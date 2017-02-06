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Почему тошнит и кружится голова в пасмурную погоду
С самого утра голова болит, кружится, еще и тошнит… «На погоду»… — думают одни. «Вегето-сосудистая дистония…» — говорят другие. А, может, это одно и то же? Или, может, они тут вообще ни при чем?
Механизм появления тошноты и головокружения на смену погоды
Почему возникают тошнота, головная боль, тяжесть в голове и головокружение в дождливую погоду? Механизм метеозависимости — как он срабатывает и почему это так неприятно?
В пасмурную дождливую погоду или накануне дождя, атмосферное давление падает. Вегетативная нервная система здорового человека должна моментально отреагировать на это изменение и обеспечить адаптацию сосудов — мелкие сосуды в головном мозге должны прийти в тонус и компенсировать падение внешнего атсмосферного давления, чтобы поддержать нормальный кровоток в тканях мозга и избежать застойных явлений.
При нарушении вегетативной регуляции и тонуса сосудов этого не происходит или происходит слишком медленно. Отток венозной крови от головной мозга и приток артериальной ухудшаются, качество кровоснабжения клеточек мозга становится никудышним — мы ощущаем тошноту, головокружение, слабость, головную боль.
Через эти симптомы наш мозг как бы сигнализирует нам, что ему не очень комфортно, даже совсем скверно, и что желательно предпринять меры прямо сейчас, чтобы помочь сосудам адаптироваться к падению атмосферного давления.
Что поможет при метеозависимости?
Любое натуральное тонизирующее средство поможет «разбудить» ваши сосуды и нормализовать внутричерепное давление.
Это может быть крепкий чай, кофе, активная прогулка на свежем воздухе или холодный душ. Кстати, занятия спортом также помогают компенсировать несовершенство вегетативной регуляции.
Регулярные визиты в спортзал сгладят неприятные симптомы и улучшат общее самочувствие.
Также очень эффективно плавание! Оно помогает снизить воздействие стресса, ослабить нервное напряжение и в то же время тонизировать сосуды, начиная от периферических по всему телу и заканчивая центральными — в вашем головном мозге.
Так что если хотите изменить ситуацию кардинально и стать менее чувствительным к пермене погоды — отправляйтесь в бассейн, на фитнес-тренировку и следите за питанием.
Таблетка «скорой помощи» при головокружении и тошноте
Если терпеть головокружение и тошноту нет сил, и «скорая помощь» нужна срочно — современной фармакологии есть, что предложить.
Ориентируйтесь на то, какой симптом выражен больше всего:
- если это головная боль — примите любое современное нестероидное обезболивающее на основе нимесулида или другого селективного НПВП;
- если преобладают головокружение и тошнота — поможет обычное средство от укачивания (лучше центрального действия, как например АвиаМоре).
Лекарства, которые помогают надолго
Есть лекарства, которые снижаю метеочувствительность надолго, поскольку действуют не только на симптом, а на его причину и вмешиваются в сам механизм его появления.
Но! Назначать такую долгосрочную терапию вам может только врач!
Лекарства, которые назначают при метеозависимости и/или нарушении вегетативной регуляции (вегето-сосудистой дистонии):
- Ново-Пассит
- Ноотропил
- Трава пустырника
- Танакан
- Плоды или настойка боярышника
- Настойка валерианы и др..
- или другие лекарства, если метеозависимость связана с другим заболеванием (анемией, остеохондрозом, ишемическими транзироными аттаками или атеросклерозом головного мозга).
Теги: Донбасс, погода, тошнота, головокружение
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