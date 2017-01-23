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Лучшая в мире работа – смотритель Северного сияния
Новую и очень экзотическую должность изобрели в отеле Arctic Snow - она называется "смотритель Северного сияния". Работа у смотрителя не самая пыльная, а главное - очень зрелищная.
В его обязанности входит наблюдение за ночным небом и оповещение постояльцев отеля, как только появится Северное сияние, пишет 9tv.co.il.
"Снежный отель" находится в Финляндии, в городе Рованиеми, на территории Лапландии, в 8 километрах южнее Полярного круга. Все его помещения - иглу, основное здание, вестибюли и даже сауна сделаны из прессованного снега и льда.
Чтобы клиенты не проспали Северное сияние, отелю потребовался специальный человек, который займется "побудкой" спящих в иглу туристов. Конкурс на эту должность, объявленный администрацией, быстро привлек внимание СМИ во всем мире, которые сразу же окрестили "смотрителя Северного сияния" самой крутой работой в мире.
В отдел кадров гостиницы тут же потоком потекли резюме, их набралось более полутора тысяч. В основном на должность просились любители экзотики из-за границы. Но в конечном итоге эта работа досталась Матти Сайяну, местному 24-летнему парню.
Впрочем, есть у него и другие обязанности - направлять людей на процедуры, отыскивать потерянные предметы, но главное задание - будить постояльцев, которые заказали подъем в случае Северного сияния.
"Это очень интересно - носиться из избушки в избушку, расталкивать лежащих в спальных мешках посетителей и объявлять им, что снаружи началось одно из самых захватывающих в мире зрелищ", - объясняет сам Матти Сайяну.
"Матти повидал мир, и он местный парень, прекрасно ориентируется, разбирается в Северном сиянии и всегда готов пройти лишнюю милю", - говорит владелец отеля Вилле Хаавикко.
Впрочем, условия работы нельзя назвать легкими - в последние недели в этом районе температура достигает минус 39 градусов, а 12-часовая смена Матти практически полностью проходит на открытом воздухе.
Источник: from-ua.com
Теги: Донбасс, работа, северное сияние
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