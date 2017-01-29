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ТОП 5 причин чому мерзнуть ноги

29.01.2017 12:21
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ТОП 5 причин чому мерзнуть ноги

Для того, щоб усунути це неприємне відчуття холодних ніг, слід виявити причину. Детальніше у "Країні Здоров'я"

Чому холодні ноги?

1. Вегето-судинна дистонія. Порушення тонусу судин і внутрішніх органів провокує погіршення циркуляції крові.

2. Низький тиск. У гіпотоніків при низькому артеріальному тиску сповільнюється кровотік.

3. Зниження функції щитовидної залози призводить до хронічної втоми і постійно крижаним кінцівкам.

4. Будова тіла. Астеники мерзнуть частіше, тому що у них серце трохи меншого розміру, тому йому важче забезпечити нормальне кровопостачання.

5. Нестача заліза призводить до недоотримання тканинами кисню і відчуття холоду.

Источник:  zdorovia.com.ua



Теги: Донбасс, ноги, холод
 
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