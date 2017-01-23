Как сохранить свои зубы здоровыми?

23.01.2017 15:45

Красивая белоснежная улыбка придает уверенность каждому человеку. Многие считают, что здоровые зубы влияют только на красоту и сияние улыбки, но это не совсем так.

Зубы влияют также на пищеварительный тракт, правильность и четкость речи - дикции, на запах изо рта, развитие бактериальных инфекций полости рта. Если у вас будут некоторые пролеты между зубами, стирание твердых тканей, то это грозит изменению скуловых костей, которые могут впоследствии изменить лицевой скелет. Отсутствие одного или больше зубов грозит изменений черт лица, разрушением соседних зубов и воспалением десен и в этом случае может понадобиться имплантация зубов цены харьков.

Чистить зубы три раза в день и ходить на консультации к стоматологу два раза в год - это самое малое, что вы можете сделать, чтобы сохранить их здоровыми. Важно не то, сколько раз вы чистите зубы, а как вы это делаете. Результата зависит от эффективности ухода за полостью своего рта.

Правила ухода за зубами:

Чистить зубы нужно удаляя налет и остатки пищи с поверхности. Причем правильно делать это с утра до завтрака и после. Почему после завтрака понятно, чтобы очистить полость рта от остатков пищи. А вот почему нужно чистить до утра - знает не каждый. А все очень просто, ночью во рту накапливаются бактерии, и образуется налет на зубах и языке, который необходимо удалить, чтобы с завтраком его не проглотить. Также почистить зубы необходимо после ужина.

Не забывайте после каждого приема пищи полоскать рот, чтобы частички еды, оставшиеся во рту, не вредили поверхности зубной эмали.

Но, если уж так случилось, что вы не можете самостоятельно справится с камнями и налетом на зубах, которые появились в течении длительного времени из-за плохого ухода, то рекомендуется посетить специалиста, который профессионально очистит зубы и проведет необходимые процедуры. Профессиональная чистка зубов одновременно избавит ваши зубы от отложений (зубная бляшка, налет и камень), придаст им более белый цвет, которого достичь в домашних условиях невозможно и сэкономит ваши финансы.

Щетка для зубов должна быть индивидуальной. После каждой чистки щетку рекомендуется вымыть мылом.

Также на состояние зубов влияет еда, которую мы употребляем. Такие продукты, как сладости, сахар, конфеты, орехи, семечки, чай и кофе негативно воздействуют на внешний вид и состояние зубов.

Помните, если вы почувствовали неприятные ощущения или зубную боль - срочно посетите дантиста, не испытывайте временем зубы на прочность. Они хоть и медленно, но разрушаются, если не провести им должное лечение.

Следите за своими зубами, посещайте стоматолога и сверкайте белоснежной улыбкой на здоровье.

Светлана, www.vitamarg.com