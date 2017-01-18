Станет ли Порошенко вторым Скоропадским?

18.01.2017 11:40

Как только украинские гетманы теряли внешнюю поддержку, против них организовывали внутренние заговоры До сих пор все сценарии новой досрочной смены власти в Украине упирались в один-единственный, но очень весомый контраргумент: поддержку нынешней власти Западом, в первую очередь Вашингтоном. Ведь что бы там не вытворяли в Киеве «реформаторы», они более двух лет получали неизменную поддержку от своих «стратегических партнеров».

Запад оказывал поддержку экономическую и, что гораздо важнее, политическую. Никто не мог отправить в отставку правительство или объявить импичмент президенту, не согласовав этот шаг с Госдепартаментом. И уж подавно никто не рисковал их свергнуть – потому что легитимность власти в Украине в 2014-2016 г.г. определялась не столько украинскими законами, сколько западными политиками. Любой Майдан был бы изначально обречен на провал, если бы его лидеры предварительно не договорились с Западом. Без этого восстание просто закатали бы гусеницами в брусчатку, а если бы даже оно победило, то власть «путчистов» не признало бы мировое сообщество. Поэтому никто и не восставал, это была безнадежная затея, ибо «майданить» пришлось бы не только против своей власти, но и против всего западного мира. Вот что обеспечило Украине два с лишним года внутренней политической «стабильности»!

Однако в ноябре 2016-го случился политический форс-мажор планетарного масштаба: вместо ожидаемой всеми Хилари Клинтон новым американским президентом был избран Дональд Трамп. Который еще во время своей предвыборной компании не раз заявлял, что намерен серьезно изменить внешнюю политику США. А то, что уходящая администрация Обамы пытается напоследок заложить Трампу массу политических мин, только еще больше подзадоривает его на «страшную месть», которая может обрушиться и на протеже Клинтон-Обамы в Украине. Тем более, что эти украинские политики слишком уж рьяно поддерживали Клинтон и допускали некоторые высказывания в адрес второго кандидата. Трамп этого не забыл – да и есть немало людей, которые с радостью ему об этом напомнят, и не раз!

Сейчас очень многие говорят о том, что Трамп может сдать Украины в лапы Путину, однако забывают о том, что Трамп может отдать украинскую власть на растерзание оппозиции. Эта вторая угроза намного реальнее, и она гораздо сильнее пугает депутатов правящей коалиции, министров правительства и команду президента. Ведь в истории Украины похожие ситуации возникали уже не раз, и все они заканчивались трагически для гетманов, внезапно терявших покровительство сильных держав. Один из самых известных примеров – судьба Павла Скоропадского, которому пришлось бежать из Киева вместе с уходящими на запад немецкими войсками.

Скоро грядет?

В Украине есть один бывалый политик-чиновник-олигарх, лучше всех держащий нос по ветру и раньше всех угадывающий скорую смену политического сезона – эдакий отечественный политический сурок! Это Виктор Балога, который в свой время вовремя поставил на Ющенко, потом вовремя от него дистанцировался и подружился с Януковичем, в 2014-м предусмотрительно сблизился с Порошенко, а теперь призвал его уйти в отставку вместе «со всем политическим кодлом».

Очередная смена политического вектора Балоги и столь резкие заявления в адрес действующей власти заставили многих украинцев заговорить о том, что «Балога что-то знает» и «скоро будут большие перемены». Под переменами, конечно же, подразумевают смену власти – чего с нетерпением ожидают уже многие украинцы. Это понятно: те, кто отчаялся ждать улучшения ситуации в стране, начинает ждать смены власти. Но вот как это произойдет, и кто посмеет бросить ей вызов?

До сих пор считалось, что у украинской власти (коалиции НФ и БПП) есть три главных противника: остатки Партии Регионов (Оппозиционный блок и партия «Жизнь»), «Батькивщина» и разношерстные национал-патриоты («Свобода», Радикальная партия, «Самопомочь»), и всевозможные группировки «патриотов» и «ветеранов», грозящие третьим Майданом. До сих пор власть умело манипулировала ими, сталкивая друг с другом – и никто из них не имел возможности бросить ей реальный вызов. Ну а если бы и получил такую возможность, то звонок из американского посольства сразу охладил бы их пыл. Теперь ситуация изменилась: «американскую крышу» уносит ветром, и власть остается один на один с оппозицией. От кого же ей ждать перчатки в лицо? От Ляшко, от Тимошенко, или от прячущимися под балаклавами «патриотов»? Не угадаете!

Реальная угроза власти исходит не с галерки парламентской оппозиции, и не с мостовой Хрещатика, а из провинции. Именно там сейчас, возможно, уже формируется заговор провинциальных «баронов», к которому присоединятся и другие украинские олигархи – в том числе и киевские. Но в чем же дело?

В 2014 году новый украинский президент начал проводить политику заключения союзов с региональными элитами. В обмен на свою лояльность к Киеву и лично президентской команде, они получали ряд поблажек: их старые «грешки» забывались, их бизнес не трогали, власть даже не выступала арбитром в их спорах (они решались в международных судах), им позволяли «пилить» и «прихватизировать» то, что еще осталось. Так в Украине наступил краткий период относительной политической стабильности.

Однако затем эта идиллия была нарушена самой же президентской командой. Аппетиты «семьи», в которой роль главного рейдера играет скандальный Кононенко, не удовлетворились дерибаном части капиталов беглых регионалов – и они начали заходить на территории интересов своих провинциальных союзников. Да и не только в провинции: то, что творят в Киеве ближайшие союзники Порошенко (Кличко и Палатный), громящие МАФы и рынки, настраивает против них и «серьезных людей» в столице.

«Закарпатские», «харьковские», «одесские», «днепропетровские» и другие кланы поняли, что теперь их добровольная лояльность больше не нужна Киеву, который начал исходить из принципа «да куда вы теперь денетесь». Действительно, куда? Кто мог сказать «да пошли вы!» приятелям американских демократов? Но теперь, когда украинская власть лишилась столь мощной поддержки и защиты, ей будет намного труднее сохранить контроль над недовольными ею кланами.

Кто станет вторым Петлюрой?

Первое, что могли бы сделать в этой изменившейся ситуации региональные элиты Украины – это перезаключить с центральной властью новый договор, причем на новых условиях. Ведь раз власть стала слабее и уязвимее, то она должна заплатить большую цену за лояльность к ней. Такой ценой могла стать приватизация крупнейших из оставшихся в госсобственности предприятий (Одесский припортовый), а также своеобразная «хартия вольности» для провинциальных кланов, дающая им больше автономии и неприкосновенности. Вполне возможно, что такие предложения уже поступили на Банковую – но пока что ответа на них нет. Возможно, что все ждут инаугурации Трампа и его первых официальных шагов в отношении Украины.

Второй вариант очень прост: если местные элиты Украины не смогут договориться с центральной властью, то они будут вынуждены её сменить. Благо теперь им в этом мешать никто не будет, ну а признание новой власти будет зависеть лишь от того, кто именно придет к ней во главе этого заговора. Тут мы имеем очередную интригу: кто же станет вторым Петлюрой, собирающим провинциальные кланы и свергающим второго Скоропадского?

Чтобы ответить на этот вопрос, стоит вспомнить, что первый Петлюра продержался в Киеве лишь чуть более двух месяцев, после чего его Директория впала в агонию. Одной из главных причин разгрома Петлюры было отсутствие внешней поддержки: если у Скоропадского были немцы, то у Головного Атамана не было никого, и лишь потом он купил поддержку Польши ценой уступки ей Западной Украины. А ведь весь 1919-й год в черноморских портах стояли войска Антанты!

Таким образом, власть без внешней «крыши», конечно, будет более управляема «снизу», что хорошо для кланов - но при этом она сделает Украину более уязвимой. Представим, что новый президент Украины будет совершенно нейтрален к Западу: в свою очередь, Запад совершенно потеряет интерес к Украине, и «не заметит», если Путин решит все-таки «расширить Новороссию». А никакой «Новороссии» и тем более России украинским олигархам тут не нужно, ведь это создаст для них огромные проблемы.

Чтобы не наступить на эти грабли еще раз, заговорщикам придется ставить на достаточно популярного среди избирателей политического лидера, способного сразу же найти какую-то поддержку на Западе. А вот вторым критерием будет умеренный аппетит: олигархам не нужен еще один Кононенко, как не нужен и еще один Пшонка в паре с Сашей Стоматологом. Думается, что по этой причине отпадает кандидатура Юлии Тимошенко, известной своими амбициями и во власти, и в бизнесе (особенно в отнятии чужого). А вот Олег Ляшко и Андрей Садовый уже успели достаточно скомпрометировать себя в глазах избирателей. Не может быть такой кандидатурой и слишком радикальный националист Олег Тягнибок.

Остается «грузинский гастролер» Михаила Саакашвили, у которого в плюсе многочисленные связи с американскими республиканцами, а в минусе непримиримая война с несколькими одесскими «семьями». Если он найдет общий язык с другими кланами, возможно даже пообещав им отдать на «разграбление» Одессу, то Саакашвили сегодня видится кандидатом №1 в будущие президенты Украины. Однако в затылок ему дышат кандидаты, имеющие хоть меньший рейтинг у избирателей, но зато и лучшие отношения со всеми кланами: это ветеран политики Сергей Тигипко и недавно раскрученный Евгений Мураев. Наконец, владеющие всеми видами СМИ олигархи могут в кратчайшие сроки зажечь и новую политическую звезду – например, ту же Надежду Савченко.

Самой большой интригой остается способ досрочной смены власти, к которому прибегнут заговорщики. Что это будет: мирные демонстрации и полюбовная отставка всех, объявление досрочных выборов всех ветвей власти – или же нарастающая напряженность политического кризиса с третьим Майданом в финале? Думается, всё зависит от того, смогут ли ныне правящие политики расстаться с властью легко, без эксцессов, или же они начнут отчаянно сопротивляться, цепляясь за свои кресла.

Источник from-ua.com