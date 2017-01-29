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Как пережить разочарование в себе?
Часто мы страдаем, когда разочаровываемся в близких людях. Предательство, охлаждение чувств, безразличие – никто из нас не ожидает этого, вступая в отношения. Но, часто так случается и это разочаровывает. Но, в жизни многих людей случаются такие моменты, когда они разочаровываются в самих себе. Чаще всего разочарование в себе люди переживают в периоды возрастных психологических кризисов. Стоит отметить, что это нормальное явление, и даже полезное. Давайте рассмотрим, как пережить разочарование в себе и извлечь из этого максимальную пользу.
Поймите причину.
Для этого не нужно производить глубинный психоанализ, копаться в себе и своих мыслях. Единственная причина, по которой человек разочаровывается – это изначально построенное неправильно представление о себе и своих возможностях. Неадекватная самооценка может быть сформирована нами или же привита нам еще в детстве, окружающими нас людьми. Независимо от того, как сформировалось у нас неправильное представление о себе, разочарование помогает все восстановить.
Оцените преимущества.
Разочарование в себе должно вас больше радовать, чем огорчать. Ведь вы наконец-то встали на правильный путь. Благодаря тому, что рухнуло ваше искаженное представление о себе, вы сможете начать выстраивать правильную самооценку. Преимущество разочарования в себе состоит и в том, что человек может полностью переосмыслить все свое прошлое, извлечь из него ценнейший опыт и научиться смотреть на себя и мир другими глазами.
Путь к исцелению.
Конечно же, разочарование в себе может причинить боль – всем причиняют страдания разрушенные иллюзии. Но, в наших силах помочь себе исцелиться. В первую очередь необходимо освободить свое сердце от чувства вины. Поймите, все что было в прошлом, там и осталось и только вы выбираете, как это повлияет на ваше будущее и настоящее. Чем раньше вы освободитесь от горечи и боли, которую принесли разочарования, тем быстрее вы сможете начать новый этап жизни.
Начните поиск своих достоинств и талантов.
Из-за разочарования в себе люди концентрируют внимание на собственных недостатках, но это может только усугубить проблему. Чтобы выйти из этого состояния, необходимо переключить свой взгляд на свои сильные стороны и таланты. Тогда вы сможете не только избавиться от чувства разочарования, но начать выстраивать самооценку правильно.
Не стоит предаваться унынию – то, что вы ошибались в себе, не говорит о том, что вы плохой человек. Просто вы не там искали свою ценность. У вас есть наверняка много достоинств и талантов, и если вы приложите усилия, чтобы развить их, у вас получится достичь высоких целей в своей жизни.
Помните о том, что разочарование в себе – это не негативное событие в жизни. Это основа, и даже старт новой, более успешной и счастливой жизни. Отнеситесь к этому событию позитивно, улыбнитесь, ведь вам открылась возможность начать все с начала!
Светлана, www.vitamarg.com
Теги: Донбасс, психология, разочарование
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