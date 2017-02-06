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ИГИЛ, Путин и Трамп: астролог объяснил древнее предсказание
В 2017 году может иметь место полный разгром ИГИЛ с его последующим возрождением на новой территории, жестокие теракты, а также "дворцовый переворот" в Кремле. Об этом "Обозревателю" рассказал астролог Влад Росс.
По его словам, подобные выводы можно сделать, если попытаться интерпретировать предсказания средневекового монаха Раньё Неро на текущий год.
Так, астролог предложил свою трактовку одной из фраз: "Полный разгром ИГИЛ в Сирии силами западной коалиции". Сама фраза звучит так: "Слушайте голос, который доносится с Востока! Многие скажут, что это голос реки. Многие скажут, что это голос бури. Многие скажут еще, что это голос рушащегося мира. На самом деле это голос издыхающего чудовища. Упало, пронзённое семью мечами, и осталось погребённым под обломками своего замка".
"Издыхающее чудовище" – это ИГИЛ, "семь мечей" - это семь участников переговоров по Сирии, которые собрались в Астане: Россия, Турция, Иран, правительство Сирии, оппозиция Сирии, ООН", - пояснил Росс.
В то же время в другом пророчестве он видит намек на возрождение ИГИЛ "в другом месте, на другой территории", поскольку "в Египте или, возможно, в самой Саудовской Аравии или Багдаде произойдет военный переворот". "Возможно, также появиться новый исламский антихрист - харизматическая личность, которая воскресит партию Саддама Хусейна".
Текст пророчества таков: "В самом сердце земли Мухаммеда будет мятеж, потому что здесь люди обретут большую надежду". "Свинцовые ветры, дующие с Востока, принесут закон человека в плаще и со щитом, на котором выгравирован орел с отрубленной головой".
Как убежден астролог, следующее пророчество посвящено России, поскольку в нем присутствует символ двуглавого орла: "Да спасется от нечисти трон, увенчанный двуглавым орлом". "Тут монах дает конкретный намек на возможный дворцовый переворот в России, ведь герб России - двуглавый орел! Держитесь, товарищ Путин", - предупредил Росс.
Фразу: "Цветок снова будет срезан. И кровь падёт на семь холмов" - Росс рассматривает как указание на теракты, "возможно, в США". Далее пророчество гласит: "Зазвучат башни, отмеченные чёрным, когда по воздуху пройдёт орёл с отрубленной головой". "Орлом с отрубленной головой Раньё Неро называет свергнутого или убитого вождя, возможно, это Дональд Трамп, на которого может быть совершено покушение", - предположил Росс.
Источник: from-ua.com
Теги: США, Донбасс, Путин, ИГИЛ
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