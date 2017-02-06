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Почему тошнит и кружится голова в пасмурную погоду

06.02.2017 09:18
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С самого утра голова болит, кружится, еще и тошнит… «На погоду»… — думают одни. «Вегето-сосудистая дистония…» — говорят другие. А, может, это одно и то же? Или, может, они тут вообще ни при чем?

Механизм появления тошноты и головокружения на смену погоды

Почему возникают тошнота, головная боль, тяжесть в голове и головокружение в дождливую погоду? Механизм метеозависимости — как он срабатывает и почему это так неприятно?

В пасмурную дождливую погоду или накануне дождя, атмосферное давление падает. Вегетативная нервная система здорового человека должна моментально отреагировать на это изменение и обеспечить адаптацию сосудов — мелкие сосуды в головном мозге должны прийти в тонус и компенсировать падение внешнего атсмосферного давления, чтобы поддержать нормальный кровоток в тканях мозга и избежать застойных явлений. 

При нарушении вегетативной регуляции и тонуса сосудов этого не происходит или происходит слишком медленно. Отток венозной крови от головной мозга и приток артериальной ухудшаются, качество кровоснабжения клеточек мозга становится никудышним — мы ощущаем тошноту, головокружение, слабость, головную боль.

Через эти симптомы наш мозг как бы сигнализирует нам, что ему не очень комфортно, даже совсем скверно, и что желательно предпринять меры прямо сейчас, чтобы помочь сосудам адаптироваться к падению атмосферного давления.

Что поможет при метеозависимости?

Любое натуральное тонизирующее средство поможет «разбудить» ваши сосуды и нормализовать внутричерепное давление.

Это может быть крепкий чай, кофе, активная прогулка на свежем воздухе или холодный душ. Кстати, занятия спортом также помогают компенсировать несовершенство вегетативной регуляции.

Регулярные визиты в спортзал сгладят неприятные симптомы и улучшат общее самочувствие.

Также очень эффективно плавание! Оно помогает снизить воздействие стресса, ослабить нервное напряжение и в то же время тонизировать сосуды, начиная от периферических по всему телу и заканчивая центральными — в вашем головном мозге.

Так что если хотите изменить ситуацию кардинально и стать менее чувствительным к пермене погоды — отправляйтесь в бассейн, на фитнес-тренировку и следите за питанием.

Таблетка «скорой помощи» при головокружении и тошноте

Если терпеть головокружение и тошноту нет сил, и «скорая помощь» нужна срочно — современной фармакологии есть, что предложить.

Ориентируйтесь на то, какой симптом выражен больше всего:

  • если это головная боль — примите любое современное нестероидное обезболивающее на основе нимесулида или другого селективного НПВП;
  • если преобладают головокружение и тошнота — поможет обычное средство от укачивания (лучше центрального действия, как например АвиаМоре).

Лекарства, которые помогают надолго

Есть лекарства, которые снижаю метеочувствительность надолго, поскольку действуют не только на симптом, а на его причину и вмешиваются в сам механизм его появления.

Но! Назначать такую долгосрочную терапию вам может только врач!

Лекарства, которые назначают при метеозависимости и/или нарушении вегетативной регуляции (вегето-сосудистой дистонии):

  • Ново-Пассит
  • Ноотропил
  • Трава пустырника
  • Танакан
  • Плоды или настойка боярышника
  • Настойка валерианы и др..
  • или другие лекарства, если метеозависимость связана с другим заболеванием (анемией, остеохондрозом, ишемическими транзироными аттаками или атеросклерозом головного мозга).
Как видите, при метеозависимости, когда она встречается самостоятельно, не как часть или следствие другого серьезного заболевания (атеросклероза сосудов головного мозга, последствий травм головного мозга, анемии и других заболеваниях крови, и тд.) назначают преимущественно: ноотропы, успокоительные и тимостабилизирующие (нормализующие настроение) препараты.
Источник:  medic.ua


Теги: Донбасс, погода, тошнота, головокружение
 
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