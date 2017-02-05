Как боевики ДНР выдали взрыв собственного грузовика с боеприпасами за обстрел Донецка Точкой У

05.02.2017 06:27

Вечером 2 февраля в Донецке в районе Мотеля прогремел сильнейший взрыв. Ударной полной снесло бетонные столбы и повалило старые тополя, повредило рекламные щиты, киоски, а также стоящие рядом здания общежитий. Полностью уничтожено расположенное на перекрестке здание, где работало несколько магазинов. Сильно повреждены взрывной волной проезжавшие мимо автомобили. Погиб как минимум один человек. Еще несколько получили ранения.

Почти сразу представители ДНР заявили о том, что Мотель был обстрелян ВСУ из тяжелой артиллерии. Сначала боевики уверяли, что на Мотель прилетела Точка У. Позже уточнили, что Мотель якобы обстреляли из «Урагана». Тут же появились обычные для таких случаев лживые видео с места событий, снятые российскими пропагандонами. Девочка-корреспондент называет Мотель центром Донецка, хотя это выезд на Макеевку. В подписи к видео говорится, что на Мотель прилетела Точка У

Идентифицировать Точку У не сложно. Ее остатки обычно всегда обнаруживаются на месте взрыва. Но до сих пор на Мотеле никто ничего не нашел.

«Ураган» не дает взрыва такой мощности, какой произошел на Мотеле. Снаряды прилетают пакетом и производят серию взрывов, а не один большой бум, как это было в вчера в Донецке. Взрыв на Мотеле явно был чем-то другим. Это видно в том числе по характеру разрушений, которые причинила сильнейшая ударная волна.

Желающие могут легко убедиться, сравнив эти фото с Краматорском. Когда по нему ударили из «Урагана», картина была совершенно другая.

Что произошло на самом деле? Ряд снимков проливает свет на случившееся. На фотографиях и видеозаписях четко видны остатки двигателя крупного грузовика — «Камаза» или «Урала». Кроме того, останки автомобиля в воронке снял сразу после взрыва российский журналист Александр Коц.

По всей видимости, вчера вечером на Мотеле взорвался грузовик с боеприпасами боевиков ДНР. И взрыв был такой силы, что уничтожил его почти полностью.

Останки заднего моста грузовика лежат в воронке от взрыва. Их хорошо видно на этом снимке. Магазин на заднем плане — военторг. Его, скорее всего, разрушило ударной волной, а не прямым попаданием снаряда, как показалось сначала.

Сам журналист «Комсомолки» подтверждает, что взорвался именно грузовик:

«Хотя эпицентр взрыва говорит о другом. Я видел подобные воронки в Сирии и Ираке. По центру лежит мост от грузовика, его железный остов разбросан по округе. Так выглядит теракт, когда машина смертника взрывается в расположении противника. Либо ее подрывают дистанционно», — пишет Коц.

Пропагандонов не исправить. Когда поняли, что история с Точкой У не покатит, признали, что взорвался грузовик. Но решили все списать на теракт украинцев. Украинские смертники на грузовиках атакуют Мотель, ага…

В действительности какой-то мудак видимо просто спешил подвезти на фронт боекомплект и резко затормозил на кругу, либо гнал как угорелый, из-за чего взрывчатка сдетонировала. Поверить в то, чт в тылу у ДНР двигался по улице заминированный украинский грузовик может разве что какой-нибудь шизик с распятыми мальчиками в глазах. Хотя таких тоже, конечно, найдется немало.

Район Мотеля ранее не попадал под обстрелы. Прилетов туда не было. Поэтому вероятность случайного прямого попадания в грузовик с боеприпасами, который от этого разорвало в клочья — исключена.

Обычная халатность. И это не первый подобный случай в ДНР. Еще в 2015 году похожий случай уже был на донецкой объездной. Жители Макеевки должны его помнить. Тогда там также взорвался грузовик с припасами, оставив большую воронку.

К слову, интересно, что взрыв случился на том самом месте, где в 2014 году избивали привязанную к столбу сторонницу Украины Ирину Довгань.

Карма, однако….

Источник блог Дениса Казанского.