиграло государство и налогоплательщики, чем сам Коломойский.

В то же время оказалось, что Ахметов и Порошенко имеют общие бизнес-интересы. Вдаваться в подробности не будем, поскольку недавно уже приходилось писать о совместных гешефтах ДТЭК Ахметова и инвестиционной фирмы ICU, которую связывают с Порошенко и Гонтаревой.

Но, несмотря на это, еще в сентябре ушедшего 2016 года прокуратура столицы по решению суда возобновила уголовное расследование более чем двухлетней давности. Это производство может коснуться как Ахметова и его ДТЭК-СКМ, так и двух столичных бизнесменов Василия Хмельницкого и Андрея Иванова, имеющих, мягко говоря, довольно сомнительную репутацию, что, кстати, подтверждено судом. Впрочем, все эти «бизнесюковские терки-разборки» и репутации представителей новоявленного «элитняка» нас интересуют разве только с точки зрения того, чтобы вогнать в них осиновый кол. Намного важнее в данном случае вопрос о том, когда, наконец, государство и столичная община вернут себе контроль над столичной энергомонополией «Киевэнерго», а также кто и когда ответит за дерибан этого и других столичных активов в 2000-х годах.

Краткая история одного дерибана

Итак, 15 сентября 2016 года по ходатайству прокуратуры Печерский районный суд Киева разрешил провести внеплановую проверку финансово-хозяйственной деятельности «Киевэнерго» по делу о выведении из коммунальной собственности 12,73% компании в 2007 году.

Если коротко, то этот пакет акций сначала был передан Киевэнергохолдингу, которым владели Хмельницкий и Иванов. Затем после ряда сомнительных сделок он был выведен из собственности Киева и продан холдингу ДТЭК Рината Ахметова. Кроме конкретики, касающейся сугубо «Киевэнерго», этот сюжет важен еще тем, что является яркой иллюстрацией того, как именно происходил дерибан государственных и коммунальных активов, которые теперь оказались в составе разного рода «системных олигархических бизнесов» и служат для извлечения наживы.

Энергетический комплекс столицы создавался долгие годы в советское время. Истоком «Киевэнерго» считают акционерное общество «Киевток», возникшее в далеком 1930 году. К моменту развала СССР столица располагала мощным энергетическим комплексом, который занимался производством и распределением электрической и тепловой энергии. В этом смысле смешно выглядит распространенная в интернете информация о том, что «Киевэнерго», дескать, было создано в 1995 году. Производственное объединение «Киевэнерго» в составе Министерства энергетики УССР существовало с незапамятных времен, но информация об этом на так называемых корпоративных сайтах, создаваемых новоявленными «хозяевами», естественно, отсутствует во избежание лишних вопросов.

Отметим, что «Киевэнерго» является сейчас одним из крупнейших энергетических предприятий страны, которое обеспечивает электроэнергией, теплом и горячей водой до 75% столичных жителей. Данных по 2016 году еще нет, но в 2015 году годовая выручка «Киевэнерго» превысила более 18 млрд гривен.

Заметим, что в 2016 году имело место резкое повышение тарифов на тепло и горячую воду. Также в 2016 году повышались тарифы на электроэнергию, а с 1 марта 2017 года грядет еще одно повышение. В связи с этим, ожидается, что выручка в 2016 и в 2017 годах существенно возрастет.

Что же касается 1995 года, то в этом году была проведена так называемая корпоратизация ПО «Киевэнерго», то есть превращение его в акционерное общество. Это и послужило отправной точкой для дерибана предприятия.

Столичная община в лице Киевского городского совета (Киеврады) стала одним из собственников Киевэнерго в 1999 году, получив 12,73% акций, то есть так называемый блокирующий пакет. Контрольный пакет компании в размере 50%+1 акция достался государству в лице НАК «Энергетическая компания Украины». Незначительная часть акций была в ходе так называемой ваучерной приватизации отдана работникам энергетической отрасли.

В результате ряда манипуляций, около 37,3% акций «Киевэнерго» оказались в собственности частных компаний. По состоянию на 2006 год среди них была кипрская Densec Limited, которая, по данным СМИ, принадлежала Василию Хмельницкому и Андрею Иванову.

В связи с этим возникают вполне закономерные вопросы. Почему прокуратура озаботилась только тем пакетом в размере 12,73% акций, которые попали в распоряжение Киеврады, а затем были отчуждены? Почему подобный интерес правоохранители не испытывают в отношении упомянутых 37,3% акций «Киевэнерго», которые явно далеким от прозрачности и законности путем попали в распоряжение кипрской оффшорки, за которой маячат фигуры дельцов Хмельницкого и Иванова, имеющих далеко не белоснежную репутацию?

Кстати, поскольку речь идет о деяниях совершенных еще до 2006 года, то вопросы здесь следует задавать не только Черновецкому и его «молодой команде», но и бывшему мэру столицы Александру Омельченко, при котором и при деятельном участии которого, собственно, дерибан столицы и начался.

Но вернемся к 12,73% акций «Киевэнерго», оставшихся в распоряжении Киеврады. Их отчуждение началось в апреле 2006 года, когда Киеврада, а также оффшорные фирмы Densec Limited и Zarova Limited создали ЗАО Киевэнергохолдиг (КЭХ) для координации работы компаний «Киевэнерго», «Киевгаз» и «Киевводоканал». Опять-таки вопрос: на основании чего Киеврада приняла решение о том, что в «координации работы» столичных коммунальных предприятий должны участвовать кипрские оффшорки? Ведь это явная коррупция и разворовывание столичных активов!

Правда, формально пакет в размере 61% акций КЭХ находился в собственности Киева, но в реальности компанию контролировали Хмельницкий и Иванов. КЭХ объединил 60% «Киевгаза», 12,73% «Киевэнерго», 67% «Киевводоканала» и другие компании. Все это происходило уже в том время, когда мэром Киева был Леонид Черновецкий.

В интервью СМИ бизнесмен Хмельницкий заявил, что объединение под одной крышей предприятий-монополистов, производящих и поставляющих коммунальные услуги в столице, делалось якобы для того, чтобы «сократить управленческие и долговые затраты». Забегая наперед, отметим, что из этой затеи ничего не получилось, а Хмельницкий и Иванов, поигравшись в такие серьезные вещи, как коммунальная инфраструктура, вскоре сбагрили эти активы, в том числе Ахметову, о чем далее.

К тому же, как показал дальнейший ход событий, все это затевалось не для «сокращения затрат», а для выведения корпоративных прав из-под контроля Киеврады.

В частности, 12,73% акций Киевэнерго были выведены из коммунальной собственности проверенным методом – через подставные компании.

Для этого в апреле 2007 года было зарегистрировано очередное ООО «Киевские энергосистемы». Учредителями новой компании стали никому не известные и непонятно откуда взявшиеся ООО «Центр-Инвест», ООО «Евросфера», а также упомянутое ЗАО «Киевэнергохолдинг». В мае 2007 года состоялось собрание участников ООО «Киевские энергосистемы», на котором было принято решение об увеличении уставного капитала компании с 42 000 грн до 158 млн грн за счет 12,73% акций «Киевэнерго», то есть налицо типичная манипуляция, известная как «размывание уставного фонда».

В результате доля «Киевэнергохолдинга» в ООО «Киевские энергосистемы» составила 49%, а двух других компаний – 51%. Нетрудно догадаться, что за ООО «Центр-Инвест», ООО «Евросфера» стояли все те же Хмельницкий с Ивановым.

Далее, как сказано в решении Печерского суда, в июне 2007 года «Киевские энергосистемы» незаконно осуществили отчуждение акций «Киевэнерго» в пользу нерезидента – фирмы Trelodia Investments Limited (Кипр). Едва ли следует сомневаться, что и за этой кипрской оффшоркой стояли Хмельницкий с Ивановым. К тому же, в интервью Forbes в 2013 году Хмельницкий не отрицал, что входил в число акционеров «Киевэнерго» и других коммунальных предприятий столицы.

Отметим, что, кроме акций «Киевэнерго», структуры, контролируемые Хмельницким и Ивановым, прибрали к рукам также акции «Киевгаза», «Киевводоканала» и «Киевхлеба». Но этот бизнес у них не пошел, как признался в интервью Forbes Хмельницкий. По его словам, ведению бизнеса сильно мешало государство, которое регулирует цены на коммунальные услуги и хлеб. Хотя при ближайшем рассмотрении все это напоминает ситуацию с танцором, которому мешают танцевать разного рода «непредвиденные» обстоятельства, поскольку уже в 2008 году Хмельницкий и Иванов распродали свои «коммунальные активы» якобы для того, чтобы сосредоточиться на строительных проектах.

Хмельницкий утверждал, что в итоге продал весь Киевэнергохолдинг структурам Вячеслава Супруненко, депутата Киевсовета и на тот момент зятя Черновецкого.

«Давления не было. «Киевэнергохолдинг» мы продали, так как нам там было некомфортно работать, контроля не было. Нас не заставляли продать акции или отдать часть бизнеса», – рассказывал Хмельницкий в интервью Forbes.

Отдельная судьба ожидала акции «Киевэнерго». Бизнес-партнер Хмельницкого Андрей Иванов в интервью тому же Forbes в 2013 году поведал: «Доля Киевэнерго была продана ДТЭК Рината Ахметова по одной простой причине: они сделали хорошее предложение. Мы понимали, что опыт в менеджменте предприятий, связанных с энергетикой, у них гораздо больше».

Если отбросить типичный «бизнесюковский базар» о превратности бизнеса в стране Украине, то все выглядит предельно просто. Хмельницкий и Иванов задаром или по дешевке путем различного рода сомнительных манипуляций прибрали к рукам акции различных коммунальных предприятий столицы, чтобы уже вскоре их продать дороже, наварив на ровном месте хороший куш и нимало не заботясь о судьбе и работоспособности этих крайне важных для жизнеобеспечения города предприятий.

Словом, налицо типичная затея в стиле незабвенного Михаила Самуэлевича Паниковского. Помните, как это было у классиков жанра: Паниковский всех вас купит, а затем продаст, но уже дороже!

В интервью Forbes Иванов поведал, что они с Хмельницким хотели было впарить ахметовскому ДТЭК, кроме акций «Киевэнерго», еще и акции «Киевгаза «и «Киевводоканала», но у Ахметова этими активами якобы не заинтересовались.

Затем, в 2012 году, то есть уже «во царствие» Януковича, Фонд государственного имущества на приватизационном конкурсе продал еще 25% «Киевэнерго» ДТЭКу за 450,5 млн гривен при стартовой цене 432,3 млн гривен, что является, мягко говоря, не слишком большой суммой. Согласитесь, что 25% акций такого монстра, как «Киевэнерго» за каких-то 56 млн баксов по действовавшему тогда курсу – это не слишком впечатляющая цифра. Но тогда, при Януковиче, как известно, шла массовая распродажа в нужные руки «лучших друзей» Януковича, прежде всего, Ахметова и Фирташа, лакомых кусков экономики. Впрочем, свою «семью» во главе с «Сашей-стоматологом» Янукович тоже не обделил.

В результате, холдинг Ахметова ДТЭК сконцентрировал в своих руках «более чем контрольный пакет» компании «Киевэнерго» в размере 72,4% акций.

Уголовное расследование как элемент олигархического «договорняка»?

После последней революции на майдане вопросом отчуждения столичных активов заинтересовалась прокуратура. Уголовное дело по факту отчуждения акций «Киевэнерго» было открыто прокуратурой в июле 2014 года, то есть после того, как Порошенко занял нынешний пост. Насколько можно понять, речь шла именно о тех 12,73% акций «Киевэнерго», которые были в собственности «Киеврады, а затем были выведены путем описанных выше манипуляций.

С тех пор о расследовании никто ничего не слышал, а в условиях войны, кризиса и перманентных скандалов никто особо этим и не интересовался.

И вдруг, 15 сентября 2016 года Печерский районный суд столицы по ходатайству прокуратуры, повторим, разрешил провести внеплановую проверку финансово-хозяйственной деятельности «Киевэнерго» по делу о выведении из коммунальной собственности 12,73% компании в 2007 году.

Сомнительные, по мнению столичной прокуратуры, схемы с пакетом акций Киевэнерго помогли Ахметову стать мажоритарным собственником компании. Да что вы говорите!

«С 2007 по 2012 год 12,73% акций Киевэнерго путем неоднократного отчуждения, в том числе с участием предприятий, учреждений, организаций нерезидентов, передано в группу компаний ДТЭК», – отмечается в судебном решении. С этим тоже спорить бесполезно. Но вот вопрос: а что дальше?!

Общественность несколько оживилась, в СМИ промелькнул ряд публикаций на эту тему, и опять все затихло. Правда, ходят слухи, что был задержан некий клерк, который входил в руководство «Киевэнергохолдинга». Опять-таки, как у классиков: арестовали зиц-председателя. В свою очередь, Ахметов, Хмельницкий, Иванов и даже Черновецкий с Супруненко, насколько известно, чувствуют себя вполне комфортно.

После последней активизации вопроса прошло уже 4 месяца. Никакой новой информации не поступало. Наверное, это такая «тайна следствия»…

Вместе с тем, опять-таки напрашиваются вопросы. Почему расследование ведется только в отношении тех 12,73% акций, которые были отчуждены у Киеврады? Почему ничего не известно о расследовании в отношении тех 37,3% акций, которые к 2006 году оказались в распоряжении структур, которые связывают с Хмельницким и Ивановым? Ведь именно объединение этих акций позволило ДТЭК Ахметова сконцентрировать в своих руках упомянутый выше «более чем контрольный пакет» компании «Киевэнерго» в размере 72,4% акций. Даже если у Ахметова отобрать те 12,73% акций, которые Хмельницкий, Иванов, Черновецкий и прочие «стибрили» у столичной громады в 2007 году, то простое арифметическое действие показывает, что и в этом случае у Ахметова останется контрольный пакет акций столичной энергомонополии в размере почти 60%.

Что же касается неожиданно возобновленного в сентябре 2016 года по решению суда и опять заглохшего расследования прокуратуры, то складывается обоснованное подозрение, что оно является элементом банальных торгов между олигархом Порошенко и олигархом Ахметовым. Разговоры о независимости прокуратуры и суда и о том, как последние руководствуются исключительно законом, оставим для умственно отсталых. Поэтому выскажем более чем реальное предположение, что неожиданный интерес прокуратуры к вопросу и соответствующее решение суда имели место отнюдь не в связи с неожиданно проснувшейся тягой прокуратуры и суда к законности и справедливости.

А вскоре, повторим, появилась информация о росте доходности ахметовского ДТЭК в связи с резким повышением тарифов, а также о том, что от этого роста доходности «неплохо перепало» структурам, которые связывают с Порошенко и Гонтаревой.

Таким образом, расследование, похоже, как возбудили в нужный момент, так и спустили на тормозах, когда Порошенко с Ахметовым договорились и обе стороны поимели неплохой гешефт.

Что же касается собственно «Киевэнерго», то его давно пора национализировать. Оснований для этого более чем достаточно, во всяком случае, не менее чем в случае с Приватбанком.

Источник Информат