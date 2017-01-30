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Ученые рассказали о самом заботливом животном на Земле

30.01.2017 07:48
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Ученые рассказали о самом заботливом животном на Земле

Специалисты из несколько университетов Соединенных Штатов провели масштабное исследование и установили, что слон является самым заботливым животным на планете, информирует replyua.net

По словам экспертов, они на протяжении двух лет наблюдали за поведением слонов, обитающих в дикой природе. Исследователи заявили, что только слоны могут проявлять огромную заботу о сородичах, а также они умеют сопереживать, в отличие от других представителей фауны. Ученые выяснили, что слоны постоянно прижимаются к друг другу, всегда гладят друг друга, поддерживают и проявляют различные знаки внимания, свойственные только для людей. Более того, по мнению исследователей, только слоны могут быть так называемыми социальными животными. 

У них очень развита эмпатия по сравнению с другими животными. Нужно отметить, что в Интернете можно найти множество роликов о слонах. К примеру, очень популярно видео, где семья слонов спасает маленького слоненка от львов. Также можно найти видео, где мать-слониха защищает своего ребенка от сильного ливня. 



Теги: Донбасс, животные, ученые
 
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