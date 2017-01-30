Как готовить и пить соки для повышения иммунитета

30.01.2017 08:30

Свежий только что приготовленный сок способен обогатить организм человека многими полезными витаминами, микроэлементами и минералами. Стоит помнить, что свежевыжатый сок – это не только вкусный напиток, но также и лекарство для организма от большого количества заболеваний.

Для того чтобы сок приносил пользу необходимо правильно его готовить и выбирать для него только свежие, спелые, крепкие фрукты и ягоды, которые не подгнили. Следует помнить, что даже маленькая часть фруктов и ягод подгнила, тогда именно в ней содержится большое количество токсинов, которые вредны для организма человека.

Не стоит вымачивать фрукты и ягоды, так как таким образом они теряют свои полезные компоненты. Мыть продукты следует под проточной водой до идеальной чистоты. Если заметны пятнышка, которые потемнели, их необходимо аккуратно срезать ножиком. Так как свежевыжатый сок, приготовленный дома – это нектар сильно концентрированный, для него следует выбирать плоды, которые не поддавались обработке удобрениями и химикатами. Лучше всего брать плоды, выращенные в своем саду.

Можно перетирать фрукты и овощи на терке или перетирать через ситечко, но также для приготовления нектара можно использовать соковыжималку, которая сэкономит ваше время, а также выдавит из плодов «все соки». Купить соковыжималку можно в интернет магазине Усть-Каменогорск.

Подготавливать фрукты: мыть, очищать от кожуры, нарезать следует перед самым приготовлением. Таким образом, они не будут обветриваться, и терять свои ценные компоненты. На соковыжималке можно выдавливать сок из нескольких продуктов сразу, или же по отдельности, а потом смешивать. Свежевыжатый сок, приготовленный дома можно слегка разбавить прохладной, кипяченой водой, таким образом, он быстрее усвоится организмом.

Если у человека наблюдается повышенная кислотность желудочно-кишечного тракта, таким людям рекомендуется пить свежевыжатый сок через 120 минут после приема пищи. Людям, которые имеют пониженную или нормальную кислотность лучше выпивать стаканчик сока за 40 минут до приема основной пищи.

Не стоит употреблять соки в больших количествах за один прием, и часто пить один и тот же вид нектара. Ведь организм может перенасытиться компонентами, которые содержаться в нектаре, и у человека может возникнуть аллергическая реакция, или же возникнет переизбыток витаминов, что приведет к заболеваниям пищеварительного тракта.

Свежевыжатые соки необходимо пить мелкими глотками. Если вкус нектара не очень приятный, тогда его можно разнообразить, добавив в напиток небольшое количество жидкого меда, немного ванилина или же щепотку корицы, что значительно улучшит вкус. Также при необходимости, чтобы не возникла сильная кислотность во рту, после приема свежевыжатого сока, можно выпить немного свежей, чистой воды.

Источник: vitamarg.com