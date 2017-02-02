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Чому шкідливо кип'ятити воду?
Кип'ятити воду декілька разів підряд небезпечно для здоров'я - детальніше далі
Чим частіше ви кип’ятите одну й ту ж воду, тим небезпечнішою для здоров’я вона стає. У такій воді утворюються шкідливі речовини, як то: миш’як, фториди, нітрати.
Миш’як. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, найбільший ризик для здоров’я представляє саме ця речовина. Миш’як додають у водопровідну воду, щоб убити в ній небажані мікроорганізми. Звичайно, щоб убити людину миш’яком з повторно прокип’яченої води, потрібні роки, але справа в тому, що все це має накопичувальний ефект. А наслідки можуть бути плачевні: периферична нейропатія, ураження шкірного покриву, розлади в роботі шлунково-кишкового тракту, цукровий діабет, серцево-судинні захворювання, порушення роботи нирок, онкологія.
Фтор. При кип’ятінні частина сполук фтору, які містяться у воді, перетворюється на фториди. Згідно з даними досліджень, які проводять гарвардські професори протягом декількох десятків років, фториди надають негативний неврологічний ефект і навіть можуть стати причиною відставання в розумовому розвитку дітей. Також він збільшує ризик виникнення безпліддя у жінок.
Нітрати. При кип’ятінні нітрати перетворюються в нітрозаміни, а ці речовини вже мають безпосереднє відношення до канцерогенів. Недооцінювати наслідки не можна: рак кишечнику, стравоходу, підшлункової залози, сечостатевої системи та лейкемія.
Джерело: zdorovia.com.ua з силкою на ks.ridna.ua
Теги: Донбасс, здоровье, вода, кипяток
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