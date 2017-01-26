История переселенца: «Война идёт не только на Донбассе, но и в каждом украинском городе»

26.01.2017 07:15

Переселенец из Луганска Семён Кабакаев страшным летом 2014-го приехал в Киев, по его словам, «с одной сумкой и тремя тысячами гривен в кармане». Вскоре он стал одним из воинов информфронта - координатором проекта СтопТеррор (stopterror.in.ua). А с недавних пор Семён ещё и участник созданной при Кабмине подгруппы по вопросам обеспечения жильём внутренне перемещённых лиц.

«Русский мир» Луганска - алкоголики и «титушки»

Коренному луганчанину Семёну Кабакаеву на момент начала «русской весны» было 23 года.

«Я работал в строительной сфере - инженером-проектировщиком, - рассказывает он. - В том числе, реставрировал здание Луганской облгосадминистрации, которое вскоре было захвачено. Видел первые сборы сторонников «русской весны» - напротив ОГА. В их состав входили т.н. местные «казаки», алкоголики, бандиты и другие проплаченные Ефремовым, Струком, Голенко и прочими местными князьками-регионалами антисоциальные элементы. Было ядро - человек 20-30, в том числе профессиональные провокаторы и «заводилы». Остальные приходили-уходили. Позже из области завезли «титушек», которые участвовали в захвате зданий облуправления СБУ, ОГА и так далее».

Семён у луганского жд-вокзала в мирное время.

Кабакаев уверен - без чёткой координации и помощи российских спецслужб этот сброд никогда бы не смог подчинить себе Луганск.

Когда в Луганске начались захваты зданий и столкновения, Семён находился в Киеве на подработках по строительной части. Но дело не особо ладилось, к тому же, жуткие слухи из родного города, где остались родные люди, не давали покоя. И он решил вернуться, чтобы своими глазами увидеть, что происходит в ещё недавно мирном Луганске.

Ад в городе

«Когда я выехал из Киева (в то время ходил прямой поезд до Луганска), друг сообщил, что начали работать наши «СУшки» по террористам и кадровым военным РФ, которые на тот момент уже контролировали город. Под ВСУ тогда были посёлок «Металлист», аэропорт. Шли бои в окрестных городах, - продолжает Семён. - На вокзале меня встретил товарищ. На моё приветствие: «Слава Украине!», он испуганно огляделся и прошептал, что-то типа: «Здесь за такое можно на подвал угодить». Я тогда ещё не понимал, что город, из которого я уехал, и город, в который вернулся, - это небо и земля. Но грохот обстрелов и наводнившие улицы вооружённые до зубов военные (в том числе - россияне и чеченцы) быстро научили быть предельно осторожным».

Он видел «улёты» и «прилёты» из 152-мм арты и «Града». Эти страшные орудия зачастую били сначала по позициям ВСУ, а потом разворачивались и давали залп по Луганску - типа «ответка от киевских карателей».

«Я пробыл в Луганске около двух месяцев. В самый обстрельный ад, - делится координатор «СтопТеррор». - Никогда не забуду, как рядом ложились полные кассеты «Града», как был расстрелян квартал Мирный. Как-то за три дня погибло 17 мирных жителей, свыше 70 получили осколочные и огнестрельные ранения... Из вооружения, которым наполнился город, могли стрелять только профессиональные военнослужащие, так что весь этот кошмар - на совести Путина и российских кадровых убийц. Это сейчас донбасских «трактористов и шахтёров» обучили в русских лагерях, а на тот момент из завезенного из РФ вооружения били российские же военные».

По словам Семёна, прилетало и в частный сектор, где жил он с родными. «Как-то легло в поле, метрах в 500-х от нашего дома, - рассказывает он. - Ну, а ближе к центру то и дело пылали магазины, и дома после «прилётов». В то время перерыв между обстрелами был, как правило, от силы полчаса. Два часа тишины считалось редким счастьем».

По городу туда-сюда шастала военная техника и мобильные группы, которые состоялись из местных предателей и российских «спасителей». Было много чеченцев.

«Такие группы ездили на машине по три-четыре человека. Останавливали прохожих, обыскивали (искали украинскую символику, т.н. «диверсантов»). Если нравились какие-то украшения или часы - просто отбирали, - продолжает Семён. - Некоторых забирали в подвалы СБУ или ОГА. Кого-то потом выкупали родные, а кто-то пропал навсегда. У троих моих знакомых тогда забрали машины. К счастью, сами ребята не пострадали».

Он покинул город в конце июля, когда на посёлке, где жил, пропал свет. Семён уехал, когда электричества не было два дня. Снова оно появилось лишь через три месяца. К тому времени Луганск окончательно стал одним из форпостов «русского мира» в регионе, а Семён - одним из воинов информационного фронта.

На острие информационной борьбы

«Я, наверное, как большинство людей, покинувших охваченные войной донбасские города, приехал в Киев налегке - с одной сумкой и тремя тысячами гривен в кармане, - рассказывает Кабакаев. - Никто и подумать не мог, что весь этот кошмар растянется на годы. Казалось - вот-вот и наши военные освободят захваченные населённые пункты, выметут всю нечисть, мы вернёмся, начнём наводить порядок...»

Но после Иловайска и начала минских «хороводов» стало ясно - до наведения порядка на родине ещё очень-очень далеко.

«Первую неделю с жильём помогли знакомые. Потом нас выручали другие волонтёры, бизнесмены-патриоты и так далее... На тот момент создавалось много волонтёрских движений, которые помогали подразделениям ВСУ и добровольцам гуманитарной помощью. Мы же с единомышленниками выбрали информационное направление, - продолжает Семён. - Тогда Украину на этом фронте жестоко били вражеские пропагандисты, кибервойска, информационная разведка... Проводились информационно-психологические операции. Сейчас ситуация чуть лучше, хоть далека от идеальной... Я пришёл в «СтопТеррор» через месяц после запуска проекта. Мы ударными темпами структурировали его, налаживали системы связи, сообщения с подразделениями добробатов и ВСУ... Прочно на рельсы мы стали в декабре 2014-го».

Основные направления деятельности «СтопТеррора» - анализ военной обстановки на Донбассе, подготовка докладов и статей для международных партнёров, информационное сопровождение подразделений - описание ситуации, которая происходит за линией разграничения (проще говоря, информационная разведка).

Представители «СтопТеррора» презентовали доклад «Марионетки Кремля. Дорога войны на Донбассе (включает в себя доказательства военного присутствия РФ в вооружённом конфликте на Донбассе), создали серию публикаций, основанных на OSINT-расследованиях (в том числе - о шести десятках незаконных вооружённых формирований, действующих на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей), постоянно публикуют прямые доказательства вторжения регулярной армии ВС РФ на территорию Украины.

Не раз информация, переданная «стоптерроровцами» в СБУ, МВД или ВСУ, спасала огромное количество жизней. В том числе, во время сражений за Донецкий аэропорт...

«Мы могли тогда звонить в командование штаба АТО и орать благим матом в трубку, предупреждая о какой-то опасности, - вспоминает Семён. - Благодаря нашей информации и адекватной реакции руководства, удалось избежать многих трагедий... Люди, которые понимают, насколько важна наша работа, помогают проекту. Есть международные партнёры, отдельные бизнесмены, ряд коммерческих структур. Средства идут на поддержание сайта, команды, новые разработки... Как и ребята из «Информнапалма», «Миротворца», «Информационного сопротивления» - мы на острие информационной борьбы с российским агрессором. Делаем общее дело, которое, уверен, приближает нашу победу».

Битва за жильё

Кроме борьбы с агрессором, Семён ведёт борьбу и с украинскими чиновниками, которые своими издевательствами над переселенцами заставили многих людей вернуться в оккупированные города, а кого-то и вовсе свели в могилу.

С конца прошлого года Кабакаев, который живёт на съёмной квартире (что обходится в Киеве недёшево, так что приходится подрабатывать консультантом-аналитиком), стал членом подгруппы в группе по вопросам внутренне перемещённых лиц при Кабмине (направление - жильё для ВПЛ). Нужно отметить, что вся работа (помощь правительству и армии) - на волонтёрских началах.

«Подгруппа разрабатывает стратегию и пишет концепцию, а группа позже утверждает её (или нет) и доводит концепцию до уровня законопроекта, - поясняет Семён. - Мы пытаемся создать рабочую методологию, с помощью которой каждый человек с оккупированной территории будет иметь возможность получить компенсацию в виде жилья либо денег».

На данный момент концепция уже написана и утверждена на уровне группы, специалисты начали готовить соответствующий законопроект.

«Проблема переселенцев - не на год или два, а на несколько десяток лет, - уверен Семён. - Решить её можно лишь при эффективном использовании средств, разумном менеджменте и желании. И делать это, безусловно, нужно, потому что большинство переселенцев - настоящие патриоты и трудяги, многие из которых уже даже на новом месте, в тяжелейших условиях, сумели многого добиться, начав, фактически, с нуля... Да, нам выпало страшное время. Да, война идёт не только на Донбассе, но и в каждом украинском городе. Война будущего с прошлым. Война честности - против коррупции, демократии - против тоталитаризма, общественников - против партийных банд (а в большинстве своём - это именно банды) и кланов, патриотов - против предателей. Надеюсь, мы сумеем поменять мировоззрение и изменить Украину к лучшему, выковав в пламени борьбы ту нацию, которой многие из нас не сумели стать в своё время».

«Никто не сделает нашу страну лучше вместо нас»

Семён КАБАКАЕВ: «Надеюсь,

мы сумеем изменить Украину к лучшему»

«В 2014-м я был уверен, что мы сумеем вернуть Донбасс через пять лет. Сейчас не стал бы делать никаких прогнозов. Мир стал очень хрупок и динамичен, привычные устои рушатся на глазах, мы живём во времена турбулентности и неопределённости, - размышляет Семён Кабакаев. - Проблемы ведь не только в нас, или в Европе. Проблемы и в РФ, и в США. Спрогнозировать действия Кремля, которые могут стоить жизни миллионам, - нереально. Равно как действия нового главы Белого дома - Дональда Трампа. Что может Украина противопоставить этим гигантам? Только мужество, силу духа и умение быстро меняться в лучшую сторону, становясь сильнее, мудрее, значимее. Важно понимать - никто не сделает нашу страну лучше вместо нас. И не спасёт ее, если мы сами того не захотим. Там что нам нужно просто идти вперёд, меняясь к лучшему в постоянной борьбе. Падать, вставать - и снова идти».

Андрей КРИВЦУН.