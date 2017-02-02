Все рубрики раздела
- Управление гневом: 9 способов усмирить свои эмоции07:55
- Чому шкідливо кип'ятити воду?07:15
- Под каким углом делать инъекции - простая шпаргалка10:34
- Сахар, жиры и другие "вредители" - от чего стоит отказаться, чтобы сберечь здоровье14:29
- Этот вкусный продукт можно употреблять не только в пищу08:33
- Советы путешественникам. Ручная кладь: что можно брать с собой в самолет21:32
- Народні методи проти задишки09:51
- 10 запретов, которые сделают вашу жизнь лучше09:35
- Как готовить и пить соки для повышения иммунитета08:30
- Ученые рассказали о самом заботливом животном на Земле07:48
Управление гневом: 9 способов усмирить свои эмоции
Держать себя в руках – непростая задача. Используйте эти 9 простых советов, чтобы быстро и эффективно избавиться от гнева.
Злитесь, когда приходится долго ждать или стоять в очереди? Когда ваш ребенок себя плохо ведет, вы выходите из себя? Гнев – это нормальная эмоция для каждого человека, однако очень важно уметь справляться с этим чувством. Неконтролируемый гнев – состояние, которое может нанести вред вашим отношениям и даже вашему самочувствию.
Готовы научиться справляться с гневом?
Думайте прежде, чем говорить
В запале легко сказать что-то, о чем вы впоследствии будете сожалеть. Потратьте несколько минут на то, чтобы собрать свои мысли, обдумать их и сказать именно то, что требуется в этот момент. И позвольте своему собеседнику сделать то же самое, если не хотите услышать много неприятных вещей.
Дайте выход эмоциям
Когда вы успокоились, обязательно обсудите ситуацию, которая произошла. Так вы не причините боль своему собеседнику необдуманными словами и дадите волю своим эмоциям.
Займитесь спортом
Физическая активность не только снижает уровень стресса, но и помогает избавиться от злости. Как только вы чувствуете, что вот-вот взорветесь, пойдите на прогулку или пробежку, или потратьте некоторое время на занятия спортом.
Возьмите тайм-аут
Эта техника подходит и для взрослых, и для детей. Организуйте небольшие перерывы в то время дня, которое чаще всего является самым напряженным. Несколько минут свободного времени помогут вам расслабиться, успокоиться и подготовиться к стрессовым ситуациям, которые могут вывести вас из себя.
Определите возможные решения
Вместо того, чтобы сосредоточиться на том, что вас злит, подумайте над решением этой проблемы. Бесит беспорядок в комнате у ребенка? Закройте на это глаза. Ваш партнер поздно приходит домой после работы? Перенесите ужин на более позднее время или поужинайте сами. Гнев не способен ничего поменять, придумайте свое решение проблемы.
Поменяйте формулировку
Для того, чтобы избежать критики или перекладывания вина друг на друга, поговорите с собеседником по-другому. Пусть ваши слова звучат без упрека и будут конкретными. Например, вместо того, чтобы сказать: «Вы никогда не делаете ничего по дому», скажите: «Я расстроена, что вы ушли из-за стола, не предложив мне помочь с посудой».
Не держите обиду
Прощение – мощный инструмент. Если вы позволите гневу и другим негативным эмоциям заполнить свой разум, горечь обиды и чувство несправедливости поглотит вас. Если вы не можете простить кого-нибудь, подумайте о том, что все люди разные и они не могут себя всегда вести так, как хочется вам.
Используйте юмор, чтобы снять напряжение
Улыбка поможет снять неприятное напряжение. Подойдите с юмором к ситуации, которая заставляет вас сердиться и возможно к тем нереалистичным ожиданиям, которые у вас были по поводу нее. Избегайте сарказма, он может только усугубить ситуацию.
Научитесь расслабляться
Чтобы усмирить чувства, практикуйте техники релаксации. Любимая музыка, глубокое дыхание, рисование или йога помогут вам научиться переключаться на более приятные эмоции. Это может быть непросто на первых порах, но вы обязательно осилите этот навык при желании.
Источник: medic.ua
Теги: Донбасс, психология, эмоции, гнев
- Слишком любимые для... взаимопонимания
- Загадки природы, которые живут в нас: cила веры и подвох чистоты
- Вступление в партию Захарченко сулит бесплатные булочки, скидку на проезд в транспорте и на чебуреки
- Как в России свинка Пеппа агитирует детей за партию Путина (ВИДЕО)
- Нужно ли маме быть заботливой… альфой
- Меркель задолжала собственной партии
- Операция «Деоккупация»: за и против08:30
- ФСО - фронтовой словарь обывателя08:15
- "Донбасс" во второй раз в этом сезоне обыграл "Витязь" с "сухим" счетом22:39
- Следующее заседание ТКГ в Минске состоится 15 февраля - Сайдик22:24
- Ремонт линий электропередач продолжат в Авдеевке завтра 21:45
- Из Донецка бьют "Грады", но есть и "прилеты" - настоящий ад21:03
- "Мы убили, если бы не мы с вами, в Украине давно бы все наладилось" - российский политик20:53
- Генсек НАТО призвал немедленно прекратить огонь в районе Авдеевки20:31
- В Авдеевке снова начались обстрелы20:12
- В зоне АТО боевики вели огонь на всех направлениях фронта, самыми горячими точками стали Авдеевка и Красногоровка20:09
- Операция «Деоккупация»: за и против08:30
- ФСО - фронтовой словарь обывателя08:15
- Управление гневом: 9 способов усмирить свои эмоции07:55
- Украинцы в Америке просят США усилить санкции против РФ07:41
- В России прокомментировали обстрел украинского самолета07:33
- Почему Ан-26 не рухнул в море после обстрела – военные07:22
- Чому шкідливо кип'ятити воду?07:15
- Решение по Донбассу: эксперт рассказал о референдуме07:03
- "Донбасс" во второй раз в этом сезоне обыграл "Витязь" с "сухим" счетом22:39
- Следующее заседание ТКГ в Минске состоится 15 февраля - Сайдик22:24
- Управление гневом: 9 способов усмирить свои эмоции07:55
- Чому шкідливо кип'ятити воду?07:15
- Под каким углом делать инъекции - простая шпаргалка10:34
- Сахар, жиры и другие "вредители" - от чего стоит отказаться, чтобы сберечь здоровье14:29
- Этот вкусный продукт можно употреблять не только в пищу08:33
- Советы путешественникам. Ручная кладь: что можно брать с собой в самолет21:32
- Народні методи проти задишки09:51
- 10 запретов, которые сделают вашу жизнь лучше09:35
- Как готовить и пить соки для повышения иммунитета08:30
- Ученые рассказали о самом заботливом животном на Земле07:48
- На фоне Авдеевки этого не заметили - украинские морпехи вошли в Коминтерново
- Оккупированный Донецк, утро: много военной техники и "орки" в камуфляже с надписью "Здравствуйте! Я русский оккупант"
- "Успеть до наступления ВСУ" - "власти ДНР" вывозят наличные в Ростов
- Бойцы ВСУ закрепились на окраине Донецка - журналист
- Появилась сводка и фото разрушений в оккупированном Донецке (ФОТО)
- В оккупированном Донецке снаряд попал в парикмахерскую, пострадал рынок "Привокзальный" (ФОТО)
- Проверка фактического проживания: права и обязанности переселенцев
- Боевики перекрыли в Донецке дороги, люди пешком идут в Макеевку
- "Мы убили, если бы не мы с вами, в Украине давно бы все наладилось" - российский политик
- "Петровский район Донецка, утро - "прилеты" - жители вынуждены прятаться в подвалах