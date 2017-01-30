10 запретов, которые сделают вашу жизнь лучше

30.01.2017 09:35

Почему-то у многих людей слово «свобода» ассоциируется с вседозволенностью и потаканию собственным импульсивным желаниям. На самом деле свобода – это возможность жить счастливой, неограниченной жизнью. Но, истинная свобода требует от человека смелых решений, которые позволят отказаться от вещей, порабощающих человеческое сознание и волю. Давайте рассмотрим 10 запретов, которые необходимо ввести в своей жизни, чтобы сделать ее лучше и приобрести свободу.

1. Запрет на просмотр телевизора.

На первый взгляд трансляция телевизионных программ кажется абсолютно безобидной. Но, вы никогда не задумывались о том, что многие люди не могут себе отказать в просмотре телевизора, как будто от этого зависит их жизнь. Есть также и такая категория людей, у которых телевизор в доме работает практически круглосуточно в «фоновом режиме». Это ничто иное, как зависимость. Из-за постоянного информационного влияния изменяется эмоциональное состояние человека, и это компенсирует его потребность в впечатлениях. То есть, человек, по сути, отказывается от своей жизни, и выбирает пут наблюдения за чужими проблемами, событиями. Помимо этого, сам способ подачи информации в готовом виде, приводит к постепенной деградации мозга, из-за чего с годами любители телевидения начинают более примитивно мыслить. Отказавшись от всего этого, можно жить наполненной жизнью, непрестанно развиваться и уберечь свой мозг от непрерывного вливания потоков бесполезной информации.

2. Запрет на плохую еду.

Сегодня большинство людей живут в плену у пищевых привычек, испытывают постоянную слабость и недостаток сил, имеют проблемы со здоровьем. А виной всему плохая еда, которую так активно рекламируют производители. Большинство готовых продуктов, которые сегодня в широком ассортименте представлены на полках супермаркетов, содержат в себе усилители вкуса, которые воздействуют непосредственно на мозг человека. Еда – это всего лишь топливо для нашего организма, а никак не источник радости и путь к счастью. Культ еды, который сегодня распространяется и порабощает человеческие умы, отодвигает на второй план настоящие жизненные радости. Помимо этого, плохая еда ворует наше время – сокращает жизнь. Плохая еда уничтожает наше здоровье и работоспособность. Многие люди сегодня не в состоянии изменить свои пищевые привычки, потому что зависимость от еды уже укоренилась в их сознании. Но, есть и другой путь – запретите себе плохую еду, и начните питаться по принципу - 60% сырых овощей и фруктов, и 40% приготовленных (каши, бобовые, клетчатка). Уже за короткий промежуток времени вы позабудете о своих пищевых пристрастиях и почувствуете многообразие натуральных вкусов. Но, главное то, что вы сможете быть всегда активными, работоспособными и здоровыми.

3. Запрет на промедление.

Проанализируйте свою жизнь, и попытайтесь ответить себе на один вопрос – сколько раз вы отодвигали достижение своих целей на понедельник, начало нового месяца или года? Промедление содержит в себе только иллюзию свободы, мол, что хочу то и делаю. Но, на самом деле оно ворует наше время, а значит, нашу жизнь. К сожалению, часы не идут в обратном направлении. Пролетают дни, недели и с такой же скоростью за спиной оказываются годы и десятилетия. Не позволяйте промедлению украсть дни вашей жизни – живите уже сегодня!

4. Запрет на потребительство.

Современное человечество погрязло в культуре потребления. По сути, люди стали рабами производимых товаров и услуг. Сегодня многие чувствуют себя несчастными, не имея новинок техники, самых модных вещиц в гардеробе и прочих трендовых штук. Шопоголики живут в плену рекламных кампаний – они тратят все, что зарабатывают на то, чтобы снова покупать. Но, покупки не приносят счастья, соответствие моде не дает внутренней удовлетворенности – это всего лишь иллюзия. Запретив себе тратить деньги на все, что пропагандирует реклама, сделав выбор в пользу минимализма, можно не только сэкономить кучу денег, но научиться жить спокойной жизнью и избавиться от большинства проблем.

5. Запрет на жалобы.

Жаловаться на жизнь, обстоятельства, здоровье, отношения и проблемы – это привычно для современного общества. Да, мы живем в непростое время. Но, стоит понимать, что жалобы не приносят ничего хорошего в нашу жизнь. Возможно, высказав кому-то свои проблемы, вы почувствуете облегчение на короткий период времени. Но, от этого проблема не решается. Лучше направить свои усилия на то, чтобы отыскать способы решения, а если это невозможно – убедить себя смириться и продолжать наслаждаться жизнью. Но, жалобы не только бесполезны, они могут даже навредить. Привычка жаловаться может оттолкнуть от вас людей, создать множество психологических проблем. Когда мы говорим о том, как нам плохо, мы еще больше укореняемся в этом убеждении, и со временем бывает сложно перенастроить себя на позитивный лад. Подумайте сами, чего вы больше хотите – жалости и сострадания, или признания и уважения?

6. Запрет на подавление эмоций.

Оставаться равнодушным удобно, но это лишает нас многих радостей жизни. Равнодушные люди настолько сильно привыкли подавлять свои эмоции, что научились испытывать безразличие даже к себе и собственной жизни. Равнодушие – это наш личный выбор. Но, если человек подавляет свои эмоции, он лишает себя того энергетического потенциала, который они несут. Более того, подавленные эмоции – это причина многих заболеваний.

7. Запрет на токсические отношения.

Эйнштейн пытался донести всему миру простую мысль – всем движет энергия. Но, токсические люди, вернее взаимоотношения с ними, лишают нас этой движущей силы. Поэтому, запретив себе строить взаимоотношения с токсическим людьми, мы прекращаем растрачивать свою энергию впустую. Токсические отношения, если смотреть глобально, не приносят пользы ни одному из партнеров, которые в них состоят. Дело в том, что энергетическое паразитирование, которым занимаются токсические люди, не в состоянии сделать их счастливыми, как и тех, из кого они черпают силы.

8. Запрет на тоску.

Людей одолевает тоска и грусть только тогда, когда они сознательно не воюют за свое счастье. У каждого человека есть выбор – грустить, тосковать, предаваться апатии или быть счастливым. Когда вы запретите себе тосковать, и начнете осознавать, что счастье зависит только от вас, а не от того, что происходит вокруг, ваша жизнь кардинально изменится.

9. Запрет на обиды.

Если бы люди понимали, насколько опасны и вредны обиды, они бы даже не задумывались о том, чтобы допускать горечь в свое сердце. Люди вынашивают обиду, выращивают в своих сердцах боль, и не понимают, что говоря «Никогда не прощу!», они выносят приговор только самим себе. Нет ничего хуже, чем жить с раной в сердце, и думать, что это правильно. Запретите себе обижаться – выработайте привычку не реагировать на несовершенства окружающих. Этот запрет даст вам узнать совершенно другую жизнь – лишенную страданий, и наполненную счастьем.

10. Запрет на вредные привычки

Алкоголь, табак, наркотики, компьютерная зависимость отбирают у вас здоровье, деньги и часть жизни. Вы сильнее любой зависимости и любой привычки. У вас внутри есть сила воли, которая способна побороть любую привычку. Всё, что вам нужно это захотеть и действовать. Если вы хотите сделать свою жизнь лучше, очистите ее от вредных привычек, и вы заметите, как стало легко и приятно жить, сколько появилось энергии и времени. Ваша жизнь в ваших руках!

Елена, www.vitamarg.com