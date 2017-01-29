Все рубрики раздела
- Підводка для очей - небезпечний б'юті-засіб12:40
- ТОП 5 причин чому мерзнуть ноги12:21
- Как пережить разочарование в себе?08:50
- Алоэ вера — домашний доктор на подоконнике13:48
- Что нужно знать о группе крови13:40
- Немного о полезности луковой шелухи11:23
- Паста Амосова - пища для ума и сердца или Как повысить свой иммунитет19:55
- Ученые рассказали, как влияет wi-fi на человека и почему нужно отключать роутер по ночам08:14
- Назван вкусный продукт, который поможет избавиться от многих проблем со здоровьем08:02
- Как побороть авитаминоз: секреты иммунологов16:17
Підводка для очей - небезпечний б'юті-засіб
Косметологи не радять самостійно користуватись підводкою, оскільки вона небезпечна. Детальніше у "Країні Здоров'я"
Канадські фахівці з Університету Ватерлоо попереджають, що при використанні лайнера найдрібніші частинки барвника потрапляють в око, що може спровокувати неприємні наслідки.
Найбільшою кількістю проблем загрожує використання підводки дамами, які носять контактні лінзи. Воски та пігменти в складі б'юті-засобів можуть вступати в реакцію з матеріалом лінз, погіршуючи якість зору.
Офтальмологи вкрай стурбовані і звичкою прекрасних дам наносити підводку всередині лінії вій. У цьому випадку, близько третини загального обсягу косметичного засобу протягом години переноситься в око. Результат очевидний: хворобливі відчуття, сухості, дискомфорт, запалення.
Саме тому експерти радять використовувати тільки підводку-фломастер і наносити її зовні на вії, на розумній відстані від краю повіки.
Источник: zdorovia.com.ua
Теги: Донбасс, косметика, глаз, советы
- Мариупольский "Азовобщемаш" обвинили в серьезной железнодорожной аварии в России
- Еврокомиссия станет посредником между Украиной и РФ в «газовом» конфликте
- Сегодня годовщина убийства российского политика Бориса Немцова
- РФ готовит теракты по всей территоррии Украины
- В России умер известный знаток, обладатель "Хрустальной совы"
- Вандалы сожгли украинский флаг в Москве: МИД Украины выразило протест (ВИДЕО)
- Смертоносная находка в Авдеевке: полиция оцепила центр города13:23
- Жительница Мариуполя хранила гранату в квартире "для самообороны"22:25
- В Донецкой области полиция задержала пьяного угонщика большегрузного автомобиля21:54
- Плотницкий пригрозил Киеву "несимметричным и неотразимым ответом"21:47
- "Шахтер" в Португалии разгромил чемпиона Швеции "Норчепинга"21:12
- Кто может воспользоваться льготной очередью при пересечении КПВВ на линии разграничения20:41
- В воскресенье состоится матч "Донбасс" – "Белый Барс"19:56
- Вячеслав Аброськин присоединился к флешмобу 22PushUpChalleng и искупался в зимнем Азовском море19:29
- Война на Донбассе: сегодня боевики 23 раза обстреляли силы АТО, ранен украинский военный18:57
- Торговую блокаду Донбасса намерены расширить 18:47
- Смертоносная находка в Авдеевке: полиция оцепила центр города13:23
- Повышение тарифов с 1 марта: сколько будет стоить работа утюга и микроволновки12:57
- Підводка для очей - небезпечний б'юті-засіб12:40
- Создан летающий чехол для смартфона (ВИДЕО)12:30
- ТОП 5 причин чому мерзнуть ноги12:21
- Для украинцев изменились правила регистрации автомобиля12:05
- Украинцы смогут увидеть редчайшее космическое чудо11:48
- Трагедия MH17: Нидерланды не могут расшифровать снимки с радаров, которые передала РФ11:30
- Гидрометцентр: 29 января морозы ожидаются только на востоке, на западе – погодные сюрпризы11:19
- Суд Нью-Йорка пішов проти Трампа11:07
- Підводка для очей - небезпечний б'юті-засіб12:40
- ТОП 5 причин чому мерзнуть ноги12:21
- Как пережить разочарование в себе?08:50
- Алоэ вера — домашний доктор на подоконнике13:48
- Что нужно знать о группе крови13:40
- Немного о полезности луковой шелухи11:23
- Паста Амосова - пища для ума и сердца или Как повысить свой иммунитет19:55
- Ученые рассказали, как влияет wi-fi на человека и почему нужно отключать роутер по ночам08:14
- Назван вкусный продукт, который поможет избавиться от многих проблем со здоровьем08:02
- Как побороть авитаминоз: секреты иммунологов16:17
- Умер известный белорусский певец Александр Тиханович
- Украинский военный транспортный самолет Ил-76 подал сигнал бедствия в небе над Турцией
- Ученые рассказали, как влияет wi-fi на человека и почему нужно отключать роутер по ночам
- Родственники Болотова в панике покидают территорию "ЛНР", сети бурлят: "убили"
- Блокада Донбасса: ветераны АТО уголь из "ЛДНР" пропускать будут, но выдвинули условия
- Блокада Донбасса: Семенченко грязно оскорбил журналиста, пытавшегося взять у него интервью (ВИДЕО)
- Кто может воспользоваться льготной очередью при пересечении КПВВ на линии разграничения
- В "армии "ДНР" командует кадровый российский военный, страдающий садистскими наклонностями
- Силы АТО готовы «зачистить» Дебальцево от террористов — Тымчук
- Выборочная железнодорожная блокада: груженные составы идут в "ДНР" (ФОТО)