8 секретов успешных отношений

29.01.2017 22:18

Хорошие отношения с окружающими людьми требуют правильного подхода к их построению. Невозможно за один день выровнять нездоровые отношения, а еще сложнее справляться с их последствиями. Но, этого можно избежать. В данной статье мы рассмотрим 8 простых советов по построению успешных взаимоотношений с людьми на разных уровнях.

1. Безусловное принятие.

Неважно, каков человек – плохой или хороший, умный или простой, белый или черный. Наше принятие от этого не зависит – оно возможно только тогда, когда мы лишимся полностью каких-либо представлений о том, какими должны быть люди. Ведь истина о каждом человеке состоит в том, что он не должен вообще каким-то быть – он абсолютно уникален и неповторим. Поэтому, какие-либо ожидания всегда являются бессмысленными. Мы никогда не сможем видеть насквозь человека, а даже если удастся немного разгадать его душу, уже на следующий день он может стать другим. Поэтому, самое разумное в любых отношениях, принимать человека таким, каков он есть, ничего не ожидая, и не предъявляя никаких условий.

2. Откровенность.

Быть искренним бывает сложно, но это помогает выстраивать здравые отношения. Откровенность не подразумевает то, что вам нужно открывать свою душу каждому встречному – это безумно. Но, быть искренним настолько, насколько вы близки и откровенничать по поводу обсуждаемых вопросов, очень важно. Это очень ценится людьми. Откровенность помогает выстраивать доверительные отношения, а это основа благополучной связи.

3. Дружелюбие.

Не ожидайте от своих друзей, что они будут проявлять к вам внимание, писать и звонить первыми. Если вы хотите, чтобы люди относились к вам хорошо, будьте для них другом, а не ожидайте, что они сделают первый шаг. В 99% случаев, дружелюбное отношение возвращается взаимностью. Простой принцип, который проповедуется веками – «Подари людям такое отношение, которое хочешь получить взамен». Это работает!

4. Терпимость.

Будьте терпимы к людям, их несовершенствам и недостаткам. Прощайте обиды и закрывайте глаза на мелкие, пустяковые проступки. Терпимость невозможно без принятия. Если вы имеете здравую самооценку, вы осознаете, что в каждом человеке содержится уникальный набор положительных и отрицательных качеств. Поэтому, оставайтесь милостивы к окружающим людям, и это поможет им чувствовать себя комфортно рядом с вами.

5. Поддержка.

Отношения с людьми и созданы для того, чтобы поддерживать друг друга, помогать, вдохновлять, дополнять. Поэтому, оказывая поддержку одному человеку, мы имеем шанс получить ее тогда, когда нам это будет необходимо, пусть и из другого источника. Оказывайте поддержку всеми доступными вам способами – словом, объятиями, делом. Вы никогда не пожалеете о таких поступках, а ваши взаимоотношения с людьми станут более гармоничными и крепкими.

6. Неконфликтность.

Разногласия по различным вопросам не могут не присутствовать во взаимоотношениях. Вы никогда не найдете на этой планете такого человека, который бы имел жизненные взгляды и мнения по всем вопросам, идентичные вашим. Даже если вы очень похожи, это не означает, что ваши мнения сходятся во всем. Страсть к спорам – это типичный признак эмоциональной и личностной незрелости. Споры могут означать отсутствие уважения к личности и мнению другого человека. Любую конфликтную ситуацию можно уладить без эмоциональных споров, и отстоять свою точку зрения так, чтобы это не ранило собеседника. По возможности, конечно же, лучше избегать споров.

7. Бережное отношение.

Зрелая личность не станет использовать запрещенные психологические приемы, чтобы склонить человека к чему-либо. Успешные связи возможны только при условии бережливого отношения партнеров друг к другу. Для того, чтобы выстраивать такие здравые связи, необходимо стараться быть тактичным, не припоминать былые проступки, не бить по больным местам.

8. Радость.

В нашем мире слишком много боли, зла, ненависти, и люди уже просто устали от этого. Чтобы выстраивать с людьми успешные отношения, станьте для них тем, с кем они отдыхают от этих кошмаров. Станьте для людей источником радости. Заряжайте их своим позитивным отношением к жизни, искрящейся улыбкой и смехом!

Ирина, www.vitamarg.com