ТОП 5 причин чому мерзнуть ноги

29.01.2017 12:21

Для того, щоб усунути це неприємне відчуття холодних ніг, слід виявити причину. Детальніше у "Країні Здоров'я"

Чому холодні ноги?



1. Вегето-судинна дистонія. Порушення тонусу судин і внутрішніх органів провокує погіршення циркуляції крові.



2. Низький тиск. У гіпотоніків при низькому артеріальному тиску сповільнюється кровотік.



3. Зниження функції щитовидної залози призводить до хронічної втоми і постійно крижаним кінцівкам.



4. Будова тіла. Астеники мерзнуть частіше, тому що у них серце трохи меншого розміру, тому йому важче забезпечити нормальне кровопостачання.



5. Нестача заліза призводить до недоотримання тканинами кисню і відчуття холоду.



Источник: zdorovia.com.ua