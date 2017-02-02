Список ароматов-афродизиаков для женщин и мужчин

02.02.2017 16:15

О мощи ароматерапии знали еще в древности, а современная наука сумела доказать, что при помощи правильного аромата можно не только вылечить человека, но и влиять на его подсознание. Среди всех природных источников запахов, искусно спрятанных в маленькие флакончики с аромаслами, есть и афродизиаки, которые могут сделать человека привлекательнее в глазах противоположного пола, усилить сексуальное влечение и поспособствовать половой активности.

Женские аромамасла

Среди всех ароматов есть те, которые усиливают сексуальность только женщин, делая ее привлекательной для своего партнёра.

Герань — аромат взрослой и опытной женщины, не желающая рутины в отношениях. Масло внесет «перчинку», которая запомнится надолго.

Жасмин обладает сладким ароматом, который поможет женщине увидеть и раскрыть свою привлекательность, а также позволит сполна насладиться близостью.

Мирра избавит женщину от эгоизма, сделав ее покладистой и ласковой – такой, какой ее желает видеть мужчина.

Роза ассоциируется с ароматом первой ночи. Она привнесет нежность, трепетность и игривость в отношения.

Розмарин подойдет, если вы желаете долгой и страстной ночи любви. Его остро-сладкий аромат тонизирует, усиливает восприимчивость и влечение.

Мужские масла

Есть аромамасла и только для мужчин. Они помогают усилить потенцию, повысить выносливость и придают решительности.

Имбирь укрепляет мужскую силу, согревает, возбуждает и придает уверенность в себе.

Кипарис поможет оставаться в тонусе даже мужчинам в возрасте, а также усиливает чувствительность во время близких контактов.

Майоран сделает мужчину непревзойденным в постели. С помощью этого аромата он проявит тактичность и чувствительность к желаниям своей партнерши. Также масло поможет увеличить гибкость тела и восприимчивость эрогенных зон.

Пачули усиливает потенцию и чувствительность во время полового акта, способствует открытости и нежности, благодаря чему каждая минута будет незабываемой.

Пихта подарит мужественность и уверенность в своих силах, что поможет ему покорить даже самую строптивую цель.

Сандал сведет с ума любую женщину. Его аромат усиливает потенцию, повышает чувственность и сделает мужчину неотразимым в глазах женщины.

Универсальные масла

Эти масла благотворно влияют как на мужчин, так и на женщин. Поэтому позаботьтесь, чтобы у вас дома появилось хотя бы пара таких флакончиков, чтобы ваша семейная жизнь никогда не была скучной.

Гвоздика подойдет, если вы желаете яркого и продолжительного оргазма. Она делает тело чувствительным и мягким.

Иланг-иланг поможет воплотить самые сокровенные фантазии, а также усилит сексуальные возможности обоих партнеров.

Корица одновременно согревает, расслабляет, повышает сексуальность и энергетику, поэтому желание пробудится от самих только прикосновений.

Нероли усиливает потенцию мужчины и чувственность женщины, поэтому его использование обещает долгое и страстное наслаждение.

Как использовать аромамасло?

Масла можно использовать совершенно по-разному, в зависимости, от вашего настроения, пожеланий и планов.

Аромалампа. Наберите в емкость для жидкости 30 мл воды и 5 капель выбранного вами масла. Аромат разлетится по комнате уже через пару минут, а его магическое действие наступит максимум через четверть часа.

Горячая ванна. Набирая воду для купания, капните под струю горячей воды 10 капель любимого масла. Чтобы ощутить эффект, процедура должна длиться не меньше 20 минут.

Массажное масло. Чистые аромамасла на кожу наносить нельзя – может начаться аллергия или останется ожег. Поэтому массажную смесь нужно приготовить из расчета 30 мл масла-основы (оливковое, льняное) на 5 капель аромаэссенции.

Источник: medic.ua