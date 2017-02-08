В Украине собрана армия «зеленых человечков», готовых убивать украинцев. ВИДЕО

08.02.2017 14:23

Самозванцы собрали целую армию «зеленых человечков» которая будет «мочить» украинцев в случае восстания.

Об этом пишет известный блогер v_n_zb в своем журнале. По его словам, Аваков сумел объединить полноценную армию «любителей Путина», украинофобов и тех самых зеленых человечков которые помогали захватывать Крым.

По словам блогера, это не спроста. Аваков и его кураторы всерьез готовятся к восстанию украинцев.

Вот собственно что пишет блогер:

Точно такие же «зеленые человечки», как в Крыму, беспредельничают на территории Украины.

Я вам больше скажу — это ТЕ ЖЕ люди (вернее — недолюди), которые были в Крыму. Тот же Аброськин — сепаратист со стажем, о чем знают и на полуострове, где он был большим милицейским начальником, и на Донбассе, где он от имени авакова крышует бандитов и контрабанду. И не верьте министру и его девочке Гере, что «патриот» Аброськин отказался служить врагу и приехал защищать Украину. Ну, во-первых, как он защищает старну, мы видим уже почти три года — столько вреда Украине принес, пожалуй, только лично Аваков.

Во-вторых, Аброськин поддержал оккупантов, чему есть множество документальных подтверждений, помогал уничтожать «хохляцкие схроны», надеясь на самый высокий милицейский пост на полуострове.

Даже российский паспорт получил.

Но его банально «кинули». И он уехал в Украину.

Может ли сепаратюга со стажем, да еще и с российским паспортом, работать на Украину? Ответ очевиден.

Именно Аброськин проводил полицейские рейды по базам добровольцев. Именно он сфальсифицировал дело равликов», запытав обвиняемых до полусмерти, но дело развалилось. Именно главмент региона крышевал незаконную торговлю, прикрываясь бумажками от своего руководства — министра внутренних дел.

Точно так же как и хорошо вооруженные и упитанные «зеленые человечки» Авакова, не подчиняющиеся никому, кроме «хозяина», которых, вопреки клятвам Авакова (так оно еще и клятвопреступник) невозможно идентифицировать. Аваков спасает их от АТО — они нужны для борьбы с инакомыслящими и журналистами.

Помните, как в 2015-м «Беркут», который якобы был расформирован, не снимая нашивок избивал журналистов? Тогда Аваков постеснялся лично вручить награды за избиения его личных врагов-журналюг и послал втихаря верного Геращенко, а тот сдуру, не разобравшись, взял с собой прессу — и вся страна увидела, что ублюдки получили высокие государственные награды именно за избиения журналистов, фиксировавших торговлю оружием «честной полиции» с террористами.

Было такое? Было.

И ничего не изменилось.

А вот этот молодой интересный человек — многолетний руководитель титушек в регионе. Знаем его, правда? Мальчик Паша. Обожатель русского мира и лично тов. Путина (вот его страничка в ФБ), но в то же время большой друг и правая рука экс-губернатора и нынешнего замминистра Туки. Он процветает при всех властях — титушки нужны всем. Россиянам? Да не вопрос. Партии регионов? Готовы, аки юные пионэры. Контрабандисту Туке? За малую толику дохода — почему бы и нет. А сейчас бригады именно этого молодого экс-руководителя местной «Батькивщины» , а ныне активиста партии УДАР (формально Блока Порошенко) полицай Аброськин называл сначала «ранеными бойцами АТО», а потом «работниками местной ТЭЦ» (которая находится совершенно в другой стороне, но для лохов версия самое то).

А на чьих автобусах передвигались пацаны? Четко видно — все автобусы ТОВ СИМЗ. Знакомое название? Ну да, ну да — машиностроительный завод спонсора террористов (не я придумал — это публичные данные СБУ) российско-украинского олигарха Виктора Нусенкиса.

Именно для проезда этих ублюдков «зеленые человечки» авакова избивали журналистов — на видео отчетливо можно наблюдать и избиение, и забрызгивание журналистов спецсредствами просто так, ради собственного удовольствия.

Как вы думаете — аваков просто так собрал такую армию, которую к фронту близко не подпускает? Армию сепаратистов, которые готовы помочь «братьям» захватить Украину, чтобы посадить в кресло российского губернатора именно авакова? Все ведь прекрасно знают биографию приспособленца Авакова, — от подельника Гепы и «оранжевого украинофила-губернатора» до злобного украинофоба, даже сын которого ненавидит Украину и украинский язык, о чем свободно пишет в своем ФБ (помните еще этот скандал?).

Просто так всё это?

И еще раз вопрос — почему «зеленые человечки» авакова не в АТО? Если это личные войска гражданина Украины олигарха Арсена Авакова — они подлежат уничтожению, согласно законам Украины. Поэтому в скором времени стОит ожидать отстрела по подворотням «чернорубашечников-полицаев и неидентифицированных «зеленых человечков».

«Ну а шо — неидентифицированные же, безымянные, титушня — знали, на что шли, подписываясь на службу Авакову» — пишует блоер в своем Живом Журнале.

Источник newsnet.name