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Советы путешественникам. Ручная кладь: что можно брать с собой в самолет
Путешествуя на самолете, мы берем с собой в салон рюкзак или сумку. Иногда только этим и ограничивается наш багаж. Правила в аэропортах, что можно и что нельзя провозить с собой, с каждым годом становятся все строже. Поэтому чтобы не испортить себе путешествие потерей времени, нервов и ценных вещей, лучше знать требования авиакомпаний заранее
Как пишет портал Znaj, ручную кладь можно брать с собой на борт и иметь к ней доступ во время полета. Проверяет ее служба безопасности уже тогда, когда основной багаж отправлен на погрузку. Так что все запрещенные предметы просто изымут.
Итак, что нельзя проносить на борт самолета:
Жидкости в объеме более 100 мл. Общий объем всех жидкостей не должен превышать 1 литр.
Продукты животного происхождения (молоко, сыр, мясо, сало, икра, рыба). Пропускают, только если они в готовом для употребления виде (бутерброд).
Острые, колюще-режущие предметы (маникюрные ножницы, щипчики для бровей, ножи, вилки, иголки, металлическая пилка для ногтей, бритва и бритвенный станок).
Оружие, взрывоопасные вещества (в том числе их имитирующие игрушки, зажигалки, лазерные указки).
Химические и токсичные вещества, легковоспламеняющиеся (дезодоранты, спреи, аэрозоли).
Требования к максимальному весу ручной клади различаются у авиакомпаний, в среднем это 7-8 кг. По габаритам чаще всего это требование, чтобы сумка помещалась на багажную полку или 50х40х20 см.
Полезный лайфхак. Есть предметы, которые не учитываются при взвешивании ручной клади.
То, что надето на вас и находится в карманах.
Дамская сумочка и мужской деловой портфель (а поместить туда можно при желании очень много).
Ноутбук и фотоаппарат.
Детская коляска-трость.
Костыли или другие ортопедические приспособления.
Товары, приобретенные в дьюти-фри.
При досмотре ручной клади точно не должно возникнуть вопросов по поводу наличия лекарств, детского питания, электронной техники, купленного в дьюти-фри и нераспакованного алкоголя. Если в лекарствах есть запрещенные вещества или они в виде спреев, то обязательно должен быть рецепт или заключение врача.
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Источник: politeka.net
Теги: Донбасс, путешествие, самолет, советы
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