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Народні методи проти задишки

30.01.2017 09:51
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Народні методи проти задишки

Задишка - це розлад дихання, який створює дискомфорт для життя людини. Які ліки використовувати для полешення стану - читайте у "Країні Здоров'я"

Метод №1
Мало кому відомий рецепт з листя алоє (на підвіконні можна взяти), настояних протягом 10 днів на горілці позбавляє від будь-якого кашлю та задишки. Для цього чайна ложка прийнятого настою присмачується столовою ложкою меду, витримується пауза в 10 хвилин і запивается склянкою гарячого чаю.

Метод №2
Зробити кашку з 10 вичавлених лимонів (використовувати сік) і 10 головок часнику, додати цю суміш в літрову банку меду, закрити і забути на тижні. Приймати по 4 чайних ложечки, смакуючи і повільно ковтаючи. Кажуть, за 2 місяці можна досягти непоганих результатів.

Метод №3
А якщо взяти сік 24 лимонів, додати кашку часнику (350 гр.), Настояти добу і пити по чайній ложечці, розчинивши її попередньо в склянці води. Люди, випробували ліки на собі, стверджують, що через 2 тижні можна бігати і танцювати, відчувши другу молодість.

 

Источник:  zdorovia.com.ua



Теги: Донбасс, здоровье, советы
 
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