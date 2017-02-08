Господа украинские коррупционеры! Вас скоро будут убивать

08.02.2017 14:05

На мой взгляд, румынский «антикоррупционный Майдан» для Украины – это сигнал. В первую очередь – сигнал для отечественных коррупционеров. Даже если они его пока не восприняли, не примерили на себя.

Такое мнение высказал на страницах «Украинской правды» заместитель генерального директора крымскотатарского телеканала ATR Айдер Муждабаев.

Господа нехорошие, я не политолог, но тут это и не нужно, и можете уточнить у них (у тех, кому вы не платите). Дело вот в чём. Это только кажется, что Румыния далеко, что нет прямых аналогий, а вы хитрее, чем тамошние. Вы не хитрее, а наглее и безнаказаннее. Но, как известно из классики, пьянящий воздух свободы сыграл с Ипполитом Матвеевичем злую шутку (с).

С вашей ошалелой коррупцией (если сравнить её с румынской, то там её фактически нет), на самом деле пора кончать. Ещё пограбите родину в войну, ведь вроде пока с рук сходит, – и не успеете оглянуться, как в один прекрасный день вас просто не станет; некоторых, возможно, физически. Может, вам плохо видно, но народ на вас очень и очень зол. Общаясь с разными людьми, от ветеранов АТО до театральной интеллигенции, могу доложить. Этот народ выходил на Майдан, закалён войной и не всегда безоружен. И если у вас в скором времени что-то внутри не щёлкнет, не включится инстинкт самосохранения, то может хватить какой-нибудь непредсказуемой искры, которая выведет людей из себя.

Это не страшилки и не зрадофантазии. Если выйти из привластного космоса, отменить услугу «политолог по вызову», то можно заметить, что критическая масса зла на коррупцию уже накопилась. Пар именно здесь сильнее всего подпирает крышку. Коррупция многими активными украинцами воспринимается как тупик, в который упёрлось, ни больше ни меньше, будущее страны. А многими – вообще как государственная измена.

Господа коррупционеры! Всего не украдёшь и не унесёшь. Ни вам погибель, ни Украине потрясения не нужны. Подумайте об этом на комфортом досуге под видео из Бухареста.

Источник newsnet.name.