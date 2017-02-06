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Можно ли никогда не уставать?
Скажем прямо, не кривя душой, совершенно не уставать невозможно. Есть в человеческом организме определённая дисгармония, способствующая тому, что все мы устаём. Даже дети с чистыми сосудами, наполненными чистой водой клетками всех систем жизнедеятельности, и те часто чувствуют усталость. Но отдыхают они значительно быстрее взрослых и нагрузки выдерживают большие в соотношении роста и веса.
Чем старше человек, тем острее его интересует проблема усталости. А учитывая бешенный ритм сегодняшней жизни, не удивительно, что даже и болезнь такая появилась - хроническая усталость. Что оно такое? Человек постоянно живёт с чувством усталости. С ним он ложится и встаёт, начинает работу и заканчивает. Ему нужен большой отдых, но как же его себе позволить, когда от времени проведённого на работе напрямую зависит наличие еды на его столе. Многим из нас не понаслышке знакомы случаи, когда после пробуждения сразу появляется усталость, не покидающая нас в течение всего дня.
Отсутствие нормального отдыха
Деньги уходят, как вода, потребности в финансах всегда выше, чем реальные возможности их удовлетворять. Какой уж там большой отдых, многие не могут себе позволить даже один выходной в неделю. А если такое и случается, то либо на огород идти надо, либо в квартире многое отремонтировать. Это если речь идёт о мужчинах. У женщин же забот и того больше. Проще говоря, то, что проблема усталости существует, ни для кого не секрет. Так есть ли какой-либо способ справиться с хронической усталостью? Можно ли чувствовать себя лёгким и отдохнувшим даже в конце рабочей недели?
Мозговая активность
Многие люди слишком много работают руками и мало думают. А ведь мозг нам дан для того, чтобы решать проблемы. Неправильным будет найти такой способ жизни, чтобы совершенно не работать, а только получать удовольствие. В таком случае наши группы мышц атрофируются, кости потеряют крепость, жир нарастёт на всех органах. Усталости в жизни меньше не станет. Невыносимо трудным будет каждый шаг.
Если утром вы просыпаетесь бодрым телом и душой, тогда с нагрузкой у вас всё в порядке. Признаками недостаточной нагрузки будет отсутствие утром боли в мышцах, но присутствие плохого настроения в голове. Признаком физической перегрузки всегда является боль в мышцах утром сразу после пробуждения. Только не путайте эту боль с крепатурой. Крепатурная боль бывает тогда, когда после слишком длительного отдыха переусердствовать с физическими упражнениями или работой. Крепатура уйдёт через неделю, если вы будете продолжать работать, снизив интенсивность. А вот боль в мышцах от хронической усталости – совсем другое дело. Она с вами может оставаться на протяжении долгих месяцев.
Физические упражнения
Если вы чувствуете мышечную боль каждое утро – срочно прекратите нагружать себя физически в течение месяца. Если же это не возможно пока (до отпуска), то старайтесь максимально уменьшить нагрузки уже сейчас. Если вы, например, подсобник на стройке, не носите вёдра слишком полными, берите лопату поменьше и т. д. Для вас это вопрос дальнейшего здоровья или даже жизни.
После того, как отдохнете месяц, начинайте наращивать нагрузки постепенно. Лучший вариант, когда день работаешь и три дня отдыхаешь. А если есть возможность ещё два месяца физически не работать в обязательном режиме, то займитесь планированными тренировками. Это и бодибилдинг и пробежки и т. д. Только нагрузки следует увеличивать очень постепенно. Тренироваться следует не более 2-3 раза в неделю. Через два месяца таких тренировок можете выходить на работу. Конечно, чем более длителен период тренировок, тем лучше. Но все понимают, что кушать нужно, зарабатывать тоже.
Источник: vitamarg.com
Теги: Донбасс, психология, работа, усталость
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