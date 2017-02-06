Как отличить грипп от простуды?

06.02.2017 07:51

С наступлением холодов тема простуд и гриппа становится все более актуальной. Вы можете резко почувствовать недомогание, слабость, головную боль, озноб..Тут же поднимется температура…Вполне вероятно, что это грипп. Однако как отличить эту коварную болезнь от обычного ОРВИ, симптомы которого на начальных стадиях практически неотличимы.

В первую очередь следует уточнить, что грипп – это разновидность ОРВИ, которая имеет более тяжелые симптомы, в отличие от обычной простуды. К тому же признаки гриппозного заболевания проявляются очень быстро. Можно лечь спать здоровым, а проснуться разбитым от симптомов гриппа. Пик эпидемии гриппа приходится на конец ноября – начало декабря с наступлением холодов, а также на конец января – начало февраля – во время пониженного иммунитета и весеннего авитаминоза.

Чем же отличается эпидемия гриппа от ОРВИ?

Грипп отличается от простуды тяжестью своих симптомов:

Бурное начало болезни, иногда даже можно указать точное время заболевания (ОРВИ развивается медленно); Гриппу присуще резкое повышение температуры от 39 градусов и выше, которая сохраняется в течение 3-4 дней (при простуде температура постепенно нарастает и редко превышает 38,5 градусов); Интоксикация с присущими ею симптомами характеризует грипп: сильная головная боль, потоотделение, озноб, боли в глазных яблоках, светобоязнь, ломота мышц; Не сильный насморк в отличие от ОРВИ; Сильная боль за грудиной и мучительный кашель, который вызывает болевые ощущения; Покраснение глаз характерно при эпидемии гриппа; Длительное сохранение слабости, подавленности, раздражительности в течение 2-3 недель после выздоровления, чего не скажешь про ОРВИ.

Это основные признаки заболевания, однако, чтобы точно убедиться, что грипп все-таки поразил организм, необходимо пройти медицинское обследование.

Источник: medic.ua