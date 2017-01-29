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Нігті розкажуть про хвороби
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1. Кругла нігтьова пластина може свідчити про серйозну нестачу в організмі заліза.
2. Невеликі ямки або поглиблення в нігтях можуть свідчити про артрит або екземі.
3. Підвищена ламкість нігтів з'являється, якщо організму не вистачає вітамінів
4.Горизонтальні лінії, також звані "лініями Бо", з'являються у людей, які довгий час жили в стані серйозного фізичного напруження. Крім того, вони виникають у людей після хіміотерапії. Але, що найцікавіше, вони також можуть бути пов'язані з перебуванням людини на певній висоті по відношенню до рівня моря. Подібні смуги з'являлися у тих, хто підіймався на гору Еверест, і у тих, хто пірнав на глибину 300 метрів.
5. Вертикальні лінії на нігтях свідчать про незбалансованість раціону.
6. Проблеми з печінкою і нирками можуть проявлятися в часткову зміну кольору нігтів - наприклад, половина нігтьової пластини може біліти.
Источник: zdorovia.com.ua
Теги: Донбасс, здоровье, ногти
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