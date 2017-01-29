Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Статьи

Підводка для очей - небезпечний б'юті-засіб

29.01.2017 12:40
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Підводка для очей - небезпечний б'юті-засіб

Косметологи не радять самостійно користуватись підводкою, оскільки вона небезпечна. Детальніше у "Країні Здоров'я"

Канадські фахівці з Університету Ватерлоо попереджають, що при використанні лайнера найдрібніші частинки барвника потрапляють в око, що може спровокувати неприємні наслідки.

Найбільшою кількістю проблем загрожує використання підводки дамами, які носять контактні лінзи. Воски та пігменти в складі б'юті-засобів можуть вступати в реакцію з матеріалом лінз, погіршуючи якість зору.

 Офтальмологи вкрай стурбовані і звичкою прекрасних дам наносити підводку всередині лінії вій. У цьому випадку, близько третини загального обсягу косметичного засобу протягом години переноситься в око. Результат очевидний: хворобливі відчуття, сухості, дискомфорт, запалення.
Саме тому експерти радять використовувати тільки підводку-фломастер і наносити її зовні на вії, на розумній відстані від краю повіки.

 

Источник: zdorovia.com.ua



Теги: Донбасс, косметика, глаз, советы
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх