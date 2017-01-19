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13 ошибок по уходу за собственной кожей
Все знают, что за лицом нужно ухаживать, но сами того не замечая ежедневно большая часть девушек делает очень много вещей не правильно. Как минимум, хотя бы один раз в день девушки красятся или очищают лицо, но многие совершают при этом ошибки.
1. Первой и самой распространенной ошибкой является то, что девушки только иногда моют кисточки, используемые при макияже. За кисточками нужно ухаживать, потому что грязная кисть, это ужасный рассадник бактерий из-за чего могут появиться высыпания и прыщи. Кисти нужно мыть после каждого использования.
2. Вторая ошибка это не подходящее тональное средство из-за чего также могут быть высыпания. Для одного типа кожи не подойдет крем, который предназначен для другой. Если не указано на этикетке, то перед покупкой крема, можно найти отзывы о нем в интернете, или же попросить помочь консультанта. В принципе, этот пункт касается не только тонального крема, но и любых других косметических средств.
3. Еще одну ошибку совершают девушки, которые часто трогают лицо руками. Например, дома, когда руки чистые, это нормально. Но в транспорте, на учебе или на работе лицо желательно трогать как можно меньше, иначе могут появиться прыщи.
4. Следующая ошибка это расчесывание мокрых волос. Это не правильно. Волосы так больше повреждаются и становятся более посеченными. Так что перед тем как расчесать волосы, их нужно хорошенько промокнуть полотенцем и подождать хотя бы минут 15.
5. К следующей ошибке относится чрезмерное использование скрабов или пилингов. Из-за частого использования кожа очень повреждается. Ими желательно пользоваться два раза в неделю. Кстати, если используете воскоплавы от Kosmetologia для депиляции, то после этого не забывайте увлажнять кожу.
6. Также много девушек не используют тоник для лица, что является большой ошибкой. Потому что тоник отлично увлажняет кожу и восстанавливает ее баланс. Тем, кто не использует увлажняющий крем на ночь, лучше начать это делать. Такой крем отлично питает кожу и конечно увлажняет.
7. Следующая ошибка, которая наблюдается у многих девушек, это то, что они постоянно пудрят лицо. На самом деле худшее, что можно сделать со своей кожей, это наносить много пудры на лицо, когда появляется жирный блеск. От этого поры очень сильно забиваются и появляются высыпания или прыщи. Прежде чем припудрить лицо, обязательно нужно вытереть жирный блеск матирующими салфетками.
8. Также, ошибка может быть в том, что девушки подсушивают кожу. Чтобы сбалансировать процесс, ее нужно увлажнять и тогда сразу появится заметный результат. А если делаете депиляцию, то может понадобиться
9. Иногда девушки выщипывают брови, перед нанесением макияжа, а этого тоже делать нежелательно. Лучше выщипать брови на ночь и этим снижается риск попадания в ранки вредных микроорганизмов, а также исчезнут раздражения вокруг бровей, которые нужно будет прятать с помощью тонального крема или консилера.
10. Многие девушки экономят на шее. При использовании крема для лица, его нужно наносить не только на лицо, но и на шею с зоной декольте.
11. К сожалению, девушки часто выдавливают прыщи. Таким образом, под кожу может попасть инфекция, а на месте одного, появится несколько.
12. Мало кто ухаживает за зоной вокруг глаз. Там тонкая и нежная кожа, за которой нужен регулярный уход. Использовать, конечно, нужно специально разработанные для этого косметические средства.
13. Еще нельзя забывать о том, что нужно часто менять наволочку. О наволочку лицо и волосы трутся каждый день, и если ее долго не менять, то это тоже может стать причиной высыпаний и появлений прыщей.
Ухаживать за собой необходимо заранее, ведь даже не соблюдение этих самых примитивных правил, могут привести к появлению проблем. Нужно быть красивыми всегда и везде.
Светлана, www.vitamarg.com
Теги: Донбасс, здоровье, уход за кожей
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