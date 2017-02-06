Как перестать распыляться на несколько дел одновременно

06.02.2017 08:38

Если человек не умеет концентрироваться на текущем задании, то он с трудом достигает целей, испытывая разочарования и работая в авральном режиме. Далее мы рассмотрим 5 полезных советов, следуя которым, вы сможете направлять энергию только на то дело, на которое необходимо в данный момент времени.

1. Запишите свою цель

Если вы не видите свою цель наглядно, вряд ли вы сможете ее достичь. Записанные на бумаге цели должны постоянно быть у вас перед глазами. При этом постарайтесь быть максимально конкретными. Например, вместо того, чтобы писать «Хочу разбогатеть и прославиться на весь мир», напишите «Хочу к декабрю следующего года получить заработать два миллиона долларов».

Для облегчения задачи распределите каждую свою цель по сферам жизни – например, здоровье, личная жизнь, дети, хобби, саморазвитие.

2. Выберите пару самых важных целей

Подумайте, какие из целей являются для вас наиважнейшими – найти новую работу, выучить иностранный, помочь ребенку определиться с выбором института и поступить в него, вылечить какое-либо заболевание. Количество приоритетных задач не должно превышать трех.

Однако это не говорит о том, что про остальные цели можно смело забыть. Вернитесь к ним через пару месяцев или посвящайте пару часов в неделю на их достижение. Однако основной объем своего внимания вы должны направлять на главные цели.

3. Выполняйте в день максимум три дела

Несмотря на то, что современная жизнь требует от нас многозадачности, хороший результат можно получить только в том случае, если количество приоритетов небольшое. Поэтому каждый день планируйте не более трех дел, причем таких, которые приводят вас к достижению ваших главных целей.

Если же три дела выполнены, а до окончания дня еще далеко, напишите следующие три задачи и принимайтесь за их выполнение. Такой список гораздо лучше, чем тот, при котором вы видите перед собой 40 «самых важных и срочных» пунктов.

4. Говорите «нет», не испытывая стеснения

В течение дня мы сталкиваемся со множеством отвлекающий факторов – например, с назойливыми окружающими или сообщениями в социальных сетях. Гаджеты вы можете убрать подальше, развлекательные сайты – заблокировать с помощью специальных приложений для браузера, а с людьми стоит научиться взаимодействовать так, чтобы они не обижались на ваш вежливый и мягкий отказ.

5. Не забывайте о теле

Какая физическая активность вам приятна и доставляет удовольствие? Многие люди занимаются танцами, бассейном, утренними или вечерними пробежками. Все это заряжает их энергией, и они готовы с новыми силами достигать поставленных задач.

Попробуйте хотя бы в течение недели соблюдать все вышеперечисленные советы, и вы увидите, как изменилась ваша жизнь.

Светлана, www.vitamarg.com