Продукты против вирусов: сколько их можно есть?

02.02.2017 15:45

О том, какие продукты полезны для иммунитета и в противостоянии вирусам, известно всем. Но вот то, что даже самые полезные из них могут навредить здоровью, задумывается не каждый. Сколько же противовирусных продуктов можно съесть и чем чревато нарушение нормы? Давайте узнаем.

Лимоны

В них содержится большое количество витамина С, который стимулирует надпочечники на выработку интерферона, за счет чего усиливаются защитные функции организма. Но есть лимоны можно не более половинки в сутки. Ведь за счет высокого содержание кислоты, этот цитрус разрушает зубную эмаль и повышает кислотность желудка, нарушая работу желудочно-кишечного тракта.

Апельсины

Содержащаяся в них аскорбиновая кислота стимулирует процесс образования антител – клеток, отвечающих за уничтожение вирусов и бактерий, благодаря чему усиливается сопротивляемость организма в период активизации инфекций. В сутки можно кушать не более 2 плодов, поскольку обилие аскорбиновой кислоты приводит к обострению гастрита и язвенной болезни, а также провоцирует аллергическую реакцию и последующую непереносимость продукта.

Мед

В нем содержится огромное количество флавоноидов. Они помогают отражать атаки вирусов, в частности гриппа. Суточная норма — 50-70 граммов, поскольку мед – это еще и высокоаллергенный продукт, так как содержит чуждый нашему организму белок, поэтому в избытке мед провоцирует насморк, зуд, кожные высыпания, головную боль и расстройство пищеварение.

Имбирь

Это мощный иммуномодулятор — в нем содержаться витамины (А, С, В1, В2) и микроэлементы (натрий, калий, железо, магний, цинк, фосфор, кальций). Но в день можно 20 граммов сухого имбиря или 50 граммов свежего. В избытке он провоцирует изжогу, раздражает слизистую оболочку гортани, а также понижает давление и способен ухудшить сердечный ритм за счет содержания жгучего вещества гингерол.

Чеснок

В чесноке содержатся вещества аллицины, блокирующие выработку ферментов, которые способствуют попаданию в организм вирусов и препятствующие размножению бактерий. В день не стоит есть более 2-3 зубчиков чеснока. Из-за содержания сульфанил-гидроксильного иона он может провоцировать головные боли, токсичные элементы раздражают стенки желудка и нарушают пищеварительные процессы, Более того, повышенная доза аллицина способна спровоцировать повышение температуры и внутреннее кровотечение.

Лук

Витамин С и фитонциты, содержащиеся в луке, укрепляют иммунитет и подавляют развитие бактерий в организме. Но максимум в день — 2 средних луковицы, поскольку высокое содержание эфирных масел провоцирует раздражение органов пищеварения и повышает кислотность желудочного сока, а сульфанил-гидроксильный ион провоцирует головную боль и спутанность сознания.

Горчица

Горчичное масло является природным антибиотиком, уничтожающим вредные микроорганизмы. В день полезно 1-2 чайные ложки горчицы, не более. Тоже горчичное масло вызывает сильное раздражение и воспаление кожи, глубоких подкожных слоев, и слизистых оболочек желудочно-кишечного тракта.

Квашенная капуста

За счет закваски в капусте повышается уровень витамина С, благоприятно влияющего на защитные функции организма. В день можно съедать до 200 граммов такого салата — из-за большого содержания соли, задерживающей жидкость в организме, усиливает нагрузку на почки, сердце и сосуды.

Клюква

Содержащаяся в клюкве хинная и лимонная кислоты изменяют структуру вирусов и «поедают» их, а белок поддерживает здоровье иммунных клеток. Допустимая норма — 3 стакана клюквенного морса или 50-100 граммов ягод. Кислоты в ее составе раздражающе воздействуют на слизистую желудка и двенадцатиперстной кишки, что чревато гастритом.

Малина

Эта ягода обладает противовирусным и антибактериальными действием благодаря антиоксидантным свойствам и флавоноидам, а ацетилсалициловая кислота действует как жаропонижающее средство. Малины можно съесть около 40-50 граммов в день, поскольку она очень аллергенна. Кроме того, чай с малиной обладает потогонным эффектом, поэтому пить его можно минимум за час до выхода на улицу, иначе есть риск переохлаждения, что чревато ослабеванием защитных функций.

Источник: medic.ua