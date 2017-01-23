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10 советов по борьбе с комплексами
Многим людям комплексы мешают жить наполненной жизнью. Они ставят преграды в общении, построении отношений с людьми, препятствуют самореализации и ощущению счастья. Но, с комплексами можно и нужно бороться. В этой статье мы рассмотрим 10 эффективных советов, которые помогут избавиться от комплексов.
1. Осознайте свои комплексы.
Чтобы начать процесс борьбы с комплексами, необходимо, прежде всего, понять и осознать, их наличие. Необходимо разобраться с тем, откуда они взялись и насколько они опасны. Важность этого шага неоспорима, ведь это отправная точка, которая укажет вам направление всех ваших дальнейших действий.
2. Оцените свои сильные стороны.
Так часто случается с людьми – они концентрируют свое внимание на собственных недостатках, практически не обращаясь к сильным сторонам и достоинствам. Чтобы победить комплексы, необходимо осознать простую истину – недостатки есть у всех, и у многих людей их может быть даже больше, чем у вас. Это не повод впадать в грусть, но повод найти свои сильные стороны и сфокусировать на них свое внимание, воспринимая недостатки, как что-то менее значительное.
3. Не сравнивайте себя ни с кем.
Суть каждого человека в том, что он оригинален, и нет в мире ни одного такого же экземпляра. Поэтому, сравнивание себя с кем-то еще, является занятием бессмысленным. Только у вас есть такой набор достоинств и недостатков. Только у вас такая внешность, и ваши особенности неповторимы! Важно понимать это, и перестать сравнивать. Признайте и научитесь принимать себя таким уникальным и оригинальным – это поможет вам пересмотреть свое отношение к себе.
Сегодня средства массовой информации часто преподносит нам картинки «идеального человека» с идеальной кожей, строением тела, и так далее. Но, в 99,9% случаев, этот идеальный человек, ни что иное, как плод кропотливой работы людей, обрабатывающих картинки в графических редакторах. Поэтому, нет смысла ориентироваться на это – в реальной жизни все совсем по-другому.
4. Развивайте свои таланты.
Самый лучший способ поднять свою самооценку и искоренить комплексы – это саморазвитие. Когда вы становитесь лучше с каждым днем, вы все меньше внимания обращаете на свои несовершенства. В каждом человеке есть огромный потенциал, который можно развить, стоит только захотеть. Занимаясь развитием собственных талантов, вы сфокусируете свое внимание на положительных моментах, и постепенно поднимите уверенность в себе, из-за чего комплексы уйдут автоматически.
5. Не думайте о том, что говорят окружающие.
Человеческое мнение, как весенняя погода. Мнение толпы всегда переменчиво, и сегодня люди могут петь вам хвалебные оды, а завтра одарить презрением. Никогда не руководствуйтесь мнением и словами окружающих людей в свой адрес, для построения самооценки. Признание окружающими людьми второстепенно. Главное, чтобы вы были счастливы от того, как живете, что делаете и как выглядите.
6. Хвалите себя.
Очень важно чувствовать себя значимым, и поэтому стоит хвалить себя за каждое малейшее достижение. Говорите себе комплименты просто так – без повода. Ваше отношение к себе существенно изменится, если вы начнете относиться к себе, как к самому прекрасному и любимому человеку. Начните говорить добрые слова в свой адрес, и перестаньте корить себя за недостатки, ошибки и несовершенства.
7. Держитесь подальше от критиканов и нытиков.
Если страдает наш друг, мы конечно же можем ему помочь, выслушать и утешить. Но, есть такие категории людей, которые упиваются своей позицией жертвы и получают необъяснимое наслаждение, когда жалуются и распространяют негатив. От таких лучше держаться подальше – им помочь невозможно, а вот себе навредить таким общением – легко. И вторая категория – вечно недовольные и критикующие люди. Они могут бестактно и не к месту указывать человеку на его несовершенства, совершенно не задумываясь о том, что это может ранить. Критика хороша, но только периодически – она помогает возрастать, совершенствоваться и становиться сильнее. Но, если человек сталкивается с ней постоянно, он не становиться сильнее, а наоборот, начинает терять уверенность в себе и усугублять внутренние психологические проблемы.
8. Совершенствуйтесь.
Если у вас есть комплекс, и вы никак не можете с ним справиться, попробуйте изменить в этом направлении. Например, если у вас есть комплекс по поводу вашей внешности, в наше время есть множество способов, которые могут изменить вас до неузнаваемости. Если раньше большой или кривой нос был неразрешимой, пожизненной проблемой, сегодня эта особенность устраняется за 1 час благодаря современным методам ринопластики. Решение есть практически для каждой проблемы.
9. Чаще улыбайтесь.
Улыбка – это не просто выражение эмоций. Этот механизм работает и в обратном направлении. Благодаря нашей улыбке мы можем также стимулировать выработку положительных эмоций. Поэтому, чаще улыбайтесь, смейтесь и просто радуйтесь жизни, и тогда, ваши недостатки будут казаться вам несущественными, более того – вы будете забывать о них в минуты радости.
10. Возьмите ответственность в свои руки.
Поймите простую истину – только вы отвечаете за то, что с вами происходит, что вы чувствуете и делаете. Поэтому, возьмите на себя ответственность за свою жизнь, и не позволяйте комплексам выставлять вам преграды на пути к гармонии, счастью и успеху!
Светлана, www.vitamarg.com
Теги: Донбасс, психология, комплексы, советы
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