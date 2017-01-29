Підводка для очей - небезпечний б'юті-засіб

29.01.2017 12:40

Косметологи не радять самостійно користуватись підводкою, оскільки вона небезпечна. Детальніше у "Країні Здоров'я"

Канадські фахівці з Університету Ватерлоо попереджають, що при використанні лайнера найдрібніші частинки барвника потрапляють в око, що може спровокувати неприємні наслідки.



Найбільшою кількістю проблем загрожує використання підводки дамами, які носять контактні лінзи. Воски та пігменти в складі б'юті-засобів можуть вступати в реакцію з матеріалом лінз, погіршуючи якість зору.



Офтальмологи вкрай стурбовані і звичкою прекрасних дам наносити підводку всередині лінії вій. У цьому випадку, близько третини загального обсягу косметичного засобу протягом години переноситься в око. Результат очевидний: хворобливі відчуття, сухості, дискомфорт, запалення.

Саме тому експерти радять використовувати тільки підводку-фломастер і наносити її зовні на вії, на розумній відстані від краю повіки.

Источник: zdorovia.com.ua