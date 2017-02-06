Пять причин отправиться в морской круиз

06.02.2017 10:37

Те, кто хоть раз побывали в морском круизе, обычно становятся настоящими фанатами и только ищут, по какому маршруту они отправятся путешествовать в следующий раз.Туроператоры отмечают, что с каждым годом популярность этого вида туров растет

В морские круизы отправляются заядлые путешественники, перепробовавшие многие виды отдыха туристы, компании друзей, пенсионеры, семьи с детьми, молодожены и влюбленные пары. Самые популярные маршруты — по Средиземному морю и Карибскому бассейну.

Пять причин, почему стоит попробовать такой вид отдыха, наводит Znaj.ua.

1. Возможность посетить несколько стран

Ваш отдых точно будет многогранным и вы получите множество новых впечатлений и эмоций. Ведь у вас будет возможность посетить несколько городов и даже стран. Перемещается из порта в порт лайнер ночью, а днем можно осматривать достопримечательности. При этом не нужно терпеть транспортные неудобства и тратить дополнительные средства и время.

Плюсом является и тот момент, что для посещения портовых городов не нужно визы. Обычно туристы, сошедшие с борта лайнера, могут проводить время в черте города до 72 часов.

2. Высокий уровень сервиса

Отдых на лайнере отличается повышенным комфортом и респектабельностью. Сервис на борту всегда выше, чем в аналогичного класса гостинице. То есть четырехзвездочный круиз по уровню сервиса не уступает пятизвездочному отелю. Вы сможете наслаждаться идеальной чистотой и многочисленными развлечениями.

Морской круиз – это отдых по системе «All inclusive». Каждый турист, не зависимо от того, в каком классе он путешествует, имеет полное право на предоставление ему всех услуг и сервисов, которые есть на лайнере.

3. Развлечения на борту

Лайнер служит одновременно и гостиницей, и рестораном, и парком развлечений, и оздоровительным центром. Персонал очень внимателен к пассажирам. Современные круизы – не только для пожилых пар. Здесь найдут, чем занять себя, любители как пассивного, так и активного отдыха. Здесь есть бассейны, игровые и фитнес залы, туристов развлекают тематическими вечеринками, концертами, шоу-программами.

И у вас всегда есть выбор: участвовать в совместных мероприятиях, уединиться в своей каюте или просто прогуливаться по палубе и любоваться морскими видами.

4. Точное расписание

Это достоинство круизов – для тех, кто не любит неожиданностей в путешествии. Здесь вы точно знаете заранее, какие условия вас ждут на борту, какое меню будет в ресторане, в каком порту и как долго вы будете находиться.

5. Романтичность

Морской круиз – самый изысканный и романтичный вид отдыха. Белоснежный лайнер, звезды, бесконечное море. Недаром круизы пользуются такой популярностью у парочек и молодоженов. На борту иногда даже можно заключить брак и устроить свадебную церемонию.

Но даже если у вас нет матримониальных планов, вы сможете насладиться красотой морских просторов и почувствовать себя настоящим мореходом-первооткрывателем.

Источник: politeka.net