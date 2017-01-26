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Психолог рассказала, как защитить ребенка от педофилов
Психолог и писатель Нелли Верховская дала родителям несколько важных советом о том, как можно защитить их детей от педофилов.
Об этом она рассказала в своем блоге на Обозревателе.
Первое, на что обращает внимание родителей психолог – это то, что не все педофилы – насильники. Большая часть из них старается психически подавить или обмануть ребенка, таким образом убедив его, что секс с ним – это необходимое действие. Также она отмечает, что чаще всего педофилы - это кто-то из знакомых ребенка: "Самая большая категория – это педофилы родственники. Чужой маньяк, догнавший и надругавшийся над ребенком встречается реже, нежели педофилы родители и те, кто постоянно имеет доступ к малышу (родственники, соседи, воспитатели, родители друзей). И не всегда речь о педофиле-мужчине", - отмечает она.
Эксперт выделила 3 основных специфики изнасилований детей:
1. Незнакомец, который начинает тискать чужого ребенка и пытается куда-то его оттеснить или остаться с ним наедине – почти 100% маньяк или похититель.
2. Взрослый должен контролировать не только физические действия незнакомого человека по отношению к ребенку, а даже то, что говорит ему незнакомец. По отношению к детям может быть и словесное насилие. "Например, педофил может с упоением рассказывать, как бы ему хотелось получить оральные ласки от этого дитяти. Только одни эти слова могут нанести ребенку психологическую травму", - отмечает эксперт.
3. Процент изнасилований детей, о которых никто никогда не узнает, достаточно большой. Все это потому, что ребенок побоялся рассказать о том, что с ним произошло. "Даже взрослые часто стесняются рассказать, что их изнасиловали или неприятно сексуально домогались. С возрастом люди черствеют и подобные откровения могут вызвать насмешку, а не поддержку. А ведь любая неуместная шутка или неосторожное замечание – это травма для души, еще не выработавшей защитные механизмы", - говорит психолог.
Поэтому, самый основной совет родителям – не бояться разговаривать с детьми на эту тему!
Разговаривать с ребенком о половом воспитании психолог советует с того возраста, когда ребенок более-менее понимает ваши слова и смысл сказанного. Для начала достаточно просто объяснить малышу, чтобы он всегда рассказывал вам, как с ним себя ведут другие люди: что делают и что говорят.
Также важно, чтобы ребенок усвоил простую вещь – если ему не нравится, то что с ним происходит, нужно убегать от того человека. А приблизительно с 7-летнего возраста можно и более обстоятельно рассказать ребенку об опасностях половой жизни. Чем раньше вы это сделаете, тем лучше для вашего ребенка. Иначе вас может опередить кто-то другой. А если среди ваших знакомых или родственников есть те, которые будут говорить вам, что "ему/ей еще рано", помните, что чужие комплексы не могут быть оправданием для отсутствия психологической защиты ваших детей.
"Более того, зная, что родитель поймет и поддержит, а не завизжит и осудит – больше шансов, что при наличии сексуальной травмы, ребенок вам о ней расскажет", - отмечает психолог.
Источник: from-ua.com
Теги: Донбасс, ребенок, педофилия, психолог
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